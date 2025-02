Viajar para a Argentina é uma excelente opção para quem busca cultura, boa gastronomia e paisagens incríveis. O país oferece roteiros variados, desde o charme europeu de Buenos Aires até as paisagens geladas da Patagônia.

Confira tudo o que você precisa saber para planejar sua viagem.

Documentos necessários para entrar na Argentina

Brasileiros podem entrar na Argentina apenas com RG em bom estado ou passaporte válido. O tempo máximo de permanência como turista é de 90 dias. O seguro viagem não é obrigatório, mas altamente recomendado.

Principais roteiros e cidades interessantes

Veja a seguir os destinos mais procurados por turistas que visitam a Argentina

Buenos Aires

A capital argentina é um destino repleto de história, cultura e gastronomia. Entre os pontos turísticos estão a Casa Rosada, sede do governo argentino, e o bairro de San Telmo, conhecido por suas feiras de antiguidades e apresentações de tango ao ar livre.

A capital argentina é um destino repleto de história, cultura e gastronomia iStock

Caminito, no bairro de La Boca, encanta com suas casas coloridas e forte influência artística. Buenos Aires também abriga o elegante bairro da Recoleta, onde está localizado o famoso cemitério homônimo, além da luxuosa região de Palermo, repleta de bares e restaurantes badalados.

Bariloche

Bariloche é um destino deslumbrante, especialmente para os amantes de natureza e esportes ao ar livre. No inverno, a cidade se transforma em um paraíso para os entusiastas do esqui e snowboard, com estações famosas como o Cerro Catedral.

Bariloche é um destino deslumbrante, especialmente para os amantes de natureza e esportes ao ar livre @agosnaa

Já no verão, Bariloche oferece trilhas, passeios de caiaque pelos lagos cristalinos e excursões para apreciar a vista da região dos Sete Lagos. Além disso, a cidade é conhecida por sua produção de chocolates artesanais, sendo um ótimo lugar para degustar doces típicos da Argentina.

Mendoza

Mendoza é uma região vinícola ideal para os amantes de vinhos. Localizada no sopé da Cordilheira dos Andes, a cidade é famosa por seus vinhedos e pelas vinícolas que produzem alguns dos melhores Malbecs do mundo.

Mendoza é uma região vinícola ideal para os amantes de vinhos Getty Images

Além das degustações em bodegas renomadas, os turistas podem explorar a Rota do Vinho, visitar a Plaza Independencia e de trilhas, cavalgadas e rafting no rio Mendoza. No inverno, a cidade também se torna um destino popular para esquiadores que visitam a estação de esqui de Los Penitentes.

Ushuaia

Ushuaia, conhecida como a cidade mais ao sul do mundo, é um destino repleto de paisagens impressionantes. Localizada na Terra do Fogo, a cidade oferece atividades ao ar livre, como passeios de barco pelo Canal de Beagle, onde é possível observar leões-marinhos e pinguins.

Ushuaia, conhecida como a cidade mais ao sul do mundo, é um destino repleto de paisagens impressionantes iStock

Outro ponto é o Parque Nacional Tierra del Fuego, ideal para trilhas em meio à natureza e lagos cristalinos. Além disso, Ushuaia é uma das portas de entrada para expedições à Antártica, sendo um destino para os aventureiros que desejam explorar territórios remotos.

Salta e Jujuy

Salta e Jujuy são destinos que possuem forte influência indígena e paisagens desérticas. Salta, conhecida como 'La Linda', possui arquitetura colonial bem preservada, igrejas históricas e a famosa Quebrada de San Lorenzo, ideal para caminhadas e passeios ecológicos. Além disso, a cidade abriga o Museu de Arqueologia de Alta Montanha, onde estão expostas as impressionantes múmias incas encontradas nos Andes.

Salta abriga o Museu de Arqueologia de Alta Montanha Reprodução Jovem Pan



Já Jujuy é um destino que se destaca pelas paisagens coloridas da Quebrada de Humahuaca, um Patrimônio Mundial da UNESCO, onde se encontra o Cerro de los Siete Colores, um dos cartões-postais mais famosos do norte da Argentina. A região também oferece uma experiência cultural, com festivais tradicionais, mercados de artesanato e gastronomia típica andina.

Cerro de los Siete Colores, um dos cartões-postais mais famosos do norte da Argentina Getty Images

Melhor época para viajar para a Argentina

A melhor época depende do destino e do que você busca.

Verão: entre dezembro e março, a Patagônia e Mendoza são os destinos mais indicados;



entre dezembro e março, a Patagônia e Mendoza são os destinos mais indicados; Inverno: entre junho e setembro, Bariloche se destaca para esportes de neve;



entre junho e setembro, Bariloche se destaca para esportes de neve; Primavera e outono: oferecem um clima agradável em Buenos Aires e outras cidades centrais.

Quanto custa uma viagem para a Argentina?

Os custos variam conforme o estilo da viagem:

Hospedagens: hospedagens em hotéis 3 estrelas começam a partir de R$ 200 por noite;



hospedagens em hotéis 3 estrelas começam a partir de R$ 200 por noite; Alimentação: custa, em média, R$ 100 por refeição em restaurantes;



custa, em média, R$ 100 por refeição em restaurantes; Transporte: inclui táxis e aplicativos a preços acessíveis, além do metrô em Buenos Aires;



inclui táxis e aplicativos a preços acessíveis, além do metrô em Buenos Aires; Passeios: podem variar entre R$ 50 e R$ 500, dependendo da atividade escolhida.

Moeda e como levar dinheiro para a Argentina

A moeda local é o peso argentino (ARS). Para economizar, recomenda-se levar dólares ou reais para troca em casas de câmbio oficiais ou utilizar cartões internacionais. O câmbio paralelo pode ser vantajoso, mas exige cautela.

Cultura e culinária argentina

A Argentina é reconhecida mundialmente pelo tango, futebol e vinhos. Sua gastronomia conta com pratos icônicos como o “asado”, o tradicional churrasco argentino, as empanadas, pasteis recheados comuns no país, e o dulce de leche, presente em diversas sobremesas típicas.

Como é o clima na Argentina?

O país tem grande variação climática. No norte, o clima é quente e seco, enquanto no centro as estações do ano são bem definidas. Já no sul, as temperaturas são frias, com neve no inverno.

Quantas horas de viagem para a Argentina?

O tempo de viagem para a Argentina varia conforme o meio de transporte escolhido. De avião, o trajeto de São Paulo a Buenos Aires dura cerca de 3 horas. Já de ônibus, a viagem pode levar aproximadamente 40 horas, dependendo do destino final.

Saindo de Belo Horizonte a viagem de avião pode durar 4 horas, já de carro a distância entre BH e Buenos Aires é de aproximadamente 2.600 km, e a viagem leva cerca de 30 a 35 horas de carro, dependendo das paradas e condições da estrada. Caso o meio de transporte escolhido seja ônibus, pode durar entre 40 e 50 horas, dependendo do trajeto e das paradas ao longo do caminho.

O que não pode deixar de fazer na Argentina?

Entre as experiências imperdíveis estão: