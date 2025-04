Veja cinco cidades com voo direto de Confins para aproveitar o frio

Com a proximidade do inverno, os apaixonados pelo clima frio já começam a planejar suas próximas viagens. Para quem parte de Belo Horizonte, o BH Airport, localizado em Confins, oferece voos diretos para destinos que se tornam ainda mais encantadores nas estações mais geladas do ano, tanto no Brasil quanto no exterior.

De águas termais a montanhas cobertas de neve, há opções para todos os gostos - com a facilidade de embarque direto da capital mineira.

Segundo Clayton Begido, gestor de Conectividade e Aviação do BH Airport, o terminal mineiro é um dos mais conectados do país, o que facilita o acesso a diversos destinos que ganham charme especial no frio.

"Recentemente anunciamos, por exemplo, o retorno do voos para Bariloche, na Argentina, focado justamente no turismo de inverno. A procura por destinos de montanha, de neve e de relaxamento cresce muito nesta época, e o BH Airport está pronto para atender esse público", afirma Begido.

BH Airport visto de cima Imagem: Douglas Magno

Confira cinco cidades com voo direto para curtir o frio:

1. Caldas Novas (GO)

Famosa por ser a maior estância hidrotermal do mundo, Caldas Novas é um ótimo refúgio para quem busca o calor das águas termais mesmo em dias frios. A cidade reúne diversão e tranquilidade em seus parques aquáticos com piscinas naturalmente quentes, além de trilhas e cachoeiras no Parque Estadual da Serra de Caldas. Hotéis acolhedores, spas e uma animada vida noturna completam a experiência.

De acordo com a agência de viagens Decolar, os valores das passagens aéreas para esse destino giram, atualmente, em torno de R$ 1.150.



2. Bariloche (Argentina)

Com voos diretos durante a temporada de inverno, Bariloche é o lugar ideal para quem deseja ver neve. A cidade argentina oferece belas paisagens, com montanhas, lagos glaciares e arquitetura alpina. Esquiar no Cerro Catedral, visitar o Museu da Patagônia e saborear os tradicionais chocolates artesanais são algumas das atrações imperdíveis. O valor da passagem para esse destino custa cerca de R$ 2.700.

3. Araxá (MG)



A apenas uma curta viagem aérea de BH, Araxá combina história, natureza e bem-estar. O Complexo do Barreiro, com suas águas termais e o imponente Grande Hotel, é um convite ao relaxamento. O Mirante do Cristo e o Horizonte Perdido garantem vistas panorâmicas e aventuras para quem gosta de explorar a natureza mesmo no frio. Atualmente, a passagem para essa viagem custa, aproximadamente, R$ 500.



4. Buenos Aires (Argentina)

Romântica e cheia de personalidade, Buenos Aires é encantadora o ano todo, mas o clima frio destaca ainda mais sua beleza. Entre cafés charmosos, livrarias históricas e ruas cheias de vida, a capital argentina é uma excelente escolha para quem quer aproveitar o frio com arte e gastronomia. Ainda segundo a agência de viagens, o preço da passagem para esse destino custa cerca de R$ 1.350.

5. Santiago (Chile)



Santiago oferece o melhor dos dois mundos: uma metrópole vibrante cercada pela imponente Cordilheira dos Andes. Próxima a importantes vinícolas e estações de esqui, a cidade chilena é perfeita para quem quer unir cultura, comida e esportes invernais, oferecendo experiências variadas em um só destino. O valor para embarcar na cidade gira em torno de R$ 1.100.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice