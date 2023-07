1565

Mantas e almofadas trazem aconchego no inverno Freepik



No dia 21 de junho, começou o inverno de 2023, estação que traz frio e seca para a maior parte do Brasil. É nessa época que as temperaturas caem, as noites se alongam e podemos sentir a chegada do ar gelado.





Se você ainda não tirou os casacos do armário e preparou um cobertor quentinho, já passou da hora. Mas cuidado! Junto com o inverno, chegam também as doenças respiratórias.





Neste artigo, vamos falar sobre como limpar a casa no inverno é essencial para preveni-las. Além disso, mostraremos como a decoração pode transformar sua casa em um refúgio aconchegante para essa época do ano.





Foco na limpeza





No inverno, a limpeza da casa se torna ainda mais importante para prevenir doenças respiratórias e manter um ambiente saudável. Separamos 6 dicas para ajudar nessa tarefa.





1. Areje os cômodos





Mesmo com o frio lá fora, é essencial permitir a circulação do ar. Abra as janelas diariamente por alguns minutos para renovar o ar e eliminar possíveis odores.





2. Limpe tapetes e cortinas





Esses itens podem acumular poeira, ácaros e outros alérgenos. Aspire regularmente os tapetes e lave as cortinas de acordo com as instruções de lavagem.





Limpeza de cobertores e tapetes é necessária para evitar ácaros Freepik







3. Higienize estofados





Sofás, poltronas e colchões também podem abrigar ácaros e sujeira. Utilize um aspirador de pó com bocal apropriado para limpar essas superfícies. Se possível, contrate uma empresa especializada para fazer uma limpeza profunda nos estofados.





4. Cuide dos filtros de ar-condicionado e ventiladores





Esses aparelhos podem acumular poeira ao longo do tempo. Verifique os filtros regularmente e faça a limpeza ou substituição de acordo com as orientações do fabricante.





5. Evite o acúmulo de umidade





No inverno, é comum que ambientes como banheiros e cozinhas fiquem mais úmidos. Certifique-se de ventilar esses espaços adequadamente, utilizando exaustores ou ventiladores. Limpe também regularmente as superfícies para evitar o aparecimento de mofo e bolor.





6. Utilize produtos de limpeza adequados





Opte por produtos que sejam eficazes na eliminação de germes e alérgenos, mas que sejam seguros para uso doméstico. Leia atentamente as instruções de uso e evite misturar diferentes tipos de produtos, para evitar a formação de gases tóxicos.





Assim, você garantirá um ambiente limpo, livre de alérgenos e ideal para curtir o inverno de forma saudável e aconchegante.





Crie aconchego





Algumas dicas simples de como decorar a casa no inverno ajudarão a transformá-la em um refúgio acolhedor durante esse período, onde você poderá aproveitar momentos de conforto e relaxamento. Confira:





para decorar a casa no inverno, utilize cores quentes, como vermelho e marrom, e aposte em texturas aconchegantes, como mantas e almofadas macias;

opte por uma iluminação suave e utilize velas perfumadas para criar um ambiente acolhedor;

adicione elementos decorativos temáticos, como pinhas e folhagens de outono;

crie cantinhos aconchegantes com poltronas e mantas ao lado da lareira, por exemplo.





Cuide das plantinhas





Durante o inverno, cuide das plantas reduzindo a rega e protegendo-as do frio intenso. Evite correntes de ar e faça podas para estimular o crescimento. Adube com moderação e forneça iluminação adequada.





Observar as necessidades específicas de cada planta é essencial. Com esses cuidados, suas plantas atravessarão o inverno de forma saudável, prontas para florescer na primavera.