Cobertura tem piscina no topo Divulgação



Cobertura à venda há mais de 4 anos por R$ 59 milhões no Rio de Janeiro já foi cenário de muitos eventos com celebridades. Infelizmente, essa verdadeira obra de arte não é para muitos, afinal, o que levou a essa venda foram dívidas de IPTU que somam quase R$ 1 milhão.





Quer saber mais sobre ela? Acompanhe o breve conteúdo que separamos!





Detalhes da cobertura à venda por R$ 59 milhões





Localizada no Edifício Tucumã, na Praia do Flamengo, zona Sul do Rio de Janeiro, a cobertura chama atenção de quem chega a ver de perto cada detalhe.





Sua área tem mais de 4 mil metros quadrados distribuídos em 4 andares interligados por escada de mármore em caracol, janelas com vista para o Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara, 5 quartos e pisos em mármore italiano.





Além disso, o imóvel conta com sauna, spa, churrasqueira, jardim suspenso com piscina , sala de jogos e até elevador privativo, portaria exclusiva e 12 vagas de garagem.





Essa mansão de estrelas já recebeu grandes nomes, como George Harrison, guitarrista dos Beatles, o legendário cantor Frank Sinatra, a renomada atriz Kim Novak e o cantor Dorival Caymmi.





Eventos na cobertura à venda por R$ 59 milhões no Rio de Janeiro





A cobertura nunca parou e, por isso, muitas vezes alguns eventos como jantares, recepções e festas ainda são feitas.





Além disso, recentemente, a produção da série Dom, do Prime Video, a alugou temporariamente para montar um set de filmagem.





Um dos moradores mais ilustres da cobertura foi o playboy Jorginho Guinle, que morou na cobertura por alguns anos. Em uma entrevista, sua filha Georgiana Guinle ressaltou sobre a amizade com a estrela de Hollywood Kim Novak:





“Ela queria muito conhecer o carnaval do Rio e, para não serem reconhecidos, se vestiram de mendigos e foram para um bloco no Centro, anônimos. Como ela estava hospedada no Copacabana Palace, meu pai a levou para se disfarçar na cobertura da minha família”, afirmou Guinle.





Cenário de filme teve queda no preço





O valor inicial da cobertura já foi de R$ 65 milhões, mas, após 4 anos à venda, é de R$ 59 milhões, uma queda de R$ 6 milhões.





Infelizmente, o felizardo que levar essa mansão deve preparar o seu bolso pois o que ela traz como brindes são muitas dívidas. Somente em 2019, sua dívida de IPTU era de R$ 862 mil. Ou seja, o valor de uma mansão, ou uma boa casa!





Quem foi Jorginho Guinle





Jorginho Guinle foi um playboy e herdeiro que perdeu seus US$ 100 milhões e que declarava que nunca trabalhou. O milionário alegava ter se relacionado com algumas das mulheres mais famosas do século XX, como Marilyn Monroe, Hedy Lamarr e Rita Hayworth.

Jorginho Guinle foi um herdeiro e playboy Reprodução/ Estadão

Apesar de avesso ao trabalho, Guinle levava a sério o ofício de socialite e recebia famosos de todo o mundo em sua cobertura. O herdeiro faleceu em 2004, época em que morava de favor na casa de amigos e recebia uma aposentadoria do INSS de cerca de R$ 1550.