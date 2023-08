1565

Já sonhou em ter uma das maiores piscinas do mundo bem nos fundos da sua casa, com cerca de 250 milhões de litros de água? Um privilégio para poucos, é tanta água em uma única piscina que fica até difícil imaginar o tamanho dela.





Aliás, essa piscina existe, viu? Não só ela como outras que estão entre as maiores do mundo. Por isso, separamos as 7 principais. Quem sabe uma delas não será o destino das suas próximas férias.





7º Alfred Nakache, na França

Alfred Nakache é a única piscina pública do ranking Reprodução/ MonSwim

A piscina Alfred Nakache, localizada em Toulouse, é a única do ranking que é pública. Para usufruir, as crianças não pagam nada enquanto os adultos pagam apenas uma taxa simbólica.





Ela tem com mais de 7500 m2, sendo 50 metros de largura e 150 metros de comprimento. Já sua profundidade chega a 2 metros.





6º Dreamworld Fun Lagoon, no Paquistão

Dreamworld Fun Lagoon é a maior piscina do mundo de água doce Divulgação/ Dreamworld

A Dreamworld Fun Lagoon conta com mais de 7,5 milhões de litros de água. Essa piscina está localizada dentro de um resort na cidade de Karachi, no Paquistão.





O diferencial dela não é somente o seu tamanho, mas a quantidade de atrativos que ela tem, como pedalinhos, tobogãs e ondas artificiais. Essa piscina também ocupa a posição de maior piscina do mundo que usa água doce.





5º Laguna Bahia, no Chile

Laguna Bahia permite que você pratique vários esportes aquáticos Divulgação/ Booking.com

A Laguna Bahia tem cerca de 14 mil m2 de água. Nelas, os visitantes podem tanto praticar esportes aquáticos, como windsurf e stand up paddle, quanto nadar para recreação. Vale destacar que ela fica dentro de um resort no Chile.





4º Las Brisas, no Chile

A Las Brisas foi construída próxima à praia Reprodução/ Vimeo

A Las Brisas está localizada em um condomínio fechado em Santo Domingo, no Chile, e conta com 20 mil metros quadrados de água salgada, o que equivale a cerca de 16 piscinas olímpicas.

Como se não bastasse seu tamanho enorme, ela ainda tem vista para o Oceano Pacífico.





3º MahaSamutr, na Tailândia

MahaSamutr é cercada de bancos de areia artificial Reprodução/ Dreampools

Localizada na cidade de Hua Hin, na Tailândia, essa piscina tem 67 mil metros quadrados e até 2,4 metros de profundidade. Ela é tão grande que permite a prática de diversos esportes aquáticos, como caiaque.





A MahaSamutr está dentro de um resort de luxo e conta com bancos de areia artificial ao seu redor.





2º San Alfonso Del Mar, no Chile

San Alfonso Del Mar tem temperatura controlada por computadores Reprodução/ Like Chile

A San Alfonso Del Mar tem cerca de 250 milhões de litros de água, o que equivale a cerca de 20 piscinas olímpicas. É tanta água que parece até mesmo uma praia quando vista de cima.





Vale destacar que ela é abastecida pelo Oceano Pacífico, mas conta com um sistema de aquecimento altamente tecnológico controlado por computadores que sempre a mantém alguns graus mais quente que a água da praia.





1º Crystal Lagoon, no Egito

Maior piscina do mundo fica no deserto do Sinai Reprodução/ Hotelier Middle East

Com uma área maior que 27 campos de futebol, a piscina Crystal Lagoon está localizada na cidade de Sharm El Sheikh, no Egito, dentro de um resort de luxo. Ela foi inaugurada em 2015 e faz parte de uma estratégia para divulgar o turismo na região do deserto do Sinai.