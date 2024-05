Com expectativa de mais frio, Monte Verde espera por muitos turistas no próximo feriado

Ainda não sabe para onde ir no Corpus Christi? Não se preocupe, muitas pessoas se encontram nessa mesma situação. Preparamos algumas dicas úteis para te ajudar a escolher o melhor destino e aproveitar ao máximo o seu tempo de folga no que será o último feriado prolongado do ano de 2024.





Com poucos feriados prolongados esse ano, vale aproveitar qualquer chance para escapar da rotina, mesmo que por poucos dias. Apesar de não ser considerado feriado nacional, Corpus Christi, que será celebrado nesta quinta-feira, 30 de maio, é uma data em que muitos brasileiros conseguem tirar folga e se planejar para visitar lugares diferentes. Pensando nisso, e considerando que 4 em cada 10 viajantes do Brasil (43%) pretendem viajar em um feriado em 2024, a Booking.com realizou um levantamento de dados* que revelou os destinos mais buscados por turistas do país para viagens entre 30 de maio de 02 de junho de 2024 – o que não necessariamente significa os mais reservados.



“Entre os destinos nacionais, além das capitais fluminense e paulista - que costumam aparecer nos nossos rankings em diferentes épocas do ano - verificamos a presença de destinos menores e serranos em São Paulo e Minas Gerais, que são bastante convidativos para o meio do ano, quando as temperaturas estão mais amenas. E há também Caldas Novas, com suas fontes termais e parques aquáticos, excelente para ir com crianças”, comenta Marco Sobrinho, Gerente Comercial da Booking.com no Brasil.

Destinos mais buscados por viajantes brasileiros

Rio de Janeiro é o destino mais procurado pelos brasileiros para o feriado de Corpus Christi

1) Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

2) Campos do Jordão, São Paulo

3) São Paulo, São Paulo

4) Monte Verde, Minas Gerais

5) Caldas Novas, Goiás

A Booking.com também verificou as buscas de hospedagem específicas para viagens em família (que incluíssem pelo menos uma criança ou adolescente) e para viagens em casal, para entender os diferentes interesses de cada público - em ambos os casos, por exemplo, Campos do Jordão aparece em primeiro entre os mais visados para o período. Para quem viaja com os filhos, Caldas Novas está em segundo no ranking, e Ubatuba, no litoral paulista, também aparece no top 5. Já para as viagens românticas, Paraty marca presença entre os destinos mais desejados.

Destinos mais buscados por famílias brasileiras

Quando o assunto é destino para casais e família, Campos do Jordão, em SP, lidera na pesquisa da Booking.com

1) Campos do Jordão, São Paulo

2) Caldas Novas, Goiás

3) Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

4) São Paulo, São Paulo

5) Ubatuba, São Paulo

Destinos mais buscados por casais brasileiros

1) Campos do Jordão, São Paulo

2) Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

3) São Paulo, São Paulo

4) Monte Verde, Minas Gerais

5) Paraty, Rio de Janeiro

Já para aqueles que pretendem viajar para fora do país, os vizinhos sul-americanos estão entre os principais destinos pesquisados para a data, além de locais na Europa e nos Estados Unidos.

Destinos internacionais mais buscados por viajantes brasileiros

Buenos Aires é destino internacional mais procurado pelos brasileiros



1) Buenos Aires, Argentina

2) Santiago, Chile

3) Paris, França

4) Lisboa, Portugal

5) Nova York, Estados Unidos

*Dados referentes a buscas realizadas por viajantes brasileiros, na Booking.com, para hospedagem entre os dias 30 de maio e 02 de junho de 2024. Por se tratar de informações de pesquisa de acomodações na plataforma, os resultados não refletem os destinos mais reservados no período. O levantamento dos dados foi realizado em 21 de maio de 2024.