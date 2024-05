Como dizem os mineiros: "Isfriô aí"? Em pleno outono, Monte Verde, Distrito de Camanducaia, no Sul de Minas Gerais, viveu intensamente um clima típico de inverno em maio, faltando pouco mais de um mês para começar a estação mais fria do ano. Na primeira quinzena de maio, a localidade registrou a menor temperatura do país cinco vezes. Nesse cenário gelado, o tradicional destino em Minas espera receber 30 mil turistas no feriado prolongado de Corpus Christi, entre 30 de maio e 2 de junho.





“Com o charme do seu friozinho e uma condição agradável para quem pretende fugir do calor acima da média, que tem feito na grande maioria das regiões do Brasil, o nosso distrito tem oferecido o clima de temporada de inverno desde o início do mês e já se prepara para receber visitantes de todos os cantos do país de forma acolhedora, com excelentes opções gastronômicas, de passeios e hospedagem em Corpus Christi”, afirma Rebecca Wagner, presidente da MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região).

Situado a mais de 1.500 metros de altitude na Serra da Mantiqueira, o vilarejo fica a 481 km de Belo Horizonte e, de acordo com medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), além de ter sido o lugar mais gelado do país em um terço dos dias da primeira quinzena de maio, foi o local com a segunda menor temperatura nacional em outras três datas do período. E a média mínima aferida pelos termômetros do órgão federal foi de 10ºC neste intervalo de tempo.





Depois disso, a perspectiva de dias frios para Corpus Christi aumentou em Monte Verde. “Ainda é cedo para projetarmos uma previsão do tempo, mas a tendência é a de que no período desta data o clima esteja um pouco mais frio do que o ocorrido na primeira metade deste mês”, afirma o empresário Nelson Pacheco, conhecido como “Senhor do Tempo” no distrito, onde ele realiza medições climáticas há 24 anos.





Corpus Christi



Com expectativa de mais frio, Monte Verde espera por muitos turistas no próximo feriado Marcos Paulo de Souza/Divulgacao



Em meio a essa expectativa, estabelecimentos associados à MOVE preparam ações especiais voltadas aos turistas para o período do feriado de Corpus Christi. Uma delas será promovida pela agência Marchadores Fora da Estrada, que, além de oferecer opções de pacotes de passeios com os tradicionais roteiros até a trilha da Pedra Redonda e o City Tour, presenteará os seus clientes com uma trufa de chocolate produzida no distrito mineiro e disponibilizará um desconto em um restaurante. Mais informações no site e pelo telefone/WhatsApp: (35) 99910-6632.



Já a Galeria Cristina Bottallo, localizada na avenida principal de Monte Verde, é um espaço de arte no qual o turista pode desfrutar de diversas atividades. Uma delas é participar de uma oficina de pintura e artesanato em um ateliê e depois levar para casa a peça que produziu. No período do feriado, quem participar desta atividade vai ganhar de presente uma muda de Araucária. Nesta mesma galeria há uma loja, com peças únicas e originais, privilegiando sempre produtos artesanais e feitos no distrito mineiro.





O local conta também com uma área de exposições com variadas atrações, como uma galeria de arte, com trabalhos de diferentes artistas, e uma outra de bonecas, com peças em exposição e outras colecionáveis à venda em uma loja. Para completar, no mesmo ambiente ainda funciona a Cafeteria Filomena Arte e Café, que oferece variedades especiais da tradicional bebida e tem em seu menu um doce inglês chamado Scone, que é uma especialidade da casa. Mais informações pelo telefone/WhatsApp: (11) 99171-7075 e pelo perfil no Instagram. Neste próximo intervalo de quatro dias em Corpus Christi, entre 30 de maio e 2 de junho, a Galeria Cristina Bottallo vai funcionar das 10h30 às 18h.











Uma outra opção de programa para os turistas durante o feriado prolongado é a Patinação no Gelo, que possui uma pista de 200 metros quadrados e comporta até 50 pessoas rodando nela, com segurança, ao mesmo tempo. Nestes quatro dias de Corpus Christi, o estabelecimento funcionará das 10h às 20h30 e os clientes que comprarem ingresso para patinar por meia hora, ao valor de R$ 90, ganharão dez minutos extras de permanência no espaço. O local aceita pets e fica na Avenida Monte Verde, 1463. Mais informações no telefone/WhatsApp: (35) 91252-8800 e no perfil no Instagram.



As temperaturas mínimas de Monte Verde (MG) na 1ª quinzena de maio:







1/5 – 9,9ºC (a mais baixa do Brasil)



2/5 – 10,7º (a mais baixa do Brasil)



3/5 – 10,3ºC



4/5 – 10,5ºC (2ª mais baixa do Brasil)



5/5 – 8,7ºC (2ª mais baixa do Brasil)



6/5 – 7,2ºC (a mais baixa do Brasil)



7/5 – 11,4ºC



8/5 – 12ºC



9/5 – 9,9 ºC



10/5 – 10,2 ºC



11/5 – 9,8 ºC (a mais baixa do Brasil)



12/5 – 9,5ºC (a mais baixa do Brasil)



13/5 – 9,9ºC (2ª mais baixa do Brasil)



14/5 – 8,2ºC



15/5 – 11,9ºC



Temperatura mínima média no período: 10ºC