Pintar a casa ajuda a renovar a decoração Freepik



Nós sabemos que um novo ano é o momento perfeito para renovar as promessas e os ares. E claro que na sua casa não poderia ser diferente. 2023 ainda não chegou, mas as cores que serão tendência de decoração já foram definidas e, adianto, são maravilhosas.





Mais que deixar sua casa linda e moderna, os tons prometem trazer sensação de conforto e relaxamento, ao mesmo tempo que estimulam novas emoções.





Você sabia? Além de mudar a estética do lugar, as cores podem trazer diversos benefícios para você, como redução nos níveis de estresse, angústia e ansiedade.





Mas quem determina quais serão as cores tendência de decoração?





Todo fim de ano as empresas de tintas fazem uma pesquisa para saber qual cor melhor representa o que as pessoas buscam para o próximo ano. E agora, após dois anos de pandemia, concluíram que o maior objetivo das pessoas é conhecer o novo e desbravar o mundo sem se afastar completamente de casa. Então, cores diferentes não vão faltar nessa lista.





Quer saber quais foram as principais tonalidades definidas para a decoração de 2023? Será que elas refletem o que você procura para esse novo ciclo?





Vamos descobrir!





6 principais cores para usar na parede em 2023





Depois de tanto tempo em casa vendo paredes brancas para todo lado, as cores vão chegar para dar vida e alegria ao ambiente. Veja a seguir a lista com as principais tendências.





1. Terracota





É uma cor quente que vem para dar contraste com o verde dos jardins. Você pode utilizar na parede externa da casa ou apê e, ainda, aplicar uma textura diferente para dar um UP. Já na área interna, pode estar presente através de móveis e objetos de decoração, como cerâmica.

Terracota é uma cor quente que vem para dar contraste com o verde dos jardins Freepik





2. Lilás





Lilás foi a cor do ano em 2022 e segue sendo a principal tonalidade para 2023. Além de transmitir calmaria e bem-estar, é uma cor sem gênero. Por ter uma tonalidade mais suave, pode ser usada nas paredes internas e externas.

Lilás foi a cor do ano em 2022 e segue na moda Freepik





3. Amarelo





Outra cor vibrante que dá as caras em 2023 é o amarelo. Ele evoca sentimentos de felicidade e cria uma boa conexão com tons naturais. Você pode combinar a pintura da área externa com móveis mais rústicos para criar uma decoração diferenciada.

Amarelo evoca sentimentos de felicidade e cria uma boa conexão com tons naturais Freepik





4. Tons neutros





Uma das apostas de tendência de decoração para 2023 está nas cores neutras. Se prefere ambientes mais rústicos pode optar por cores quentes e terrosas, como marrom e bege.





Agora, se preferir uma composição mais moderna, invista nas paredes de tom cinza claro combinando com móveis e decoração industrial.

Tons neutros são uma das apostas de tendência de decoração para 2023 Freepik





5. Vermelho médio





Ao contrário da terracota, o vermelho médio é mais voltado ao laranja, lembrando terrenos arenosos e desérticos. Aliás, a cor foi selecionada por remeter a locais distantes e inexplorados, algo que as pessoas buscam para o novo ano. Usada nas paredes e móveis, pode trazer um ar sofisticado ao ambiente.

Vermelho médio foi selecionado por remeter a locais distantes e inexplorados Freepik





6. Verde escuro





Essa tonalidade que remete à natureza é uma boa aposta para as paredes internas. Seu tom mais suave promove calmaria, bem-estar e relaxamento, sem mencionar que diminui sentimentos negativos.

Tonalidade remete à natureza Freepik





Essas cores são as principais tendências de decoração para 2023. Mas se não quiser usar nas paredes, pode aproveitar nos móveis e decorações.





Às vezes, uma decoração bem feita já é capaz de transformar o ambiente. Independente da sua escolha, o importante é trazer uma cor para a casa.