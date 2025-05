Temporada de neve: Bariloche vai se tornar a 'Guarapari gelada'

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Tem gente que reclama do frio em Minas, outros, festejam. Alguns, já estão de malas prontas para encarar a temporada de esqui no hemisfério Sul em busca de aventuras na neve. Para esses, o destino certo é São Carlos de Bariloche, um pedaço da Suíça perdido na Argentina.

No inverno, a cidade da Argentina é carinhosamente apelidada de "Brasiloche", devido à grande presença de turistas brasileiros. O local é o destino perfeito para quem sonha em vivenciar a magia da neve na América do Sul. Às margens do Lago Nahuel Huapi e cercada pela majestosa Cordilheira dos Andes, Bariloche combina paisagens de tirar o fôlego, infraestrutura de primeira e uma atmosfera acolhedora que encanta visitantes de todas as idades







E os mineiros podem comemorar. A partir do dia 25 de junho, Belo Horizonte vai contar com voos diretos para Bariloche. As viagens pela companhia área Azul acontecem duas vezes por semana, todas as quartas-feiras e domingos, partindo do Aeroporto de Confins para o Aeroporto de Bariloche. O percurso dura 5h15, sem escalas. A frequência se manterá até 20 de agosto.







Cenário encantador



Bariloche, na Argentina, é um dos principais destinos de brasileiros interessados em esquiar na neve Descrição: Estação de esqui, em Bariloche, na Argentina Chiwi Giambirtone/Divulgação - 16/12/19





Localizada na Cordilheira dos Andes e a poucos quilômetros da fronteira com o Chile, este paraíso é cercado de montanhas e lagos e oferece uma paisagem de tirar o fôlego ao longo de todo o ano. A cidade fica à beira do lago Nahuel Huapi e revela seus encantos. A cidade também se transforma em um cenário encantador, com suas ruas cobertas de neve, os prédios revestidos de gelo e a oportunidade de degustar o famoso chocolate quente local e outras delícias típicas da região. É uma época de magia e contemplação, onde a beleza da natureza e a acolhedora hospitalidade local se encontram.





Por saber agradar visitantes de idades e estilos tão variados, Bariloche, que fica a 1.607 quilômetros de Buenos Aires, está entre a lista dos destinos mais visitados, principalmente por brasileiros. Conhecida mundialmente por abrigar um grande número de pistas de esqui e meios de elevação, a cidade argentina possui toda a infra-estrutura necessária para fazer com que você e sua família deslizem pela neve no inverno ou desfrutem de muito conforto e delícias presentes na região nas outras épocas do ano.





Bora esquiar

Para quem vai encarar o esqui na neve pela primeira vez, não precisa se preocupar, pois há escolas situadas nas estações, que ensinam a prática do esporte aos iniciantes. Para os mais experientes, há equipamentos e pistas diversificadas, de acordo com o nível do esquiador. O Centro Esportivo Cerro Catedral oferece 70 quilômetros de pistas. Caso falte coragem, há outras opções de entretenimento, como passeio de trenó. Os visitantes ainda podem se deliciar com uma bela pista de patinação no gelo ou um passeio de barco pelo Lago Nahuel Huapi, onde é possível se hipnotizar com o espetáculo da natureza.









O que visitar









Circuito Chico

Vista de Bariloche com neve Mapa Comunicacao/Divulgação

Passeio de meio dia visitando os principais pontos turísticos da cidade. Uma espécie de ''city tour''. Permite conhecer uma interessante variedade de pontos da costa do Lago Nahuel Huapi: Praia Bonita, Cerro Campanario, Hotel Llao Llao e Capela San Eduardo, Porto Pañuelo e Baía López, entre outros. O tour cultural também se encontra no roteiro. Bariloche traz igrejas, galerias de arte, catedrais e muitos museus, que refletem a história e cultura da cidade.













