Cidade mineira entra no seleto ranking de melhores roteiros do mundo

681

O roteiro "Walking Tour Becos de Tiradentes", uma caminhada, que dura cerca de 2h30, tem mais de 610 avaliações, todas classificadas como excelente (foto: Alexandre Guzanshe/EM)



O caminho de pedra da Rua Direita é a rota que liga ao passado. Ao percorrer o trajeto, é preciso se equilibrar sobre a pedras lisas e escorregadias. A todo momento, os olhos estão voltados para o chão. E neste piso, com mais de 300 anos de história, pisaram condes, donzelas, guardas, freiras, padres, fazendeiros, garimpeiros, intelectuais, negros escravizados e inconfidentes.

Tiradentes, no Campo das Vertentes, com seu roteiro turístico “Walking Tour Becos de Tiradentes” , ficou entre as 25 melhores excursões culturais e históricas do mundo. O passeio ficou em 1º lugar na categoria “Melhores experiências gerais” do Brasil e em 4º da América do Sul. Mais uma vez, Minas Gerais é destaque no turismo internacional.





O ranking foi divulgado pelo TripAdvisor, uma das mais reconhecidas plataformas de viagens, em sua premiação anual Traveller’s Choice Best of the Best 2023 (“Melhor dos melhores na escolha do viajante”, em tradução livre). Como o nome deixa claro, a congratulação é dada para os circuitos mais bem avaliados pelos usuários.





Na disputa global, Tiradentes foi único representante brasileiro entre os 25 eleitos. O roteiro apareceu na lista ao lado de atrações culturais, como a visita guiada ao museu do Louvre, em Paris, a excursão ao subterrâneo do Coliseu, em Roma, excursão particular ao Taj Mahal, em Nova Délhi, e o Walking Tour em Florença, na Itália.





Tiradentes recebe cerca de 280 mil turistas por ano. Motivos não faltam para atrair tantos visitantes: a cidade mineira tem mais de 15 bens históricos tombados, oito registros de bens culturais imateriais, além das belas paisagens naturais, com montanhas, cachoeiras, rios e lagos no entorno.







Roteiros para todos os gostos





Qualificado como 5 estrelas no TripAdvisor, o roteiro “Walking Tour Becos de Tiradentes” tem mais de 610 avaliações, todas classificadas como excelente. A caminhada, que dura cerca de 2h30, promove uma imersão histórico-cultural pelo percurso dos becos, bosques e principais igrejas da cidade, integrante do Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes.





O passeio a pé pelas ruas de Tiradentes é apenas um dos inúmeros roteiros disponíveis. São vários cadastrados no Minas Recebe, programa da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG) para garantir a qualidade e apoiar a comercialização dos serviços e produtos oferecidos pelas agências e operadoras de turismo receptivo do estado.









Quem quiser apreciar os patrimônios históricos da cidade pode realizar passeios como “Minas Gerais do Ouro e Barroco”, “Desvendando os segredos e riquezas da Estrada Real” e “Mineiridade - Nossa história”. Os que desejarem desfrutar da cozinha mineira podem realizar a rota do queijo ou fazer um tour pela gastronomia de Tiradentes.





Já os amantes da natureza têm como opções passeios como o da rota das águas verdes, no vale do Rio Elvas, onde encontram-se belos córregos, cachoeiras e lagos. Outra alternativa mais radical é a rota das estações, que oferece trilhas de bike em grupos.



Turismo mineiro é líder nacional





Programas do Governo de Minas, como a Semana da Inconfidência, cuja primeira edição foi realizada em 2023, contribuem para esse fluxo turístico. Tiradentes, pela primeira vez, sediou, junto a Ouro Preto, uma série de atividades culturais que homenagearam Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e celebraram o legado da Inconfidência.





Tiradentes também integrou iniciativas como Natal da Mineiridade, Carnaval da Liberdade e Minas Santa, que incentivaram a movimentação turística no município e em seu entorno.





O destaque de Tiradentes é um reflexo da liderança mineira no turismo nacional. Minas Gerais é o estado com maior crescimento das atividades turísticas, obtendo 24,3% de variação do volume, segundo o Índice de Atividades Turísticas (Iatur), do IBGE. A taxa é 13,2% acima da média brasileira, que ficou em 11,1%, em 2023.





A receita obtida pelo turismo em Minas também aumentou acima da média nacional, com alta de 34,9% contra 30,1% na média do Brasil.