Conheça Suíça de trem pelo “Grand Train Tour of Switzerland” (A Suíça possui uma das mais robustas redes de transportes públicos do mundo (Foto: GoldenPass-Express-in-Rougemont-Vaud/Divulgação))

Reconhecida globalmente pelo sistema de transporte integrado com infraestrutura impecável – nomeado, até então, como Swiss Travel System e recentemente rebatizado como Travel Switzerland – a Suíça possui uma das mais robustas redes de transportes públicos do mundo com cerca de 29.000 quilômetros de vias interconectadas de trem, ônibus e barcos que funcionam com a precisão de um relógio suíço.

É através das rotas do Grand Train Tour of Switzerland, que o viajante vivencia paisagens de tirar o fôlego, das mais charmosas cidades do país aos resorts alpinos mais badalados, passando por Patrimônios Mundiais da UNESCO e monumentos mundialmente famosos. E o melhor, com o Swiss Travel Pass, o visitante pode embarcar e desembarcar onde quiser, seja em Zermatt ou St. Moritz, no cantão de Ticino ou em Lavaux, nas Cataratas do Reno ou no Lago Lucerna. O passe oferece acesso à toda rede de transportes públicos em 90 cidades e vilarejos, incluindo os trens panorâmicos – muitos deles com janelas que vão até o teto, entrada a mais de 500 museus, e descontos nas principais atrações de montanhas do país.

LEIA TAMBÉM: Quebec: agora ficou mais fácil chegar a Mont-Tremblant

Se a ideia é combinar paisagens alpinas e o clima mediterrâneo de forma única, os trajetos intitulados “ Glaciers & Palm Tree” são uma excelente opção. A trajetória pelo Gotthard Panorama Express, por exemplo, ao longo da histórica rota panorâmica de São Gotardo até Lucerna, que vai do sul do Mediterrâneo até os Alpes em direção ao norte da Suíça atravessando túneis circulares, mundialmente famosos, é inesquecível. O percurso acontece em trem panorâmico em primeira classe e pode ser combinado com a travessia de barco pelo Lago de Lucerna, levando os viajantes a entrar no impressionante mundo montanhoso da Suíça central, passando por penhascos e enseadas idílicas. Ou ainda, embarcar no famoso Bernina Express cuja rota passa pelo viaduto Landwasser, a 65 metros de altura com a via férrea de Albula-Bernina que integra o Patrimônio Mundial da UNESCO.

Filisur Landwasser Viaduct (Foto: Divulgação)

O charme urbano de cidades como Zurique, Interlaken, Locarno e Lucerna se une a regiões pitorescas do país no circuito “Hidden Treasures”. A linha Luzern-Interlaken Express liga dois destinos mundialmente famosos, Lucerna e Interlaken, num percurso de aproximadamente duas horas repleto de lagos azul-turquesa, paisagem alpina e encostas íngremes.

Uma experiência memorável, que pode ser realizada em qualquer época do ano, é embarcar no BLS RegioExpress Löschberger que transporta os viajantes pelo imponente Viaduto Kander e pelas curvas em ferradura ao redor do Felsenburg, além da bela paisagem do Vale do Ródano – esses são apenas alguns dos cenários genuínos que os passageiros experimentam ao longo da centenária rota Lötschberg que é um circuito menos conhecido do grande público, mas imperdível.

Outro destaque é o Golden Pass Express, que opera quatro vezes por dia, e leva os visitantes de Interlaken até Montreux por um dos trajetos ferroviários mais pitorescos da Suíça. O trem atravessa paisagens fascinantes que incluem a luxuosa vila de Gstaad e a cidade de Château d’ Oex, conhecida por seus balões de ar quente.

Para os amantes das águas, as paisagens em torno de lagos, rios, incluindo as Cataratas do Reno em Schaffhausen, a maior cachoeira da Europa – podem ser contempladas a partir dos trens ou de um relaxante cruzeiro de barco. Mas se a ideia é percorrer a Suíça Central e Oriental, nada mais atraente do que embarcar no Voralpen-Express que parte da bela Lucerna, passa pela região montanhosa de Rothenthurmer e charmosa Rapperswil, e segue pelo viaduto Sitter – considerado o elevado ferroviário mais alto da Suíça com 99 metros de altura, até a histórica St Gallen cuja Abadia que data de 613 D.C faz parte do Patrimônio Mundial da UNESCO.

LEIA TAMBÉM: De Milão a Palermo de trem: explore a Europa à noite

No percurso, inúmeros destinos célebres

Stanserhorn (Foto: Divulgação)

Ao longo dos trajetos do Grand Train Tour of Switzerland, diversas montanhas famosas que valem a visita. Dentre elas, Stanserhorn, cujo acesso é 100% integrado ao Swiss Travel Pass. A viagem espetacular é combinada entre o funicular com o teleférico futurista CabriO – o primeiro do mundo com teto aberto, que permite uma experiência única: ficar de pé na cabine panorâmica sentindo o vento e a vista surpreendente da região de Lucerna.

Outra experiência fascinante acontece em Titlis, a 3.000 metros de altura, no primeiro teleférico aéreo giratório do mundo, há também a deslumbrante Schilthorn, com 2.970 metros, com vistas de 360 graus para 200 picos incluindo Eiger, Mönch e Jungfrau, Patrimônio Mundial da UNESCO, além de Pilatus, um dos lugares mais lendários da Suíça Central, com 2.132m de altura. É ali que está a ferrovia mais íngreme do mundo. Num dia claro, a montanha oferece uma vista panorâmica de 73 picos alpinos.

Novidades para a temporada Verão 2024

Uma aventura cheia de contrastes, combinando história e tecnologia, acontece pela ferrovia de montanha de 150 anos, a mais antiga da Europa, e por onde os visitantes chegam ao famoso maciço montanhoso Monte Rigi, situado entre o Lago Lucerna e o Lago Zug, bem no coração da Suíça Central e conhecido como “The Queen of the Mountains”. Neste verão, Rigi apresenta trens de última geração com os passeios que são uma viagem no tempo levando os visitantes para o alto em um vagão histórico enquanto que a descida até o vale acontece pelo trem ultra moderno.

Lucerne (Foto: Divulgação)

LEIA TAMBÉM: Turismo: todas as oportunidades são aproveitadas para fomentar um destino?

E no topo do famoso Glacier 3000, situado perto de Gastaad, uma grande novidade: a abertura de dois novos restaurantes, o Botta, dedicado à culinária gourmet com projeto assinado pelo renomado arquiteto Ticino Mario Botta e o Le 3 que apresenta conceito inovador sendo os pedidos feitos e pagos via QR code. O terraço panorâmico de 250 metros quadrados é um espetáculo à parte. Oferece vista impressionante para a famosa ponte suspensa “Peak Walk by Tissot”, além da lendária Matterhorn e outros 24 picos nevados situados a 4.000 mil metros de altitude.

E Jungfrau Railways anuncia o lançamento da nova trilha temática “Eiger Walk of Fame” na qual o viajante pode vivenciar de perto a face norte da admirável Eiger e sua trajetória lendária, sem ter de acampar em alturas vertiginosas para isso. Há opções de trilhas mais suaves que incluem descer da estação de Eigergletscher até o local perfeito para uma selfie tendo como cenário Eiger e as vistas deslumbrantes de Grindelwald, com direito, ao longo do percurso, de instalações que contém histórias emocionantes do montanhismo.

As atrações ao longo das rotas do Grand Train Tour of Switzerland têm caráter único e são imperdíveis!

Para saber mais, acesse o site.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo