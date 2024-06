Bariloche, a cidade na Patagônia argentina, já está completamente coberta de neve. Nevascas históricas no início de maio resultaram em acumulações de até 50 centímetros em alguns bairros e mais de 2 metros no topo das montanhas, antecipando assim a temporada de inverno na região. A expectativa é que 50 mil turistas brasileiros visitem Bariloche durante a alta temporada, que vai de julho a setembro. Isso representa um aumento significativo em comparação com anos anteriores, e a cidade está se preparando para receber um grande número de visitantes ao longo do ano. Com previsão de ocupação média de 70% dos hotéis e pousadas em julho, o setor comemora.



São Carlos de Bariloche, um pedaço da Suiça perdido na Argentina, é sonho de consumo para muita gente que um dia quis ver e tocar a neve bem de perto. A cidade está mais perto, é muito mais barato, e tem uma estrutura turística impecável do que as estações de esqui nos EUA e Europa. Mesmo quem mora em um país tropical e não entende nada de neve vai encontrar todo tipo de equipamentos de inverno para alugar, além de roupas especiais e instrutores especializados para ajudar a dar os primeiros passos (ou tombos).



Localizada na Cordilheira dos Andes e a poucos quilômetros da fronteira com o Chile, este paraíso é cercado de montanhas e lagos e oferece uma paisagem de tirar o fôlego ao longo de todo o ano. A cidade fica à beira do lago Nahuel Huapi e revela seus encantos. A cidade também se transforma em um cenário encantador, com suas ruas cobertas de neve, os prédios revestidos de gelo e a oportunidade de degustar o famoso chocolate quente local e outras delícias típicas da região. É uma época de magia e contemplação, onde a beleza da natureza e a acolhedora hospitalidade local se encontram.



Por agradar visitantes de idades e estilos tão variados, Bariloche, que fica a 1.607 quilômetros de Buenos Aires, está entre a lista dos destinos mais visitados, principalmente por brasileiros. Não é à toa que a cidade foi carinhosamente apelidada de "Brasiloche", devido ao número de turistas brasileiros que recebe. Conhecida mundialmente por abrigar um grande número de pistas de esqui e meios de elevação, a cidade argentina possui toda a infra-estrutura necessária para fazer com que você e sua família deslizem pela neve no inverno ou desfrutem de muito conforto e delícias presentes na região nas outras épocas do ano.

Não deixe de fazer o passeio de barco pelo Lago Nahuel Huapi Setur Bariloche/Divulgação



Bora esquiar

Para quem vai encarar o esqui na neve pela primeira vez, não precisa se preocupar, pois há escolas situadas nas estações, que ensinam a prática do esporte aos iniciantes. Para os mais experientes, há equipamentos e pistas diversificadas, de acordo com o nível do esquiador. O Centro Esportivo Cerro Catedral oferece 70 quilômetros de pistas. Caso falte coragem, há outras opções de entretenimento, como passeio de trenó. Os visitantes ainda podem se deliciar com uma bela pista de patinação no gelo ou um passeio de barco pelo Lago Nahuel Huapi, onde é possível se hipnotizar com o espetáculo da natureza.

Carinhosamente apelidada de ‘Brasiloche’, a cidade da Patagônia argentina está coberta de neve desde o mês passado Setur Bariloche/Divulgação



O QUE VISITAR

Circuito Chico

Passeio de meio dia visitando os principais pontos turísticos da cidade. Uma espécie de ''city tour''. Permite conhecer uma interessante variedade de pontos da costa do Lago Nahuel Huapi: Praia Bonita, Cerro Campanario, Hotel Llao Llao e Capela San Eduardo, Porto Pañuelo e Baía López, entre outros. O tour cultural também se encontra no roteiro. Bariloche traz igrejas, galerias de arte, catedrais e muitos museus, que refletem a história e cultura da cidade.



Calle Mitre

Passeio obrigatório para o turista, é o ''point'' da cidade. Mil lojas de casacos, moletons, artigos de ski, chocolates, lembranças, restaurantes, cachecóis, luvas, gorros, casacos de pele, presentes, mais chocolates, botas, recuerdos de madeira, peças de alpaca, lanchonetes, etc. É a rua principal, onde todo mundo passa. Possui também farmácia e supermercado.

Teleférico de cadeirinhas faz a elevação ao topo do Cerro Campanário Setur Bariloche/Divulgação



Cerro Campanário

Teleférico, só que de cadeirinhas. Aos pares sobe até ao topo da montanha ao 1.050 m de altitude. Lá de cima a vista é maravilhosa, considerada a mais bonita de Bariloche! Há indicações com os nomes dos lagos, e é possível até avistar a divisa com o Chile. Foi escolhida pela National Geográfica como uma das 10 vistas mais bonitas do mundo.



Cerro Otto

Boa maneira de ver o lago do alto. Localizado em um bonito parque de 25.000 m², apenas 5 km do centro cívico da cidade de Bariloche. Suba de teleférico e almoce na confeitaria giratória. A 1405 metros sobre o nível do mar, a confeitaria gira em um raio de 360 ° no tempo de 20 minutos, para que você, enquanto isso, se deleite observando uma paisagem fascinante. Curta a vista, aproveite para tomar chocolate quente e saborear um brownie

O visitante vai encontrar roupas especiais de neve para alugar Setur Bariloche/Divulgação



Lago

Passeio de barco no lago Nauel Huapi é sensacional. Se o dia estiver bom, você vai ficar maravilhado com a combinação do azul da água do lago, das árvores, da neve e do céu azul. O velho barco Modesta Victoria, que faz os passeios pelo lago Nauel Huapi, é o mesmo em que Che Guevara passeou quando de sua viagem pela América Latina, contada no filme Diários da Motocicleta. No livro de mesmo nome, há uma foto de seu companheiro de viagem, Alberto Granado, a bordo do barco, tirada pelo Che.



