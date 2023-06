Voo direto Belo Horizonte-Santiago começa em novembro pela Latam

681

Também está previsto o início das operações de voos para Fort Lauderdale (EUA) ainda neste mês e para Orlando (EUA) em setembro (foto: Freepik)

A partir de 1º de novembro, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, localizado em Confins, na região metropolitana da cidade, contará com uma nova rota regular e direta para Santiago, no Chile, operada pela companhia aérea Latam. O anúncio foi feito nesta terça-feira (13/6) pela empresa.

A rota terá frequência de três voos semanais, às quartas-feiras, sextas-feiras e domingos, com partida prevista para às 19h de Belo Horizonte e duração de 4h19. A Latam informou que iniciará a venda de passagens para essa rota nos próximos dias.





A expectativa da empresa é transportar mais de 27 mil passageiros anualmente entre as duas cidades, com uma redução de 3 horas no tempo de deslocamento em relação ao tempo atual, passando das atuais 8 horas para 5 horas no futuro. A rota Belo Horizonte-Santiago se juntará aos outros três voos diretos e regulares para destinos internacionais que saem de Confins, para cidades como Bogotá (Colômbia), Cidade do Panamá e Lisboa (Portugal).

Além disso, está previsto o início das operações de voos para Fort Lauderdale (EUA) ainda neste mês e para Orlando (EUA) em setembro.