Pontos turísticos em Minas Gerais: história, cultura e natureza

Montanhas, igrejas barrocas, cachoeiras, feiras, arte, queijo e pão de queijo. Poucos lugares no Brasil têm uma identidade cultural tão rica e diversa quanto Minas Gerais. E quando o assunto é turismo, o estado vai muito além das cidades históricas, há roteiros para quem busca sossego, gastronomia, trilhas, festas típicas ou apenas um bom café coado com vista.

Se você está planejando viajar e se pergunta quais são os melhores pontos turísticos em Minas Gerais, preparamos uma seleção com destinos já abordados na editoria de Turismo do Estado de Minas e outros que merecem estar no seu radar.

Belo Horizonte: o ponto de partida

A capital mineira é muito mais do que ponto de conexão entre cidades turísticas. BH tem atrativos próprios que encantam tanto turistas quanto moradores. Confira os destaques:

Conjunto Moderno da Pampulha, com obras de Niemeyer e jardins de Burle Marx;

Mercado Central, um dos mais tradicionais do Brasil;

Praça da Liberdade, com museus, espaços culturais e arquitetura imponente;

Feira Hippie aos domingos, na Avenida Afonso Pena;

Mirantes da Serra do Curral, com vista panorâmica da cidade.

Ouro Preto: história em cada pedra do caminho

Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, Ouro Preto é parada obrigatória para quem ama arquitetura, história e arte sacra. Veja os principais pontos turísticos:







Igreja de São Francisco de Assis, ícone do barroco mineiro;

Museu da Inconfidência, na Praça Tiradentes;

Feira de pedra-sabão e ateliês de artesãos;

Casarões coloniais e repúblicas estudantis históricas;

Passeio até Lavras Novas, para quem quer natureza.







Tiradentes: o charme colonial com clima de interior

Pequena no tamanho e gigante no encanto, Tiradentes mistura construções históricas, restaurantes premiados e uma atmosfera acolhedora. Vale a pena visitar os seguintes lugares:







Igreja Matriz de Santo Antônio, com altar banhado a ouro;

Museu da Liturgia, um dos únicos do gênero na América Latina;

Passeios de charrete e trenzinho;

Lojinhas e ateliês na Rua Direita;

Festival de Gastronomia, no segundo semestre.







Poços de Caldas: águas termais e clima de montanha

Localizada no sul de Minas, Poços de Caldas é uma das cidades mais visitadas do estado, com destaque para suas fontes de águas e clima ameno. Veja os seus destaques turísticos:







Recanto Japonês e Parque José Affonso Junqueira;

Fonte dos Amores, com trilhas e paisagens naturais;

Cristo Redentor com vista da cidade;

teleférico até a Serra de São Domingos;

banhos termais no Thermas Antônio Carlos.







Capitólio: o mar de Minas com paredões cinematográficos

Conhecida como o “Caribe do Cerrado”, Capitólio é um dos pontos turísticos em Minas Gerais mais procurados por quem ama natureza, esportes aquáticos e paisagens de tirar o fôlego.

Não deixe de fazer:







passeio de lancha pelos cânions do Lago de Furnas;

trilha do Mirante dos Cânions;

banhos em cachoeiras como a Lagoa Azul e Cascata Eco Parque;

roteiro gastronômico com peixe e queijo artesanal.







Outras 6 cidades que valem a visita

Além das clássicas, há muitos pontos turísticos em Minas Gerais que surpreendem quem foge do óbvio:







Diamantina: com centro histórico tombado e a Casa de Chica da Silva;

São João del-Rei: ligada a Tiradentes por passeio de trem, a Maria Fumaça;

Gonçalves: para quem busca ecoturismo, trilhas e clima de montanha;

Serro e Milho Verde: história, queijo e cachoeiras num só destino;

Monte Verde: ideal para casais, com clima frio e hospedagens charmosas.