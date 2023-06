Confira o que fazer em Sampa no mês do Orgulho LGBT+

681

Do alto da roda-gigante Rico, o visitante tem uma vista privilegiada de São Paulo. Com 91 metros de altura ela é a maior da América Latina (foto: Carlos Altman)



São Paulo foi o destino mais reservado por viajantes brasileiros em 2022 e está em segundo lugar no ranking dos destinos mais reservados pelos turistas do país em janeiro de 2023. A cidade recebe turistas de diferentes partes do mundo, sendo norte-americanos, argentinos, chilenos, ingleses e alemães as nacionalidades estrangeiras que mais fizeram reservas em acomodações na cidade em 2022. Para ajudar os viajantes a descobrir os melhores destinos para visitar em 2023, a Booking.com realizou sua pesquisa anual sobre Previsões de Viagens e conferiu a fundo as tendências globais de reservas a fim de compartilhar rotas para os que estão ávidos por novidades. A cidade de São Paulo (SP), metrópole mais famosa do Brasil e centro financeiro do país, está entre os dez destinos ao redor do mundo a serem explorados pelos viajantes neste novo ano. Além de São Paulo, a lista traz outros destinos que marcarão as viagens nesse ano (em ordem alfabética): Bolzano (Itália); Budva (Montenegro); Hobart (Austrália); Kalabaka (Grécia); Kota Kinabalu (Malásia); Olomouc (República Tcheca); Pondicherry (Índia); Querétaro (México); e Santa Fé (Estados Unidos).





Abrigando 20 milhões de habitantes, São Paulo é o segundo destino mais recomendado por viajantes brasileiros, na Booking.com, para passeios turísticos, atrás apenas do Rio de Janeiro. A capital paulista conta com cinemas artísticos, teatros experimentais e uma vida noturna eletrizante, com inúmeras baladas onde os visitantes podem dançar até o amanhecer, sendo, inclusive, o destino mais recomendado por viajantes brasileiros pela vida noturna. Sem contar, a Parada do Orgulho LGBT+, que bate recordes de público e espera receber 4 milhões de pessoas, no próximo domingo (11/6). Além disso, amantes da gastronomia podem se deliciar com as refeições gourmet que fazem dessa cidade um paraíso gastronômico de renome mundial – afinal, São Paulo abriga 9 dos 14 restaurantes com estrelas Michelin no Brasil e é o destino mais recomendado por viajantes brasileiros pelos restaurantes e pelas compras.





No início de 2023, no mês de janeiro, a capital paulista ficou em segundo no ranking dos destinos mais reservados pelos turistas do país, atrás apenas do Rio de Janeiro (RJ) e à frente de Florianópolis (SC), Salvador (BA) e Belo Horizonte (MG).E por falar em visitantes globais, a metrópole recebeu turistas de diferentes partes do mundo. Em 2022, por exemplo, as nacionalidades estrangeiras que mais fizeram reservas em acomodações na cidade foram, na ordem: norte-americanos; argentinos; chilenos; ingleses; e alemães.





Travel Pround Brasil





Para celebrar o mês do Orgulho LGBTQIA+, no dia 20 de junho, a Booking apresenta o Travel Proud no Brasil. Na ocasião, será divulgado um painel de discussão sobre o turismo LGBTQIA com a participação de Luiz Cegato, Gerente de Comunicação da Booking.com na América Latina; um representante da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil; e Luca Scarpelli, influenciador digital. Durante o evento será apresentado dados exclusivos de uma pesquisa com foco nos viajantes da comunidade LGBTQIA , com recortes específicos para os brasileiros, e novidades na plataforma da Booking.com relacionadas ao tema.





