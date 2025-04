Brasil já tem data para lançar o maior prédio residencial do mundo

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Balneário Camboriú, apelidada de ‘Dubai Brasileira’ por conta dos gigantescos edifícios ao longo da Praia Central, prepara-se para bater um novo recorde ao anunciar o maior prédio residencial do mundo. Com 500 metros de altura e 154 andares, ele tem lançamento marcado para o dia 10 de maio.

A FG Empreendimento – uma das maiores incorporadoras e construtoras do Brasil, que atua há mais 40 anos no mercado de alto padrão, vai apresentar para o Brasil e o mundo o Senna Tower — projeto inédito no mercado imobiliário.



Quando concluído, o Senna Tower irá ultrapassar a Steinway Tower, localizada em Nova York, que atualmente detém o título de maior prédio de apartamentos residenciais do mundo, de acordo com o ranking internacional do The Skyscraper Center. A estrutura nova-iorquina possui 435,3 metros de altura e conta com 84 andares.



"Balneário deu certo. A união de forças entre o poder público – com políticas de divulgação e melhorias turísticas – com a iniciativa privada, no caso, o setor imobiliário, que foi fundamental para dar visibilidade da cidade para o Brasil e o mundo. O Senna Tower será um marco na arquitetura do país que vai projetar, ainda mais, Balneário Comboriú como um lugar bom ser visitado e morar", acrescenta Evandro Neiva, secretário municipal de BC.

Marca Senna

O conceito do Senna Tower é assinado pela artista plástica e antropóloga Lalalli Senna, sobrinha do piloto. O Senna Tower é mais do que um edifício, é uma obra-prima que une arte, engenharia e arquitetura em uma experiência única: o projeto é inspirado na trajetória de superação de Ayrton Senna, simbolizando a “Jornada do heroi”, a superação dos limites e a busca pelo ideal. O objetivo é trazer uma mensagem positiva com a história de Ayrton, inspirando todos a buscarem sua melhor versão.

“Toda grande história começa com uma jornada. Uma jornada de descoberta, crescimento e transformação. O Senna Tower é uma obra de arte de proporções monumentais: um símbolo que nos inspira a buscar superar nossas limitações para expressar o que há de grandioso dentro de nós. A torre tem esta forma arquitetônica justamente para simbolizar essa trajetória heroica de superação em direção aos nossos ideais e a manifestação do nosso potencial profundo”, diz Lalalli Senna.

O eixo horizontal representa os aspectos materiais, e o eixo vertical representa os aspectos celestiais e ideais. “O herói é feito de carne e osso, e, portanto, sai do eixo material, mas ele busca qualidades que pertencem ao domínio do ideal, como a força, a destreza, a honra e a verdade. Sai numa jornada em direção ao que está no domínio celeste, a procura de alguma forma refletir esses aspectos não materiais. Ele nunca será perfeito, mas chegará cada vez mais perto desse ideal. Essa é sua saga”, diz a artista, referindo-se à curva que sobe.

“Eventualmente perde sua casca mortal e vira luz pura para cumprir sua jornada, o que foi simbolizado no coroamento do Senna Tower. Muitos heróis morrem no final das histórias, mas a morte no caso do herói não é um desaparecimento e, sim, uma transição final em que ele vira uma luz pura que pode continuar inspirando eternamente.”, conclui

Como será?

No total, serão 228 unidades no empreendimento, contando com 18 mansões suspensas de 420 a 563 m², 204 apartamentos de até 400 m², 4 coberturas duplex de 600 m², 2 mega coberturas triplex de 903 m² e 8 elevadores de ultravelocidade. Haverá 6 pavimentos de lazer privados, distribuídos em vários andares do empreendimento, além de Roof Top destinado exclusivamente ao residencial, totalizando mais de 6 mil m² de área de lazer.

O investimento do Senna Tower é de aproximadamente R$ 3 bilhões. O empreendimento já recebeu a aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), a Licença de Implantação Ambiental (LAI) e a aprovação na prefeitura municipal de Balneário Camboriú.







De acordo com Jean Graciola, cofundador e presidente da FG Empreendimentos, a incorporadora trata-se de uma empresa sólida, que busca a sustentabilidade e perenidade da companhia. O foco dela é a inovação,a tecnologia e a busca pelo inusitado. “Projetar e construir é uma arte e nossa expertise nos permite trazer para Santa Catarina esse projeto audacioso, desenvolvido por diversas mãos talentosas e em parceria com as maiores e melhores empresas de engenharia do mundo. Este é o nosso compromisso: transformar um conceito intangível extraordinário em algo real e, assim, eternizado para aquém da nossa geração, perpetuando a mensagem no futuro”, diz Jean

“Mais do que avançar em conhecimento, inovação construtiva e tecnologia, estamos estabelecendo um marco global na construção, exigindo uma preparação meticulosa de todas as engrenagens, desde a concepção dos conceitos junto com a Marca Senna, passando pelas soluções técnicas em discussões e viagens ao redor de todo planeta, até o planejamento logístico minucioso para uma execução com excelência da obra. Para isso, estamos envolvendo os maiores nomes da arquitetura e engenharia mundial, garantindo soluções de excelência, numa estrutura com mais de 500 metros de altura, que será o residencial mais alto do mundo”, destaca Jean.

Balneário Camboriú

A cidade está localizada em eixo logístico estratégico no estado, é considerada referência de desenvolvimento imobiliário no Brasil e no mundo. Com o metro quadrado mais valorizado no país, além de ser um grande centro turístico, está em primeiro lugar em segurança pública entre as cidades de 100 a 500 mil habitantes do Sul do Brasil, segundo pesquisa realizada pela Urban Systems. É considerada a quarta melhor cidade para se morar no país, segundo índice de desenvolvimento humano, a quinta cidade do país no Índice de Governança Municipal (IGM), e a primeira colocada em ranking de qualidade de vida em Santa Catarina e quarta no Brasil.

Santa Catarina é um dos mais importantes do Brasil, está entre os maiores PIBs brasileiros - ocupando a sexta colocação, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - e reconhecido por seu grande potencial econômico. Além disso, é o estado com menor desocupação e a maior empregabilidade, segundo IBGE e PNAD Contínua, e berço de grandes empresas com projeção internacional. Além da diversidade cultural, é destaque na pluralidade natural.







Inovação







O Senna Tower será o primeiro edifício da América Latina a implementar a tecnologia Tuned Mass Damper (TMD), aumentando a segurança em situações de vento e será também o primeiro residencial supertall do mundo a receber o selo LEED Platinum, que certifica a excelência em construção sustentável.

Balneário Camboriú, situada em um eixo logístico estratégico, é uma referência em desenvolvimento imobiliário e qualidade de vida. Santa Catarina é um dos estados brasileiros com maior potencial econômico, abrigando um mercado imobiliário sólido.