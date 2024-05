Distrito de Camanducaia registrou as mais baixas temperaturas do Brasil na primeira quinzena de maio

Como dizem os mineiros: "Isfriô aí"? Em pleno outono, Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas Gerais, viveu intensamente um clima típico de inverno em maio, faltando menos de um mês para começar a estação mais fria do ano. Na primeira quinzena do mês passado, a localidade registrou a menor temperatura do país cinco vezes. Nesse cenário gelado, o tradicional destino em Minas aquece a economia local com a chegada de mais turistas, que lotam as pousadas, restaurantes e cafés. E ainda se observa um aumento na procura por passeios em trilhas e parques da região.

O distrito é famoso por seu clima frio ou predominantemente ameno, além de suas belas atrações naturais. O turismo é a principal atividade econômica da região, com variações sazonais no número de visitantes. O vilarejo foi classificado como o terceiro destino mais acolhedor do Brasil no prêmio anual Traveller Review Awards 2023, da plataforma Booking. A MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região), criada no início de 2020, tem desempenhado um papel importante no desenvolvimento do turismo e da economia local, representando mais de 160 associados, incluindo hotéis, pousadas, bares, restaurantes, agências de passeios, receptivos turísticos, comércio e serviços.





“Com o charme do seu friozinho e uma condição agradável para quem pretende fugir do calor acima da média, que tem feito na grande maioria das regiões do Brasil, o nosso distrito tem oferecido o clima de temporada de inverno desde o início do mês passado e já se prepara para receber visitantes de todos os cantos do país de forma acolhedora, com excelentes opções gastronômicas, de passeios e hospedagem”, afirma Rebecca Wagner, presidente da MOVE.





Situado a mais de 1.500 metros de altitude na Serra da Mantiqueira, o vilarejo fica a 481 km de Belo Horizonte e, de acordo com medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), além de ter sido o lugar mais gelado do país em um terço dos dias da primeira quinzena de maio, foi o local com a segunda menor temperatura nacional em outras três datas do período. E a média mínima aferida pelos termômetros do órgão federal foi de 10ºC neste intervalo de tempo.

Sobre as montanhas

Charme europeu atrai visitantes que desejam curtir o frio das montanhas Tom Araújo/Divulgação







Monte Verde oferece uma variedade de pontos turísticos encantadores para os visitantes explorarem no outono/inverno. Aqui estão algumas das principais atividades que você pode realizar nessa época do ano:





Passear pela cidade: Monte Verde é conhecida por sua arquitetura em estilo europeu. Aproveite para caminhar pelas ruas, admirando a paisagem e as fachadas tipicamente montanhesas. O centrinho do vilarejo é charmoso e repleto de lojinhas, restaurantes e cafés aconchegantes. É o lugar ideal para passear, fazer compras de artesanato e saborear as delícias da gastronomia local.





Pedra Redonda: Um dos pontos mais emblemáticos de Monte Verde, a Pedra Redonda oferece uma vista panorâmica deslumbrante da região, sendo um local perfeito para apreciar o pôr do sol e tirar belas fotos. Estabelecimentos associados à MOVE estão com programação especial de passeios no período de férias de junho/julho. A agência Marchadores Fora da Estrada oferece opções de pacotes de roteiros até a trilha da Pedra Redonda e o City Tour.





Relaxar em spas e pousadas: Aproveite a tranquilidade da cidade e reserve um tempo para desfrutar de tratamentos termais, massagens e outros serviços de bem-estar em um dos spas da região. As pousadas também oferecem aconchego e comodidade, com lareira e decoração típica.





Participar de eventos culturais: Durante o inverno, Monte Verde sedia diversos eventos, como festivais de teatro, música e gastronomia. Verifique a programação cultural e participe dessas atividades para enriquecer sua experiência. Não deixe de visitar a Galeria Cristina Bottallo , localizada na avenida principal de Monte Verde, é um espaço de arte no qual o turista pode desfrutar de diversas atividades. Uma delas é participar de uma oficina de pintura e artesanato em um ateliê e depois levar para casa a peça que produziu. Para completar, no mesmo ambiente ainda funciona a Cafeteria Filomena Arte e Café, que oferece variedades especiais da tradicional bebida e tem em seu menu um doce inglês chamado Scone, que é uma especialidade da casa





Visitar o Parque Ecológico Verner Grimberg: Ideal para os amantes da natureza, o Parque Ecológico Verner Grimberg oferece trilhas bem sinalizadas que levam a cachoeiras, mirantes e bosques de araucárias, proporcionando uma experiência única de contato com a fauna e flora local. Se você é um aventureiro em ótima forma física e ainda não conhece o parque, reúna seus amigos e prepare-se para uma emocionante aventura e um agradável passeio. O Parque é bastante popular devido às suas trilhas impressionantes, que podem ser exploradas mesmo sem a presença de um guia local. O passeio é gratuito, divertido e um dos mais procurados em Monte Verde.





Por fim, uma atração que vai entreter as crianças e adolescentes é a pista de patinação no gelo, com 200 metros quadrados e comporta até 50 pessoas rodando nela, com segurança, ao mesmo tempo. O local aceita pets e fica na Avenida Monte Verde, 1463.

Plataforma digital





Pedra Redonda encoberta pela névoa é sensação no outono/inverno Hotel Cabeça de Boi/Divulgação





A MOVE tem contado com a ajuda da mymento para identificar as principais características e desejos dos visitantes de Monte Verde. A plataforma tecnológica para reserva de passeios turísticos, detectou um aumento de 9% no número de visitantes às trilhas do distrito de Camanducaia neste ano.As paisagens da exuberante natureza do vilarejo atraíram mais de 14,7 mil turistas nos primeiros quatro meses do ano, o que representa um crescimento de 9% em relação ao mesmo período de 2023, quando houve visitas de cerca de 13,5 mil pessoas.





O estudo exclusivo da mymento também revela que os indivíduos interessados em participar de atividades ao ar livre, especificamente no ecoturismo, têm, em média, 40 anos de idade. Dentre esse público, 52% expressaram preferência por passeios autoguiados, nos quais têm a liberdade para explorar a região por conta própria. Enquanto isso, os 48% restantes optam por utilizar os serviços de agências de turismo para uma experiência mais detalhada, com ajuda de guias e acesso a informações históricas e particularidades da região.





A plataforma tecnológica é parceira da MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região), que utiliza as funcionalidades da ferramenta para as reservas dos passeios realizados nas trilhas geridas pela entidade. Uma delas é a da Pedra Redonda, principal atrativo turístico da natureza local, cujo acesso dos visitantes é controlado pela entidade desde 2020. Além da Pedra Redonda, a MOVE é responsável por gerir também as trilhas da Pedra do Bispo e Platô.