De antemão, confira dois dados exclusivos que o jornal Estado de Minas teve acesso que constará no painel. A pesquisa foi realizada em março e abril de 2023, com 11.555 entrevistados da comunidade LGBTQ de 27 países (incluindo o Brasil):7 em cada 10 (70%) viajantes LGBTQ do Brasil disseram que ser uma pessoa da comunidade afeta a forma como se apresentam durante uma viagem em relação às roupas que escolhem para vestir e maquiagem. Três quartos (76%) dos viajantes LGBTQ do Brasil têm maior probabilidade de procurar atrações e atividades personalizadas para pessoas da comunidade.E pensando nesta pesquisa, separamos atrativosem Sampa, a partir de sugestões da plataforma de acomodações e viagens, para celebrar o mês do Orgulho LGBTQIA











Galeria a céu aberto

Grafites fazem do Beco do Batman, na Vila Madalena, uma galeria a céu aberto. Local é um dos mais visitados por turistas nacionais e do exterior (foto: Carlos Altman)





O Beco do Batman, famosa rua localizada no bairro da Vila Madalena, em São Paulo, tem projeção internacional. Conhecida por suas paredes repletas de grafites e murais, a rua é um ponto turístico bastante popular na cidade.O nome "Beco do Batman" surgiu na década de 1980, quando um grafite do personagem Batman foi feito em uma das paredes da rua. Desde então, diversos artistas passaram a utilizar o local como uma espécie de galeria a céu aberto, criando obras de arte que atraem turistas e moradores da cidade. Além dos grafites, o local também é um ponto de encontro para jovens, artistas e músicos, que frequentam os diversos bares e restaurantes da região. Com uma atmosfera LGBT+ descontraída e boêmia, o local é um dos mais vibrantes e animados de São Paulo.









Nossa língua

Conhecer o moderno Museu da Língua Portuguesa, no prédio da antiga Estação da Luz, é um passeio para entender a importância da linguagens de ontem, hoje e amanhã (foto: Carlos Altman)





O Museu da Língua Portuguesa é um espaço cultural localizado na cidade de São Paulo, inaugurado em 2006. O museu tem como objetivo promover a língua portuguesa e a cultura brasileira por meio de exposições interativas e atividades educativas. O Museu da Língua Portuguesa está localizado na histórica Estação da Luz, um dos principais cartões-postais da cidade. O espaço conta com diversas exposições permanentes e temporárias, que abordam temas como a história da língua portuguesa, a diversidade linguística no Brasil e a literatura brasileira. Uma das atrações mais populares do museu é o Espaço da Língua, uma instalação interativa que permite aos visitantes experimentar diferentes sons, sotaques e expressões da língua portuguesa. Além disso, o museu também oferece uma programação cultural diversificada, com shows, palestras e oficinas para todas as idades. O Museu da Língua Portuguesa é uma visita imperdível para quem quer conhecer mais sobre a língua e a cultura brasileira, e é uma das principais atrações turísticas de São Paulo.









Mais Cor

Renomado artista Eduardo Kobra tem obras espalhadas por toda cidade de São Paulo (foto: Carlos Altman/EM)





Os grafites de São Paulo são uma das principais expressões da arte urbana na cidade. Com uma cena vibrante e diversa, a cidade abriga alguns dos mais renomados artistas de rua do mundo, que utilizam as paredes e muros da cidade como telas para suas obras. Os grafites em São Paulo podem ser encontrados em diversos bairros da cidade como a região do Minhocão e a Avenida 23 de Maio. Nessas áreas, os artistas utilizam a arquitetura da cidade como inspiração para suas obras, criando verdadeiras galerias a céu aberto. Os grafites de São Paulo são uma forma de expressão artística que transforma a paisagem urbana da cidade, trazendo cor, vida e personalidade para as ruas. Além disso, a arte urbana também é uma forma de reflexão social e política, que muitas vezes traz à tona questões importantes sobre a cidade e a sociedade em que vivemos. Hoje, Alguns dos principais nomes dos artistas do grafite em São Paulo incluem:





OsGemeos - os irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo são considerados alguns dos mais importantes artistas de grafite do mundo, e suas obras podem ser encontradas em diversos países.





Eduardo Kobra - o artista é conhecido por seus murais gigantes, que retratam personalidades históricas e figuras icônicas da cultura pop.





Cranio - o artista utiliza o personagem azul que criou como uma forma de criticar a sociedade e as questões sociais e políticas.





Binho Ribeiro - um dos pioneiros do grafite em São Paulo, Binho é conhecido por suas obras que misturam arte urbana e elementos da cultura popular brasileira.





Nina Pandolfo - a artista é conhecida por suas obras que retratam meninas com grandes olhos, em um estilo que mistura o lúdico e o surreal.

