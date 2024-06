À medida que as temperaturas caem e as folhas começam a mudar de cor, surge uma atmosfera mágica e convidativa. Aquecer-se com uma xícara de chá quente, uma taça de vinho ou, algo mais caliente – doses extras de cachaça, conhaque ou whisky – e se envolver em um casaco acolchoado enquanto observa a neve caindo no rosto é uma das simples alegrias dessa estação. O inverno nos convida a desacelerar o ritmo, aproveitar momentos de tranquilidade e contemplar a beleza da natureza em seu estado mais puro.





Enquanto as temperaturas começam a cair e as férias de inverno se aproximam, a América do Sul se revela como um destino de sonho para casais em busca de romance e famílias em busca de aventura. Abaixo, a agência Maringá Turismo destaca uma variedade de destinos para todos os tipos de viajantes e recomendações para que aproveitem ao máximo sua viagem.







Mendoza, Argentina: Uma fuga luxuosa no coração do vinho

Entre Cielos Wine Luxury Hotel &Spa oferece hospedagem luxuosa, serviços de spa de primeira classe e passeios pelas vinícolas locais Maringá Turismo/Divulgação





Mendoza, na Argentina, é sinônimo de exclusividade, conforto e degustações de vinho de classe mundial. Com a majestosa Cordilheira dos Andes como pano de fundo, os viajantes são recebidos com vistas de tirar o fôlego e experiências gastronômicas únicas. O Cavas Wine Lodge e o Entre Cielos Wine Luxury Hotel & Spa oferecem hospedagem luxuosa, serviços de spa de primeira classe e passeios pelas vinícolas locais, garantindo uma estadia memorável.





Bariloche, Argentina: A Capital da neve e beleza natural

Requintado Llao Llao Resort Golf Spa, Bariloche cativa os corações dos viajantes Maringá Turismo/Divulgação





Para as famílias em busca de aventura na neve, Bariloche é o destino ideal. Além das estações de esqui de renome mundial, como o Cerro Otto e Cerro Catedral, a cidade oferece uma variedade de atividades para todas as idades, desde snowboard até passeios de trenó. Com sua beleza e uma ampla seleção de hotéis, incluindo o requintado Llao Llao Resort Golf Spa, Bariloche cativa os corações dos viajantes.





Valle Nevado, Chile: O Éden dos esquiadores

Outro destino de neve bastante procurado é o Valle Nevado, no Chile Edilson Rodrigues/CB





Valle Nevado, no Chile, é um paraíso para os amantes do esqui, com suas vastas pistas e paisagens deslumbrantes. Enquanto isso, Santiago oferece uma mistura vibrante de cultura, história e gastronomia, tornando-o o complemento perfeito para uma viagem de inverno inesquecível. O NH Collection Plaza é uma escolha excepcional para famílias que desejam explorar a capital chilena com conforto e estilo.





Campos do Jordão: A Suíça brasileira

150 anos de Campos do Jordão: mais atraente a cada inverno Uai Turismo





No Brasil, a Serra da Mantiqueira recebe os viajantes com charme e hospitalidade. Campos do Jordão, conhecida como a Suíça Brasileira, é um destino imperdível, com suas paisagens deslumbrantes e uma atmosfera animada. O Bendito Cacao Resort oferece uma experiência luxuosa, com vistas panorâmicas de 360º e uma variedade de atividades para toda a família. O espaço ainda permite uma rica experiência gourmet, bem como uma excelente seleção de vinhos no restaurante principal, uma conexão com o cacau e o chocolate.





Monte Verde, Minas Gerais: Um romance nas montanhas

Distrito de Camanducaia registrou as mais baixas temperaturas do Brasil na primeira quinzena de maio Tom Araújo/Divulgação





Para casais em busca de romance, Monte Verde, em Minas Gerais, é o destino ideal. Com sua atmosfera acolhedora e excelente culinária, a cidade promete momentos inesquecíveis. O Kuriuwa Hotel oferece acomodações românticas, com banheiras de hidromassagem e vistas deslumbrantes da Serra da Mantiqueira, tornando-o o cenário perfeito para uma escapada a dois.

Dicas valiosas para viagem





. Antecipar a compra das passagens é uma delas, já que costuma garantir tarifas mais acessíveis

. Explorar horários alternativos, como voos na madrugada ou com conexões, pode render descontos atrativos, embora possa estender um pouco o tempo de viagem

. Verificar com antecedência a documentação exigida para o destino escolhido.

. É recomendável contratar um seguro viagem, oferecendo mais tranquilidade e respaldo na questão de saúde durante a jornada.

. Flexibilizar as datas de partida e retorno também pode ser benéfica. Voar durante a semana, por exemplo, tem se mostrado uma maneira eficaz de encontrar tarifas mais vantajosas e evitar a alta demanda nos fins de semana, quando os preços tendem a ser mais altos.

. Contar com o auxílio de um agente de viagens confiável é sempre a melhor opção para otimizar os recursos financeiros com segurança. Eles podem combinar diversas estratégias para uma viagem econômica, sem sacrificar a qualidade da experiência. Além disso, ter suporte e orientação durante toda a viagem oferece segurança e conforto, permitindo aproveitar ao máximo o destino escolhido.