Calle Mitre

Passeio obrigatório para o turista, é o ''point'' da cidade. Mil lojas de casacos, moletons, artigos de ski, chocolates, lembranças, restaurantes, cachecóis, luvas, gorros, casacos de pele, presentes, mais chocolates, botas, recuerdos de madeira, peças de alpaca, lanchonetes, etc. É a rua principal, onde todo mundo passa. Possui também farmácia e supermercado.

Bariloche amplia conexão com o Brasil com novos voos diretos no inverno Uai Turismo

Cerro Campanário

Teleférico, só que de cadeirinhas. Aos pares sobe até ao topo da montanha ao 1.050 m de altitude. Lá de cima a vista é maravilhosa, considerada a mais bonita de Bariloche! Há indicações com os nomes dos lagos, e é possível até avistar a divisa com o Chile. Foi escolhida pela National Geográfica como uma das 10 vistas mais bonitas do mundo.

Cerro Otto

Boa maneira de ver o lago do alto. Localizado em um bonito parque de 25.000 m², apenas 5 km do centro cívico da cidade de Bariloche. Suba de teleférico e almoce na confeitaria giratória. A 1405 metros sobre o nível do mar, a confeitaria gira em um raio de 360 ° no tempo de 20 minutos, para que você, enquanto isso, se deleite observando uma paisagem fascinante. Curta a vista, aproveite para tomar chocolate quente e saborear um brownie





Lago

Passeio de barco no lago Nauel Huapi é sensacional. Se o dia estiver bom, você vai ficar maravilhado com a combinação do azul da água do lago, das árvores, da neve e do céu azul. O velho barco Modesta Victoria, que faz os passeios pelo lago Nauel Huapi, é o mesmo em que Che Guevara passeou quando de sua viagem pela América Latina, contada no filme Diários da Motocicleta. No livro de mesmo nome, há uma foto de seu companheiro de viagem, Alberto Granado, a bordo do barco, tirada pelo Che.

Cerro Catedral

A 21 km do centro de Bariloche fica a montanha de Cerro Catedral. Localizado a 2.400 m de altitude é o principal centro de esqui da América do Sul. Recebe turistas de todo o mundo e oferece mais de 30 meios de elevação para subir ao pontos de apoio dos esquiadores e visitantes, onde é possível desfrutar a neve e belíssimas paisagens. Mesmo para quem não esquia, é bonito ir ao Cerro Catedral ver a grande área de montanhas dedicada aos esportes de inverno. Subir no bondinho e que levam ao restaurante no topo da montanha é boa pedida. De lá, se o tempo estiver bom, pode-se ver a cordilheira dos Andes até o Chile.







Para comer e beber

Depois de esquiar o dia todo, passear muito, curtir os lagos, nada mais gostoso que um bom jantar a luz de velas. Bariloche e seus restaurantes requintados, aconchegantes, fondues deliciosos, carnes sensacionais, escolha um belo vinho nacional e ...tim tim! A truta também tem boa oferta.





Centro Cívico

É um dos lugares mais bonitos de Bariloche é o Centro Histórico. Patrimônio histórico nacional, seus edifícios em estilo medieval estão localizados em torno de uma pequena praça onde se encontram a Catedral de São Carlos, com sua arquitetura de madeira e pedra, e o Museu da Patagônia, que apresenta a história e as tradições da região.





Chocolates

Bombons de chocolate com framboesa da fábrica Rapa Nui são sensação em Bariloche Rapa Nui/Divulgação

Bariloche é conhecida como a "capital do chocolate" da Argentina, e a cidade abriga algumas das melhores fábricas de chocolate do país. Existem várias lojas especializadas distribuídas por cada canto da cidade. As mais famosas são Rapa Nui, Mamuschka, Casa do Chocolate e a Fábrica Fenoglio – uma das mais antigas da cidade, com mais de 80 anos de história. Ela é conhecida pelos seus bombons e especialidades regionais.





Para comprar

Após experimentar todos os chocolates, hora de partir para as comprinhas. Visite as lojas e vista os ''polares''(moletons) quentinhos. Também é possível encontrar botas para esportes mais radicais e coisas para casa, como peças em cerâmica e porcelana. Os artigos em couro são os mais desejados pelos brasileiros.