Recanto verde

Após 50 anos de lutas, com a criação do Parque Augusta, recanto verde no coração de São Paulo, não corre mais riscos de virar condomínio de prédios de luxo (foto: Carlos Altman/EM)







O Parque Augusta Prefeito Bruno Covas é um valioso reduto verde em meio ao caos de São Paulo, localizado no Centrão da cidade, entre as ruas Augusta, Caio Prado e Marquês de Paranaguá. Depois de muitos anos de disputa pelo terreno e um investimento de cerca de R$ 11 milhões, foi inaugurado e conta com diversos espaços para aproveitar com amigos, família e até mesmo pets, além de praticar atividades físicas ou simplesmente contemplar a natureza e respirar melhor. Em novembro de 2022, o parque completará um ano de reabertura ao público e já recebeu mais de 1,5 milhão de visitantes. A luta de quase 50 anos pela criação do parque deve ser registrada e contada para influenciar novas lutas por espaços públicos na cidade.













Maior da América Latina

Localizada no Parque Cândido Portinari, a Roda Rico é um dos atrativos mais procurados na cidade. Atenção: é proibido fazer sexo no seu interior (foto: Carlos Altman)





Na cidade que não para de girar, São Paulo inaugurou em dezembro de 2022, a Roda Rico, considerada a maior roda-gigante da América Latina e tem atraído muitas pessoas desde então. Localizada no Parque Cândido Portinari, com vista para o Parque Villa-Lobos e o Rio Pinheiros, a Roda Rico tem 91 metros de altura e ocupa uma área de 4,5 mil metros quadrados. Possui 42 cabines de observação climatizadas, com monitoramento por câmeras, interfones, wi-fi e capacidade para até 10 pessoas cada. Inspirados na série Emily em Paris, da Netflix, alguns casais procuram a roda-gigante interessados em fazer sexo nas alturas. Mas atenção, os vidros não são transparentes e a prática é reepreendida no local.



Independência ou morte

Inaugurado no dia 7 de setembro de 2002, ano do bicentenário da Independência, o Museu do Ipiranga passou por reformas após 9 anos fechado. Destaque para paisagismo inspirado nos jardins do Palácio de Versalles





O Museu do Ipiranga reabriu suas portas em 07 de setembro de 2022, no bicentenário da Independência do Brasil. Com uma nova aparência, restaurado, modernizado e acessível para todos os públicos, a área interna do museu dobrou de tamanho, contando agora com 49 salas e 450 mil itens, incluindo obras audiovisuais e recursos multissensoriais, como as salas com cheiros. Com a promessa de celebrar a diversidade do povo e a identidade do país, o novo museu é um pedacinho da memória do Brasil. O Museu do Ipiranga tem em seu acervo a famosa obra Independência ou Morte!, pintada por Pedro Américo de Figueiredo e Mello. A tela foi encomendada para o Salão Nobre do museu e concluída em 1888, retratando o momento em que Dom Pedro proclamou a independência do Brasil em 07 de setembro de 1822, após receber uma carta exigindo sua volta a Portugal e informando que o Brasil voltaria a ser uma colônia submetida ao governo português. A pintura é uma interpretação idealizada do evento, com o pintor se inspirando em obras europeias e elaborando muitos esboços antes de finalizá-la. O Jardim Francês, que recebeu esse nome por ter seu paisagismo inspirado no Palácio de Versalhes, é conectado ao Parque da Independência por meio de um caminho. Ao se aproximar, é possível sentir o cheiro de rosas e azaleias, além de ver palmeiras, topiarias e fontes com jatos d’água. Projetado pelo belga Arsenio Puttemans e entregue em 1909, o espaço é um convite para contemplar a beleza do local e tirar muitas fotos. Vale lembrar que o passeio está só começando.





Onde comer:





Capital da Pizza

Com requinte e ar contemporâneo, Pizzaria Veridiana, nos Jardins, é um dos destaques gastronômicos na cidade (foto: Carlos Altman)

