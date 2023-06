Tour por becos é eleito como a melhor experiência geral do país

681

A cidade histórica também foi prestigiada na categoria Principais Experiências Gerais - América do Sul. O ranking é do prêmio Traveller's Choice Best of the Best 2023, realizado anualmente pela maior plataforma de viagens do mundo (foto: Eugenio Savio/Divulgacao) Um roteiro turístico chamado Walking Tour Becos de Tiradentes ganhou o primeiro lugar na lista do TripAdvisor, na categoria Principais Experiências Gerais - Brasil. A cidade histórica também foi prestigiada na categoria Principais Experiências Gerais - América do Sul. O ranking é do prêmio Traveller's Choice Best of the Best 2023, realizado anualmente pela maior plataforma de viagens do mundo.





Não é a primeira vez que o tour em Tiradentes é premiado. No último ano, o passeio pelos becos da cidade alcançou a 5ª colocação no ranking nacional. Passando por esse trajeto, o turista tem a oportunidade de conhecer a cidade de outra perspectiva, indo além das tradicionais igrejas e da famosa Maria Fumaça. Os becos, no século XVII, era o eixo da servidão utilizado pelos negros escravizados.

Outro diferencial do Walking Tour Becos de Tiradentes reside nas curiosidades linguísticas narradas durante o passeio. Faz parte da dinâmica a explicação da possível origem de expressões populares que teriam surgido no contexto do período colonial, como “picar a mula, “dar com os burros n’água”, “lavar a égua”, “quinto dos infernos”, “santa do pau oco”, entre outras.





Fabrício Rodrigues, criador da programação, conta que “a proposta é a mesma desde 2012, que é oferecer um mergulho nos bastidores da nossa história. Tiradentes é toda interligada por becos e é através deles que vamos descobrindo como foi o processo de formação da cidade, da organização e segregação das irmandades religiosas, conflitos sociais e políticos, escravidão e toda a riqueza da nossa arte e arquitetura. Enfim, é uma experiência para quem busca vivenciar uma imersão em nossa identidade cultural.’’

Confira a lista dos roteiros premiados em 2023

Principais experiências gerais – Brasil

1-Walking Tour Becos de Tiradentes (Tiradentes – MG)

2-Excursão de um dia no Rio – Cristo Redentor, Pão de Açúcar, almoço e City tour (Rio de Janeiro – RJ)

3-Hang gliding Asa delta Experience Rodorfly (Rio de Janeiro – RJ)

4-Jeep tour fotos profis./18 praias/ Telégrafo/sunset/ surpresas (Rio de Janeiro – RJ)

5-Tour de Boteco (Curitiba – PR)

6-Rafting – Brotas – Rio Jacaré Pepira (Brotas – SP)

7-Tour Mergulho Snorkel na Ilha do Macuco c/ fotos subaquáticas by Zimbros Ecotur (Bombinhas – SC)

8-Resumo de São Paulo em 4 horas – Passeio privativo incluso principais atrações (São Paulo – SP)

9-Expedição guiada com canoagem e cachoeiras do Iguaçu (Foz do Iguaçu – PR)

10-City tour em Salvador Descubra a primeira capital de Brasil (Salvador – BA)

Principais experiências gerais – América do Sul

1 – Trilha Inca Clássica 4D/3N para Machu Picchu (Cusco – Peru)

2 – Comuna 13 Tour Graffiti e comida de rua (Medellin, Colômbia)

3 – O Clássico Salkantay Trek 5 dias (Cusco, Peru)

4 – Walking Tour Becos de Tiradentes (Tiradentes, Brasil)

5 – Excursão de 2 dias ao Vale Sagrado e Machu Picchu (Cusco, Peru)

6 – Sherpa Food Tour: aventura gastronômica local em Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina)

7 – O Coffee Tour mais completo de Medellín: Da Semente à Copa em apenas meio dia (Medellin, Colômbia)

8 – Excursão de bicicleta de meio dia em Medellín – comida local, café e cerveja (Medellin, Colômbia)

9 – Aluguel de barco em Cartagena das Índias (Cartagena, Colômbia)

10 – Excursão de Um dia no Rio – Cristo Redentor ,Pão de Açúcar, almoço e City Tour (Rio de Janeiro, Brasil)