Alucinante, colorida e politizada, São Paulo tem orgulho de ser LGBTQIA+

Parada do Orgulho LGBT+, na Avenida Paulista, mostra ao mundo que a diversidade é algo a ser celebrado e respeitado (foto: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP)



São Paulo, cidade de mil faces, onde a diversidade encontra seus lares, onde as cores do arco-íris brilham mais, e o amor é livre para se espalhar. No mês do Orgulho LGBTQIA+, a cidade se ilumina, com a alegria e o respeito que se respira, nas ruas, nas praças, nos bares e nas esquinas, a diversidade se mostra, se afirma. Sampa é um mosaico de culturas, onde cada um tem sua voz e suas verdades, onde a diferença é celebrada, sem amarguras. Nessa cidade que pulsa e não para, o orgulho LGBT é um grito de liberdade.

Junho é um mês muito especial para a comunidade LGBTQIA em todo o mundo, e em São Paulo não é diferente. É nesse período que acontece a famosa Parada do Orgulho LGBT, um evento que reúne milhares de pessoas nas ruas da cidade para celebrar a diversidade e lutar pelos direitos dessa comunidade. A parada paulista é considerada uma das maiores do mundo, e a cada ano que passa, ela cresce ainda mais.





Com o tema "Queremos políticas sociais para LGBT por inteiro e não pela metade", a 27ª Parada do Orgulho LGBT acontece no próximo domingo (11/6), na Avenida Paulista. Com 19 trios elétricos, o evento contará com nomes como Daniela Mercury, Majur, Pabllo Vittar e Pocah. A programação da parada terá início às 12h, na avenida Paulista, passará pela rua da Consolação e deve terminar na Praça Roosevelt, no Centro de São Paulo. Minhoqueens, Agrada Gregos e Batekoo estão entre os blocos de carnaval LGBT que também devem se apresentar.





Na edição de 2022, o evento bateu o recorde de público, com 4 milhões de pessoas, e entrou para o Guinness Book como o maior do mundo. Segundo a SPTuris , a parada é o evento que atrai mais turistas internacionais à cidade de São Paulo. Além da Parada, o mês de junho também conta com uma série de outras atividades que visam promover a inclusão e a diversidade. São eventos culturais, esportivos, artísticos e muitos outros que acontecem em diversos pontos da cidade. É uma verdadeira celebração da diversidade que mostra que São Paulo é uma cidade aberta e acolhedora para todos.





Luta por direitos

Este ano o tema é "Queremos políticas sociais para LGBT por inteiro e não pela metade" (foto: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP)

Mas o mês do orgulho LGBT não é apenas uma festa. É também um momento de reflexão sobre os avanços que já foram conquistados e os desafios que ainda precisam ser superados. Ainda há muito preconceito e discriminação contra a comunidade LGBT em todo o mundo, e é importante lembrar que a luta pelos direitos dessa comunidade deve ser constante. Por isso, o mês do orgulho LGBT é um momento de celebração, mas também de conscientização. É um momento para lembrar que todos merecem respeito e igualdade, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero. E é por isso que a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo é tão importante: ela mostra ao mundo que a diversidade é algo a ser celebrado e respeitado.





Sob o tema "Políticas sociais para LGBT por inteiro e não pela metade", a organização quer pressionar as autoridades por atendimento específico a esta população no Suas (Sistema Único de Assistência Social). "A fome, a dor e a rua são mais fortes na nossa comunidade", disse Cláudia Regina Garcia, presidente da associação que promove a parada (APOGLBT). De acordo com a ativista, a criação de equipamentos e serviços especializados para a população LGBT na assistência social, com transferência de recursos federais aos municípios, é uma das principais reivindicações do movimento.O vice-presidente da associação, Renato Viterbo, cita a importância que a Parada tem ao trazer luz para outras reivindicações do movimento, como o direito ao casamento homoafetivo e a criminalização da homofobia e transfobia."Se temos políticas públicas para LGBT no Brasil é graças à parada de São Paulo, que divulgou temas importantíssimos", disse.









Fique ligado





Antes da Parada, o público também pode participar da 22ª Feira Cultural da Diversidade LGBT quinta-feira (8/6), a partir das 10h, no Memorial da América Latina, na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. A entrada é gratuita mediante cadastro e retirada de ingresso pelo Sympla.





Segundo uma pesquisa da SPTuris (a empresa municipal de turismo da cidade), três de cada dez pessoas presentes na 26ª edição da Parada do Orgulho LGBT não moravam na capital paulista. Destes 13,6% do público, a maioria era proveniente de estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia e Santa Catarina.













Turismo aquecido









A 26ª Parada do Orgulho LGBT , realizada em São Paulo em junho deste ano, movimentou R$ 764 milhões na capital paulista. A arrecadação de impostos para a cidade por meio do evento é estimada em R$ 95 milhões. Os dados constam de relatório ainda inédito do Observatório do Turismo e Eventos da Prefeitura de São Paulo, desenvolvido pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo e pelo Conselho de Turismo da FecomercioSP. Segundo o levantamento, mais de 40% do público que compareceu à Parada não residia em São Paulo, e o gasto médio por pessoa foi de R$ 1.884,81.









Capital Diversa

Com 19 trios elétricos, o evento contará com nomes como Daniela Mercury, Majur, Pabllo Vittar e Pocah. (foto: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP)







A maior capital brasileira e também a maior da América do Sul é no dia adia pura adrenalina – envolvente, agitada, corrida, arrepiante e estressante. Em contrapartida, nos fins de semana ela se transforma. Se torna outra, ou outras. Porque Sampa são muitas cidades dentro dela mesma. Mente quem diz que São Paulo não é turística. Engana-se quem pensa que a mais cosmopolita cidade brasileira sobrevive apenas dos negócios. Por suas avenidas e ruas jorram energia viva. Pulsante, na forma de diversão e arte.









Com mais de 20 milhões de habitantes, São Paulo é multifacetada, multicultural, multigastronômica, multirracial e multirreligiosa . Uma cidade que vive de paixões. E são muitas. A começar pelos seus times de futebol – Corinthians, Palmeiras, Portuguesa e São Paulo. Paixão pela música: num mesmo fim de semana dezenas de eventos se espalham pelo mar de concreto da cidade, e ocorrem dentro de parques, teatros e casas de shows, bares e boates. O ecletismo sonoro vai do rock ao reggae, do pop ao blues. Do sertanejo ao clássico. Nessa hora, o turista que vem de longe para e pensa: o paulistano não tem o que reclamar. Sampa respira e transpira cultura. E muitos deles, gratuitos.





A terra da garoa, de arquitetura vertical cinzenta pincelada pelo colorido dos grafites sabe, como nenhuma outra cidade, respeitar as diferenças. Sampa consegue arrastar multidões seja na Avenida Paulista, seja no Parque do Ibirapuera. Gay-friendly de carteirinha, São Paulo é um paraíso para o público mais refinado que busca boa gastronomia, atendimento diferenciado em bares e hotéis, boas compras e muita, mas muita diversão.