A Pizzaria Veridiana é uma das mais tradicionais e renomadas pizzarias de São Paulo, com três unidades na cidade: nos bairros de Higienópolis, Jardins e Perdizes. A pizzaria se destaca por suas pizzas artesanais, feitas com ingredientes frescos e de alta qualidade.O cardápio da Veridiana oferece uma grande variedade de sabores, que vão desde as tradicionais pizzas margherita e pepperoni até opções mais elaboradas, como a pizza de camarão com catupiry e a pizza de cogumelos com trufas. Além disso, a pizzaria também oferece opções vegetarianas e veganas, para atender a todos os gostos e restrições alimentares.Além da qualidade das pizzas, a Veridiana também se destaca pelo ambiente aconchegante e acolhedor de suas unidades. As pizzarias são decoradas com um estilo rústico e elegante, proporcionando uma experiência gastronômica completa aos seus clientes.A Pizzaria Veridiana é uma excelente opção para quem busca uma pizza de alta qualidade em São Paulo, seja para um jantar romântico ou para uma reunião com amigos. Com sua tradição e excelência, a Veridiana é uma das pizzarias mais queridas e respeitadas da cidade.





Churrasco criativo

Surpreendente, inovador e saboroso, Restaurante Varal, no Bairro Moema, atrai os amantes da parrilha uruguaia. Local perfeito para passar uma tarde toda degustando cada prato imperdível (foto: Carlos Altman/EM) O Restaurante Varal 87 Steakhouse é uma "churrascaria chique" localizada no bairro de Moema, em São Paulo, que se destaca por sua culinária contemporânea e ambiente agradável. O restaurante é conhecido por sua decoração aconchegante e elegante, que cria uma atmosfera sofisticada e descontraída. O cardápio do Varal oferece uma grande variedade de carnes até pratos vegetarianos e veganos. Os pratos são preparados com ingredientes frescos e de alta qualidade, e apresentados de forma criativa e elegante. Além da comida, o Varal 87 também se destaca por sua carta de vinhos, que conta com uma seleção cuidadosa de rótulos nacionais e internacionais. O restaurante oferece ainda opções de drinks e coquetéis, que podem ser apreciados no bar ou nas mesas do restaurante. O ambiente do Varal é aconchegante e acolhedor, com uma decoração que mistura elementos rústicos e modernos. O restaurante conta com um espaço interno amplo e confortável, além de uma área externa charmosa.

Vista exuberante

Com vista privilegiada e panorâmica do Parque do Ibirapuera, o Restaurante Vista é mais uma opção para quem visita o Museu de Arte Contemporânea (MAC), icônico edifício projetado por Oscar Niemeyer (foto: Carlos Altman)

O Restaurante Vista, localizado no Museu de Arte Contemporânea (MAC), projetado pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer, é uma opção para os visitantes do museu desfrutarem de uma refeição com uma vista panorâmica da cidade. O local oferece um ambiente elegante e contemporâneo. Além da localização privilegiada, o restaurante é conhecido por sua culinária refinada e serviço de qualidade. O cardápio apresenta uma seleção diversificada de pratos que combinam influências. brasileiras e internacionais.





Fantasma da Ópera

No subsolo do Theatro Municipal, Bar dos Arcos é "inferninho" para curtir a vida noturna de sampa com direito a lendas de fantasmas (foto: Instagram/Bar dos Arcos)



Há mais de um século, em 1911, o Theatro Municipal, um dos mais famosos cartões-postais de São Paulo, foi inaugurado. Projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo, o edifício foi construído em estilo arquitetônico eclético e inspirado na Ópera de Paris, para agradar a elite paulista da época. Afinal, eles queriam um edifício tão grandioso quanto os das capitais europeias. Hoje em dia, o edifício é considerado Patrimônio Histórico do estado e foi tombado pelo Condephaat em 1981. E neste lugar incrível, com mais de 100 anos,encontra-se um bar de jazz no subsolo do teatro diverso, eclético e perfeito para celebrar o Orgulho LGBTQIA na cidade. Fruto do sonho maluco do empresário chamado Facundo Guerra, o Bar dos Arcos nasceu com o nome inspirado nas estruturas do local, que são sustentadas por arcos romanos de pedras com ingredientes bizarros na argamassa, como conchas e gordura de baleia. O ambiente do bar é uma mistura de taberna do século XIX com móveis elegantes e descontraídos. Mas cuidado, histórias do famoso Fantasma da Ópera habita esse lugar! Falando sério, ninguém nunca viu, mas as lendas e histórias sobre eles circulam livremente em fóruns e no perfil divertido do bar no Instagram. A equipe do bar sugere que você ignore os fantasmas, mas quem sabe eles não vão se interessar por você? É melhor estar preparado para tudo!