Centro Cívico

É um dos lugares mais bonitos de Bariloche é o Centro Histórico. Patrimônio histórico nacional, seus edifícios em estilo medieval estão localizados em torno de uma pequena praça onde se encontram a Catedral de São Carlos, com sua arquitetura de madeira e pedra, e o Museu da Patagônia, que apresenta a história e as tradições da região.



Bombons de chocolate com framboesa da fábrica Rapa Nui são sensação em Bariloche Rapa Nui/Divulgação

Chocolates

Bariloche é conhecida como a "capital do chocolate" da Argentina, e a cidade abriga algumas das melhores fábricas de chocolate do país. Existem várias lojas especializadas distribuídas por cada canto da cidade. As mais famosas são Rapa Nui, Mamuschka, Casa do Chocolate e a Fábrica Fenoglio – uma das mais antigas da cidade, com mais de 80 anos de história. Ela é conhecida pelos seus bombons e especialidades regionais.



Para comprar



Após experimentar todos os chocolates, hora de partir para as comprinhas. Visite as lojas e vista os ''polares''(moletons) quentinhos. Também é possível encontrar botas para esportes mais radicais e coisas para casa, como peças em cerâmica e porcelana. Os artigos em couro são os mais desejados pelos brasileiros.

Catedral de São Carlos é um dos atrativos do Centro Histórico de Bariloche Setur Bariloche/Divulgação



Cerro Catedral

A 21 km do centro de Bariloche fica a montanha de Cerro Catedral. Localizado a 2.400 m de altitude é o principal centro de esqui da América do Sul. Recebe turistas de todo o mundo e o ferece mais de 30 meios de elevação para subir ao pontos de apoio dos esquiadores e visitantes, onde é possível desfrutar a neve e belíssimas paisagens. Mesmo para quem não esquia, é bonito ir ao Cerro Catedral ver a grande área de montanhas dedicada aos esportes de inverno. Subir no bondinho e que levam ao restaurante no topo da montanha é boa pedida. De lá, se o tempo estiver bom, pode-se ver a cordilheira dos Andes até o Chile.



Para comer e beber



Depois de esquiar o dia todo, passear muito, curtir os lagos, nada mais gostoso que um bom jantar a luz de velas. Bariloche e seus restaurantes requintados, aconchegantes, fondues deliciosos, carnes sensacionais, escolha um belo vinho nacional e ...tim tim! A truta também tem boa oferta.

Um dos destaques do Hotel Llao Llao é a vista panorâmica que muitos dos quartos oferecem Setur Bariloche/Divulgação



Dicas antes de viajar

Antes de viajar para Bariloche, é importante estar preparado com os itens certos na bagagem. É essencial levar roupas quentes, como casacos e jaquetas, suéteres e blusas de lã, calças grossas e impermeáveis, além de luvas, gorros e cachecóis. Para a prática de esportes de inverno, não se preocupe, no local você consegue alugar roupas térmicas apropriadas para esqui e snowboard, botas e meias de neve, assim como óculos de sol ou proteção para os olhos.



Outros acessórios úteis são powerbank e carregadores, câmera fotográfica e seus devidos acessórios, além de um mapa da região e um guia de viagem. Não esqueça de levar consigo os documentos importantes, como passaporte ou carteira de Identidade – vale lembrar que a carteira de motorista não serve como documento de identificação para entrar nos países do Mercosul. E não deixe de fazer o seguro de viagem. Por fim, verifique se precisará de adaptadores e conversores de voltagem.



Para os casais

Amantes gourmets, amantes de um bom vinho, amantes de aventura, amantes recém casados e amantes por si só. Qual casal que nunca pensou em passar a lua de mel neste lugar? Só de imaginar que fora dos hotéis e pousadas o frio cortante chega a menos 14 graus e, que dentro, os quartos estão aquecidos e aconchegantes, não dá para querer outro lugar mesmo. Aos amantes da boa mesa, inúmeras fábricas de chocolates e restaurantes são um deleite ao prazer da gula, nem precisa falar que a cozinha é uma das mais comentadas e elogiadas do mundo. A qualquer momento sinta-se receber um convite de Baco e se entregue aos vinhos argentinos de sabores inconfundíveis! Sem dúvida, Bariloche é uma cidade que tem tudo a ver com lua de mel. Um local que mistura neve, um bom vinho, um delicioso fondue, um hotel intimista, e o amor da sua vida.



Medicamentos

A temperatura na cidade pode chegar a 6 graus negativos nos ambientes abertos em contraponto com os lugares fechados, que são superaquecidos, é fácil se resfriar. Por isso, bastam alguns cuidados: levar do Brasil os medicamentos que estiver acostumado. Por exemplo: remédio para gripe e febre, própolis e pastilhas para dor de garganta. Não esqueça de levar arnica, ótimo creme para eventuais tombos na neve. Bom para hematomas e alivia a dor. Não deixe de lado outros itens como protetor solar e hidratante.

Uma das principais escolas de esqui para crianças em Bariloche se encontra no Cerro Catedral Setur Bariloche/Divulgação



Para as crianças



No Cerro Catedral existem várias escolas de esqui . Professores altamente capacitados ensinam os pequenos a arte de esquiar de uma maneira divertida e lúdica. Várias atividades são organizadas durante o dia.

Onde ficar

Para as famílias em busca de aventura na neve, Bariloche é o destino ideal. A cidade oferece uma variedade de atividades para todas as idades, desde snowboard até passeios de trenó. Com sua beleza e uma ampla seleção de hotéis, o requintado Llao Llao Resort Golf Spa, Bariloche, cativa os corações dos viajantes.