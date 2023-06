Se tem um 'trem bão' que o mineiro gosta é andar de trem

681





Para um mineiro, tudo é trem. A palavra de quatro letras pode ser uma coisa, um fato, um lugar, um treco, uma exclamação, um sentimento ou expressão. Trem pode ser vírgula, jamais ponto final. Dizem por aí que a maior estação do mundo é a boca do mineiro, porque é de lá que sai ‘mais trem’. Pois, para quem mora em Minas Gerais, trem “é bão dimais da conta”.





Viajar num trem, é sentir o passeio mais lento, a tranquilidade de seu característico balanço e a janela emoldurando, a cada trecho, cenas encantadoras. Não há como competir. Que os aviões, ônibus, barcos e carros nos desculpem, mas, no quesito charme, os trens ganham de lavada. Mesmo que em Minas qualquer coisa possa ganhar o nome de trem, os propriamente ditos trens ainda têm lugar cativo no imaginário dos mineiros.





As viagens de trens estão tão arraigadas na cultura dos mineiros que, mesmo depois de ter quase desaparecido o transporte ferroviário de passageiros, o termo ainda está presente no cotidiano daqueles que habitam o estado.



Se você deseja conhecer o estado de uma forma diferente, descobrindo mais sobre a sua história e seus costumes passados, pode ser uma experiência única percorrer algumas cidades a bordo de maria-fumaça ou até mesmo desbravar a famosa Estrada de Ferro Vitória a Minas.



No calendário turístico de junho, teremos o feriado de Corpus Christi que começa no dia 8 e, no final do mês, as tradicionais festas juninas. Listamos algumas sugestões de roteiros em Minas Gerais a bordo das famosas locomotivas para curtir nesses dias festivos. Quem sabe não dá para encaixar um passeio de trem também nas suas próximas férias?





“Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar. Tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai, quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar, é a vida.



A hora do encontro é também "despedida", a icônica música “Encontro e Despedidas”, de Milton Nascimento e Fernando Brant traduz o sentimento ao entrar em uma viagem de trem em Minas Gerais. Bora conhecer os passeios!

São João del-Rei a Tiradentes

Mais tradicional e conhecida de Minas, o passeio de maria-fumaça entre Tiradentes e São João Del-Rei é uma viagem no tempo cheio de histórias (foto: Carlos Altman/EM)



Fazer o passeio de maria-fumaça é quase um roteiro obrigatório para quem visita São João del-Rei e Tiradentes, no Campo das Vertentes. Agora em junho, as duas cidades históricas já esperam um fluxo maior de visitantes. Diga que não são bons motivos para embarcar nesta encantadora viagem de trem em Minas Gerais? Esse passeio de trem é uma viagem pela história e cultura de Minas.



A maria-fumaça que faz o trajeto entre essas duas cidades é uma das poucas locomotivas a vapor no mundo que ainda rodam em bitola de 76cm e tem capacidade para transportar até 250 passageiros. O passeio de 12 quilômetros pela antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas (Efom) tem percurso que dura cerca de 45 minutos. É um passeio imperdível, que agrada a adultos e crianças.





A rota foi inaugurada em 1881 por dom Pedro II, cruzando rios, montanhas e estações que preservam a arquitetura do século 19. No trajeto, belas paisagens, como o Rio das Mortes e a Serra de São José, área de preservação ambiental também conhecida como Serra de Tiradentes, encantam os turistas.





A estação de São João Del-Rei é uma atração à parte. No prédio, também construído no século 19, funciona o Museu Ferroviário, inaugurado em 1981, ano do centenário da Estrada de Ferro Oeste de Minas. O acervo reúne objetos que contam a história da ferrovia no Brasil e na região, como a primeira locomotiva da ferrovia. Pela riqueza de materiais, o Complexo Ferroviário da Estrada de Ferro Oeste de Minas é um dos maiores do Brasil.





A locomotiva a vapor roda normalmente nas sextas-feiras, sábados e domingos. A maria-fumaça conta com um vagão modificado para facilitar o acesso de cadeirantes. A entrada e uma rampa nas estações têm melhorado não só a locomoção de pessoas com deficiência como também o acesso dos idosos.

Fique ligado: Maria Fumaça terá horários ampliados no feriado de Corpus Christi





Museu Ferroviário de São João del-Rei

De quinta-feira a sábado

Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h

Domingo Das 8h30 às 13h









Preço do tíquete: R$ 140, ida e volta

Crianças de até 5 anos não pagam. Estudantes de 6 a 12 anos e adultos com mais 60 anos têm direito à meia-entrada

Mais informações:

(32) 3371- 8485





Passa Quatro

Outro passeio incrível é possível fazer em Passa Quatro, na Serra da Mantiqueira, na divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais (foto: Reprodução/Instagram)







Por entre o relevo montanhoso e as águas que brotam na região, Passa Quatro revela ser um destino e tanto. A cidade abriga o quarto maior pico do Brasil, além de ser um reduto para quem procura águas terapêuticas e aventuras radicais. Localizada no Circuito Terras Altas da Mantiqueira, o pequeno município de 16 mil habitantes está mais próximo do eixo Rio-São Paulo do que de Belo Horizonte, mas a viagem compensa a distância.





