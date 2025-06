crédito: Credito Prefeitura de Sao Thome das Letras/divulgacao - FOTO do portal de Sao Thome das Letras

Conhecida como a cidade das pedras e do misticismo, São Thomé das Letras, no sul de Minas Gerais, é um dos destinos mais curiosos e enigmáticos do Brasil. Segundo dados da Secretaria de Turismo local, a cidade chega a receber mais de 20 mil visitantes em feriados prolongados e eventos especiais.

Localizada a mais de 1.400 metros de altitude, em uma região montanhosa coberta por quartzito, a cidade atrai visitantes interessados em paisagens naturais, grutas, cachoeiras, mirantes e nas incontáveis lendas sobre alienígenas, portais dimensionais e fenômenos sobrenaturais.

O que fazer em São Thomé das Letras: turismo, fé e natureza

A cidade possui diversas atrações, desde contemplação,aventura até conexão espiritual. Entre os principais pontos turísticos, estão:

1. Pedra da Bruxa e o Mirante do Cruzeiro

Localizada dentro da cidade, essa formação rochosa natural tem o formato que lembra uma bruxa e fica próxima ao mirante onde os turistas costumam assistir ao pôr do sol. A vista da Serra da Mantiqueira é um espetáculo à parte.

2. Gruta de São Thomé

Segundo a lenda, foi onde o escravo João Antão se escondeu e encontrou uma imagem de São Tomé, dando origem ao nome da cidade. A entrada fica ao lado da igreja matriz.

3. Vale das Borboletas

Cachoeira com queda d’água leve e rodeada por vegetação nativa, é uma parada tranquila para quem busca conexão com a natureza. Ideal para piqueniques e trilhas curtas.

4. Cachoeira da Eubiose

Uma das mais conhecidas, está ligada ao movimento espiritualista que leva o mesmo nome. Segundo frequentadores, o local tem forte energia mística.

5. Pirâmide

Construída por um morador como ponto de meditação e observação de estrelas, a pirâmide virou um dos ícones da cidade. É um dos melhores locais para ver o pôr do sol.

Lendas, portais e ETs: o lado místico da cidade

São Thomé das Letras é considerada por muitos como um dos sete pontos energéticos mais fortes do planeta. Algumas das crenças mais populares incluem

relatos de avistamentos de luzes estranhas e naves nos céus da região.

Além disso, pessoas acreditam que a cidade abriga uma das entradas para Agartha, um mundo subterrâneo oculto. Praticantes de diversas correntes espiritualistas afirmam sentir uma vibração diferente no local, que favorece meditações e experiências místicas.