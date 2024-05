Na quinta-feira da semana que vem, 30/5, teremos o último feriado prolongado do ano. E tem muita gente que está de olho nessa oportunidade para realizar o tão sagrado descanso no período. Criamos um roteiro por três diferentes regiões de Minas Gerais – um estado cultural e religioso –, onde iremos desbravar serras, trilhas, sabores, cenários, cachoeiras e piscinas termais.





A jornada tem início em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, onde na antiga capital mineira integrante do Circuito do Ouro e da Estrada Real, a tradição do Corpus Christi remonta aos tempos

coloniais, quando a região desempenhava um papel central na economia e na política do país. A celebração adquire um caráter ainda mais especial, com procissões suntuosas, tapetes floridos e manifestações culturais típicas. Além da procissão e dos tapetes, a festividade de Corpus Christi em Ouro Preto inclui missas solenes, apresentações culturais, como a dança dos congados, e uma programação gastronômica especial, com a oferta de pratos típicos da região.



Depois, partimos para Grão Mogol, no Norte de Minas e descobrimos, com uma grata surpresa, a preciosidade que a cidade se tornou, nos últimos três anos, como expoente no enoturismo e no turismo de aventura. “É um lugar lindo, parece uma cidade esquecida nas montanhas de Minas, que realmente nos surpreendeu, pelo seu povo acolhedor, a cultura, a gastronomia, as belezas naturais das cachoeiras e montanhas, além da vinícola que nos impressionou bastante”, declara Jorge Luís da Silva, turista brasilense, que recentemente visitou o município.



E para fechar o roteiro, uma visita às cidades do Circuito das Águas, no Sul de Minas – uma região famosa pelos banhos termais de poder de cura. São 13 municípios que compõem o circuito turístico: Caxambu, São Lourenço, Cambuquira, Lambari, Baependi, Carmo de Minas, Cruzília, Dom Viçoso, Carmo de Minas, Jesuânia, Soledade de Minas, Três Corações e Conceição do Rio Verde. Cada um deles tem suas particularidades, mas todos têm em comum a beleza natural, as águas terapêuticas e a hospitalidade de seu povo.