A charmosa cidade mineira conserva uma relíquia que deixou saudade em muita gente. A maria-fumaça se mantém preservada e é um convite para voltar no tempo. O trem sai da estação central de Passa Quatro e vai até a estação Coronel Fulgêncio, inaugurada por dom Pedro II, e ao Túnel da Mantiqueira.





A estação é localizada no alto da Serra da Mantiqueira, na divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Da janela, é possível admirar o verde das matas, o relevo montanhoso, o azul do céu e as águas que passam pela cidade. O passeio custa R$ 90 por pessoa.





Passa Quatro/Coronel Fulgêncio

(Trem da Serra da Mantiqueira)





Sábados, domingos e feriados. Partidas de Passa Quatro: às 10h e às 14h30 (sábados); às 10h (domingos). Passagem: R$ 90 (ida e volta). Menores de 5 anos não pagam. Informações: (35) 3371-2167 ou (35) 99146-9901









São Lourenço/Soledade de Minas

Em São Lourenço, o Trem das Águas é famoso pela animação no circuito turístico de águas termais no Sul de Minas (foto: Reprodução/Instagram)







O Trem das Águas é um trem turístico que revive os tempos de glória da ferrovia, operado pela ABPF - Regional Sul de Minas. Ele é uma das atrações mais procuradas do Circuito das Águas, percorrendo 20 km entre São Lourenço e Soledade de Minas, com uma parada na feira de artesanato local. O passeio dura cerca de 2 horas e é uma ótima opção para famílias que buscam um passeio tranquilo com belas paisagens.





Durante a viagem, violeiros tocam músicas e animam os vagões. O trem segue para Soledade de Minas margeando o Rio Verde, passando pelo aeroporto de São Lourenço e pela pequena estação Parada Ramon. Após a chegada em Soledade de Minas, há uma feira de artesanato com produtos locais, incluindo doces.









Na volta para São Lourenço, o trem é animado pelos violeiros novamente. Ao chegar na estação da cidade, os passageiros ainda podem aproveitar outra feira de artesanato, uma loja de bebidas e um bar. Durante todo o trajeto, é possível pedir bebidas e souvenires, como camisetas, bonés e filmes.





Trem das Águas





Sábados, domingos e feriados. Partidas de São Lourenço: às 10h e às 14h30 (sábados); Passagem: R$ 75 (classe turística) e R$ 90 (classe especial), ida e volta. Menores de 6 anos não pagam. Informações: (35) 3332-3011 ou 98817-6477









Trem Vitória-Minas

O Trem Vitória-Minas é o único trem de passageiros com viagens diárias no Brasil. A locomotiva parte de BH, Minas Gerais com destino a Colatina, no Espírito Santo (foto: Mosaico Imagem/Vale/Divulgação)



Único trecho a abrigar um trem de passageiros diário do Brasil, a Estrada de Ferro Vitória-Minas liga Belo Horizonte a Vitória, capital do Espírito Santo. Em cerca de 13 horas de viagem, o trem percorre 664 quilômetros, passando por cidades históricas mineiras que ficam às margens dos rios Doce e Piracicaba. Desde 2014, um novo trem oferece mais conforto e comodidade aos passageiros, e conta com classe econômica (R$ 63) e executiva (R$ 93), restaurante, lanchonete, serviço de bordo, televisão e pontos para recarregar equipamentos eletrônicos. Para os passageiros com necessidades especiais, o carro especial dispõe de elevador.





A viagem de trem de Vitória para Minas é uma experiência única e inesquecível. Com uma duração média de 13 horas, o trajeto passa por diversas paisagens e cidades históricas Caeté, Catas Altas, Rio Piracicaba e Nova Era), proporcionando um verdadeiro mergulho na cultura e na história do Brasil.Ao longo do caminho, é possível apreciar a beleza da Mata Atlântica, das montanhas e dos rios que cortam a região.



Durante a viagem, os passageiros podem desfrutar de conforto e comodidade, com vagões equipados com poltronas reclináveis, ar-condicionado e serviço de bordo. É uma oportunidade única de relaxar, apreciar a paisagem e viver a experiência de uma viagem interestadual no Brasil.













Viagem suspensa

O tradicional Trem da Vale que fazia o passeio entre Ouro Preto e Mariana foi suspenso e sem previsão de retorno. Uma pena, era uma viagem incrível entre as duas cidades históricas de Minas que passava perto de cachoeiras e e paisagens incríveis.

Em breve

"Ponta de areia, ponto final, da Bahia-Minas, estrada natural, que ligava Minas, ao porto, ao mar, caminho de ferro, mandaram arrancar". Cinquenta e sete anos após ser desativada por inviabilidade econômica, e depois de ter sua história imortalizada na música "Ponta de Areia", de Milton Nascimento e Fernando Brant, a Ferrovia Bahia-Minas será reativada por com investimento previsto de R$ 12 bilhões.



O contrato para o projeto foi assinado entre a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e a empresa MTC - Multimodal Caravelas em 17 de fevereiro de 2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 7 do mês de abril. Falta, agora, a realização do licenciamento ambiental. A MTC afirma já contar com investidores parceiros para a realização da obra.



O novo trajeto terá como base o original, de Caravelas, no Sul da Bahia a Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, percurso de 442 quilômetros, sendo 400 em Minas Gerais. É justamente em Caravelas, onde funcionava a Estação Ponta de Areia.