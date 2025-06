Localizada na região serrana de Santa Catarina, Urupema é oficialmente a cidade mais fria do Brasil. Com altitudes que ultrapassam os 1.400 metros e uma população de pouco mais de 2 mil habitantes, o município virou referência nacional quando o assunto é frio extremo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), as temperaturas em Urupema já chegaram a -8,6?°C.

Além dos termômetros negativos, o município chama a atenção por abrigar um fenômeno climático raríssimo conhecido como "super-resfriamento da névoa", registrado em pouquíssimos lugares do planeta. Essa condição transforma árvores, postes e cercas em esculturas de gelo. Entre maio e agosto, a cidade recebe turistas em busca de neve, geadas e paisagens congeladas, e não é por acaso que ganhou o apelido de “a pequena Sibéria brasileira”.

Qual a menor temperatura já registrada em Urupema?

A menor temperatura registrada oficialmente foi de -8,6?°C. No entanto, moradores relatam que a sensação térmica pode chegar a -15?°C em dias de geada intensa.

A neve é relativamente comum em Urupema, especialmente entre os meses de junho e agosto. A paisagem branca costuma atrair turistas de todo o Brasil em busca de uma experiência gelada.

Mesmo fora do pico do inverno, Urupema mantém temperaturas mais baixas que a média nacional. No outono e na primavera, os termômetros variam entre 5?°C e 15?°C. Já no verão, dificilmente a temperatura ultrapassa os 25?°C, tornando o clima ameno o ano inteiro.

O que visitar na cidade mais fria do Brasil?

Caso queira curtir essa experiência fria em Urupema, veja o que visitar:

Mirante Belvedere

Com vista panorâmica da cidade, o mirante é um ótimo local para observar o nascer do sol e as formações de geada.

Cascata que Congela

Uma das principais atrações turísticas, a cachoeira que literalmente congela durante o inverno, formando esculturas naturais de gelo.

Igreja Matriz de Urupema

Com arquitetura típica da serra catarinense, a igreja é ponto de parada para quem aprecia a cultura local.

Parque Nacional de São Joaquim

Urupema está dentro da área do parque, que oferece trilhas e paisagens naturais exuberantes, inclusive com araucárias e campos de altitude.