Relaxe na piscina aquecida com água sulfurosa do Palace Hotel, em Poços de Caldas

No Brasil tropical, com calor o ano todo, a chegada da estação mais fria é um desejo de alívio para muitos. A variedade de biomas e climas possibilita experiências de lazer para quem prefere temperaturas mais amenas. Para aqueles que procuram lugares para curtir o friozinho, separamos destinos que se destacam pelas experiências em parques de águas termais, perfeitas para conferir e desfrutar com toda a família, ou com a pessoa amada, no outono/inverno.



Em Minas Gerais, Poços de Caldas, no Sul do estado, é aquele destino perfeito para aproveitar os benefícios das águas termais durante os meses mais frios do ano. Com suas fontes naturais que atingem temperaturas de até 55°C, a cidade oferece uma experiência relaxante e revitalizante. Nos dias de baixas temperaturas, uma das atividades imperdíveis é visitar os parques aquáticos da cidade, como o Thermas de Poços, que conta com piscinas de águas quentes, saunas e spas. Aproveite para desfrutar dos tratamentos termais, como banhos, massagens e inalações, que ajudam a aliviar tensões e problemas respiratórios. Para complementar, explore a gastronomia típica mineira, com pratos quentes e reconfortantes, como o delicioso tutu à mineira. Finalize o dia relaxando em uma das cafeterias da cidade, saboreando um chocolate quente, enquanto aprecia a bela paisagem das montanhas que envolvem a cidade mineira.

Não deixe de mergulhar na piscina aquecida com ondas do Thermas dos Laranjais, em Olímpia (SP)

Já em São Paulo, duas cidades se destacam: Olímpia e Campos do Jordão. O primeiro destino proporciona relaxamento através do contato com o meio ambiente, mas de uma forma diferente: águas quentes, que naturalmente atingem temperaturas de até 70ºC. Há parques aquáticos que usam das propriedades medicinais das termas aliadas à diversão dos tobogãs, fazendo desta uma ótima opção para viajar em família. Outras atrações da cidade são o Vale dos Dinossauros e o Dreamland Museu de Cera.





Conhecida como a Suíça Brasileira, Campos do Jordão é destino de inverno preferido em São Paulo

Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, desperta a curiosidade e desejo do público devido à sua arquitetura no estilo europeu, assim como a produção de chocolates. A sensação de estar em meio à natureza, transmitida pelas montanhas ocupadas por florestas de pinheiros, faz com que o destino seja valorizado pela sensação de relaxamento que proporciona aos seus visitantes. Além disso, a cidade conta com uma diversidade gastronômica que agradará os casais em busca de programas românticos.





Banhos quentes

Lagoa Termas Parque, em Caldas Novas, proporciona relaxamento nas águas termais e contato com a natureza





Em Goiás, Caldas Novas e Rio Quente são dois balneários conhecidos pelos seus incríveis parques aquáticos alimentados pelas águas termais da região. Eles oferecem uma experiência única para quem busca diversão e relaxamento durante os meses mais frios do ano. Um dos destaques é o Hot Park, em Rio Quente, um complexo de piscinas naturalmente aquecidas pelas águas que brotam do solo. Com temperaturas que chegam a 40°C, as piscinas proporcionam um ambiente aconchegante, perfeito para relaxar e aproveitar os benefícios terapêuticos das águas. Outro parque imperdível é o Lagoa Termas Parque, que reúne uma variedade de atrações aquáticas, como toboáguas, piscinas de ondas e rios de correnteza. Além disso, o parque conta com saunas, spas e áreas de descanso, permitindo uma experiência completa de bem-estar. Para quem prefere uma atmosfera mais tranquila, o Parque Estadual das Serras de Caldas Novas é uma ótima opção. Neste parque, é possível contemplar belas cachoeiras, trilhas na natureza e desfrutar de atividades como passeios de barco no Lago Corumbá.