Mansão de Edemar Cid Ferreira está à venda por R$ 76 milhões



Luxo, sofisticação, requinte e muitos milhões envolvidos na compra da casa mais cara do Brasil.





Essas são as principais características do mercado imobiliário de luxo, com imóveis destinados a milionários que querem investir e não se importam em pagar uma fortuna para obter uma das casas mais caras do Brasil.





Entre os principais clientes estão jogadores de futebol, banqueiros e milionários de variados segmentos que querem se dar ao luxo de morar numa localização privilegiada e em um dos melhores e mais caros imóveis do Brasil. Prossiga com a leitura.





Conheça agora a lista das casas mais caras do Brasil





5- Mansão Abilio Diniz





Avaliada em mais de R$ 50 milhões, essa é uma das casas mais caras do Brasil. Ela está localizada no bairro Jardim Europa, em São Paulo.





São mais de 1.200 metros quadrados de terreno, e uma casa com uma infraestrutura inacreditável que inclui piscina com raia, quadra de tênis e muito luxo.





O proprietário é um empresário de sucesso que já foi dono do Grupo Pão de Açúcar e hoje possui 7% do capital do Grupo Carrefour.





4- Mansão de Edemar Cid Ferreira

Mansão de Jorge Yunes segue estilo europeu e tem coleção de arte enorme Reprodução/ Everton Ballardin

Embora tenha sido arrematada por R$ 27,5 milhões, a mansão de Edemar Cid Ferreira está à venda por nada menos que R$ 76 milhões.





Inicialmente, o plano do comprador era transformar o espaço em uma escola, no entanto, com a chegada da pandemia os planos precisaram ser mudados e ele optou por colocar o imóvel à venda.





O imóvel está localizado no Morumbi, em São Paulo, e seu projeto arquitetônico conta com assinaturas importantes, como Oscar Niemeyer.





3- Mansão de Jorge Yunes

Mansão mais cara do mundo ocupa área de 11 mil metros quadrados Reprodução/ Bossa Nova Sotheby%u2019s International Realty

A mansão de Jorge Yunes está avaliada em R$ 96 milhões. O imóvel foi construído em 1931 e já foi a moradia do ex-presidente Juscelino Kubitschek.





Seu proprietário é um famoso empresário bem sucedido e dono do Instituto Brasileiro de Edições Pedagógicas.





O terreno possui mais de 7 mil metros quadrados e a casa chama atenção pelo seu estilo europeu e sua enorme quantidade de cômodos.





2- Mansão de Joseph Safra

Residência mais cara do Brasil está localizada no Alto do Jardim Pernambuco, no Rio de Janeiro Reprodução/ Bossa Nova Sotheby%u2019s International Realty

Ainda na categoria de imóveis de luxo, a mansão de Joseph Safra é também destaque na lista das casas mais caras do Brasil.





Avaliado em mais de R$ 110 milhões de reais, o imóvel possui 130 cômodos, 9 elevadores, piscina subterrânea, heliponto e um design que lembra o Palácio de Versalhes, na França.





Os gastos para manter um imóvel de luxo como esse giram em torno de R$ 913 mil anuais somente com o pagamento do IPTU.





1- Mansão no Leblon

Esse imóvel ocupa o topo da lista!





Quem quiser comprar terá que desembolsar cerca de R$ 220 milhões e poderá morar em uma localização extremamente privilegiada, em um condomínio nobre do Rio de Janeiro.





O imóvel está localizado no Alto do Jardim Pernambuco e ocupa uma área de 11 mil metros quadrados, com vista para um dos pontos turísticos mais famosos do Brasil, o Cristo Redentor.





Além de uma excelente estrutura interna, o imóvel possui o acabamento externo inspirado na arquitetura inglesa, o que garante um aspecto sofisticado e muito chique.





Do lado de fora, os moradores poderão contar com heliponto e uma casa para abrigar os vários funcionários que precisarão ser contratados para cuidar do imóvel.





O mercado imobiliário oferece dezenas de opções para quem está disposto a investir em imóveis de luxo. Boa parte deles se concentra nos grandes centros das capitais ou em condomínios de alto padrão.