Não deixe de conferir os ornamentos barrocos, todo em ouro, no altar-mor da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar

A antiga cidade mineira de Ouro Preto, com mais de 300 anos, conhecida por sua beleza histórica ganha ainda mais vida durante a celebração do feriado de Corpus Christi. Esta festividade religiosa, marcada pela solene procissão pelas ruas da cidade, é um dos momentos mais emblemáticos da cultura local. A tradição do Corpus Christi em Ouro Preto remonta aos tempos coloniais, quando a cidade servia como centro administrativo da região. A procissão, que sai da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, é acompanhada por fiéis de todas as idades, vestidos em trajes típicos, carregando velas e flores.





O ponto alto da celebração é a criação dos tapetes coloridos que enfeitam as ruas do Centro Histórico. Feitos com serragem, flores e pétalas, estes tapetes representam cenas bíblicas, símbolos religiosos e motivos tradicionais da cultura mineira. A elaboração desses tapetes é um trabalho coletivo, com a participação de moradores locais e devotos, que se dedicam por dias para transformar as vias da cidade em verdadeiras obras de arte efêmeras.

Fieis confeccionam tapetes e participam da procissão de Corpus Christi na cidade histórica de Ouro Preto Paulo Filgueiras/EM/D.A Press

A procissão é o ponto alto da festividade, quando os fiéis acompanham em solene reverência a passagem do Santíssimo Sacramento pelas ruas enfeitadas. Neste momento, a comunidade se une em oração, carregando velas, flores e estandartes. Mas a preparação para o evento começa muito antes, com a confecção dos tapetes devocionais, feitos de serragem, flores e pétalas que revestem o chão das vias centrais. Comunidades inteiras se mobilizam para criar verdadeiras obras de arte efêmeras, representando temas religiosos, cenas bíblicas e motivos da cultura mineira. É uma expressão da fé e da criatividade do povo, que transforma as ruas em um verdadeiro espetáculo visual.





Essa festividade sagrada, que une religiosidade, cultura e identidade local, é um dos momentos mais importantes do calendário mineiro e brasileiro. Ela demonstra a riqueza e a diversidade da fé católica no país, bem como a capacidade do povo de expressar sua devoção através de manifestações artísticas e comunitárias. Para os visitantes, a experiência de participar desta celebração é única e inesquecível. Imersos na atmosfera histórica e religiosa de Ouro Preto, eles têm a oportunidade de vivenciar uma tradição que une fé, arte e comunidade, tornando o feriado de Corpus Christi um dos momentos mais marcantes do calendário cultural da cidade.





O que visitar

om mais de 300 anos, o Museu da Inconfidência, na Praça Tiradentes, abriga os registros históricos do levante contra a coroa portuguesa Túlio Santos/EM/D.A Press





Ouro Preto é um verdadeiro tesouro a ser descoberto pelos visitantes. Com sua arquitetura colonial bem preservada, igrejas barrocas e uma riquíssima história, a cidade oferece inúmeros atrativos imperdíveis. Fundada em 1698, por bandeirantes paulistas, tornou-se sede da Capitania das Minas Gerais em 1711, quando foi elevada à categoria de vila, com o nome de Vila Rica de Albuquerque. Veja alguns destaques a serem visitados:





Praça Tiradentes: O coração da cidade, essa praça é rodeada por importantes monumentos, como a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, a Igreja de São Francisco de Assis e o Museu da Inconfidência.







Igrejas Barrocas: Ouro Preto é conhecida por suas belíssimas igrejas, com destaque para a Basílica de Nossa Senhora do Pilar e as igrejas de São Francisco de Assis e a Nossa Senhora do Carmo.





Igreja de São Francisco, genialidade de Aleijadinho, é outro templo barroco que merece ser visitado Beto Novaes/EM/D.A Press





Casa dos Contos: Antiga casa de moeda e tesouraria da Coroa Portuguesa, hoje abriga um museu que conta a história da extração do ouro na região.







Minas de Ouro: Visitar as antigas minas de ouro, como a Mina da Passagem e a Mina do Chico Rei, é uma experiência única para compreender a riqueza mineral que impulsionou o desenvolvimento da cidade.







Mirantes e Paisagens: Aproveite o mirante, como o localizado no distrito de Lavras Novas, para admirar a beleza das serras, vales e paisagens que cercam Ouro Preto.





Museu da Inconfidência: Esse importante museu abriga valiosos acervos e documenta a Inconfidência Mineira – a histórica revolta contra a Coroa Portuguesa.