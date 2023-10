1565

One Tower é o maior arranha-céu do Brasil Reprodução/ Marcos Godoy Corretor de Imóveis



Você já parou para observar as silhuetas das cidades brasileiras mudando ao longo dos anos? Se no passado as metrópoles eram mais baixas e espalhadas, hoje, a verticalização e a busca por tocar o céu são reais. Especialmente em Balneário Camboriú (SC), que se transformou na capital nacional dos arranha-céus!





Mas não apenas lá: o Brasil inteiro está crescendo para cima. Vamos embarcar juntos nessa viagem por entre as nuvens e descobrir a lista dos sete prédios mais altos do Brasil.





7º Millennium Palace, Balneário Camboriú (SC)

Millennium Palace tem vista panorâmica da cidade e do oceano Reprodução/ FG Empreendimentos

Iniciamos nossa jornada em Balneário Camboriú, um dos destinos preferidos de muitos turistas e agora dos amantes de arranha-céus. O Millennium Palace, com seus 46 andares elegantes e 177 metros de altura, oferece não apenas apartamentos luxuosos, mas também uma vista panorâmica da cidade e do oceano. Suas comodidades, como a piscina de borda infinita no topo, são exemplos de como arquitetura e lazer podem andar juntos.





6º Tour Geneve, João Pessoa (PB)

Tour Geneve é um marco de João Pessoa Reprodução/ TWS Empreendimentos

Fugindo um pouco de Santa Catarina, pousamos em João Pessoa, a charmosa capital paraibana. O Tour Geneve é um marco na cidade, destacando-se não só pelos 182 metros de altura e 51 andares, mas também pelo luxo e conforto que proporciona aos seus moradores. Seu design contemporâneo e suas varandas amplas são um convite para apreciar o pôr do sol do litoral nordestino.





5º Epic Tower, Balneário Camboriú (SC)

Prédio oferece vista de 180 graus da praia central de Balneário Camboriú Reprodução/ Alex Tramontina Corretor de Imóveis

De volta à Balneário Camboriú, somos apresentados ao Epic Tower. E não é à toa que ele carrega "épico" em seu nome. Seus 55 andares e 191 metros parecem rasgar o céu, e sua infraestrutura de ponta promete uma vida repleta de comodidades. A cidade, com sua praia icônica, serve de plano de fundo para uma vista inesquecível que este prédio proporciona.





4º Complexo Orion, Goiânia (GO)

Complexo Orion inclui prédio com 192 metros de altura Reprodução/ MZK Arquitetura

A surpresa da lista vem diretamente do coração do Brasil. Goiânia, cidade conhecida por seus amplos espaços verdes, entra na corrida vertical com o Complexo Orion. Mais do que um simples edifício, é um complexo multifuncional com 44 andares e 192 metros de altura que atende desde residências até escritórios e lojas. Um verdadeiro marco para a capital goiana.





3º Infinity Coast, Balneário Camboriú (SC)

Como o próprio nome já diz, Infinity Coast tem vista infinita da cidade Reprodução/ Liebert Negócios

Infinity Coast já diz muito em seu nome. Uma vista infinita que combina a beleza do mar com o verde da natureza local. Este prédio, com seu design sinuoso e futurista, é uma jóia arquitetônica de 235 metros de altura e 66 andares. Dentro dele, os moradores desfrutam de uma vida de regalias, com espaços que vão desde cinemas privativos até saunas e academias de última geração.





2º Yachthouse Residence Club Torre 1 e 2, Balneário Camboriú (SC)

Torres do Yachthouse Residence Club têm 281 metros de altura Reprodução/ Infinity BC

As irmãs gêmeas de Balneário Camboriú! As torres do Yachthouse Residence Club não são apenas impressionantes pelos seus 281 metros de altura, mas pelo conceito de viver bem. Estes prédios de 81 andares oferecem uma combinação de apartamentos luxuosos, com vistas de tirar o fôlego e uma série de amenidades que transformam a vida diária em uma experiência de resort cinco estrelas.





1º One Tower, Balneário Camboriú (SC)

One Tower tem 77 andares Reprodução/ Minha BC Imóveis

E no topo do Brasil, encontramos o One Tower. Dominando a paisagem de Balneário Camboriú, este edifício é o epítome da modernização e crescimento arquitetônico brasileiro. Cada detalhe, desde sua entrada até o 77º andar, é pensado para encantar e surpreender. Morar aqui não é apenas sobre ter um teto, mas sobre viver no auge, literalmente a 290 metros de altura!





Ao olharmos para esses gigantes, fica evidente que o Brasil está em uma crescente busca pela verticalização, aliando tecnologia, conforto e design em seus edifícios. Cada um destes prédios conta uma história, reflete uma parte da cultura local e mostra que o país está cada vez mais inserido nas tendências arquitetônicas mundiais.





Balneário Camboriú, em particular, tem se destacado como a meca dos arranha-céus brasileiros, mas, como vimos, outras cidades também têm seus representantes de respeito.





Quem sabe, em breve, não veremos outros nomes e cidades entrando para essa lista? O céu é, literalmente, o limite!