Sanca de gesso permite o planejamento de iluminação direta e indireta vinda do teto



A sanca de gesso é uma alternativa de emolduração de teto para quem deseja produzir uma decoração sofisticada, elegante e aconchegante.





Ela é bastante funcional, pois promove uma iluminação mais direcionada, encobre imperfeições e, até mesmo, a fixação no teto.





A sanca pode ser aplicada tanto em ambientes residenciais quanto comerciais e nos mais diferentes tipos de cômodos.





Além disso, seus variados modelos permitem a personalização do ambiente de acordo com o seu gosto pessoal e suas necessidades.





Prossiga com a leitura desse artigo para conhecer um pouco mais sobre vantagens e os diferentes modelos de sanca de gesso para quarto, sala de estar e outros ambientes.





Vantagens da sanca de gesso





A instalação de sanca de gesso no quarto tem como principal vantagem um ambiente muito mais aconchegante e uma iluminação que valoriza o espaço, além de funcionar como uma moldura.





Na hora de escolher o modelo ideal para o seu cômodo, é importante definir quais são os seus objetivos ao utilizar esse tipo de acabamento.





Uma das grandes vantagens é que você pode optar pela iluminação direta, indireta ou ambas.





Tipos de sancas





As sancas de gesso podem ser colocadas com diferentes formatos e propósitos. Confira.





Sanca de gesso fechada





Possui formato de caixa e não deixa vão entre o teto e sua estrutura. É o modelo ideal para quem deseja iluminação embutida.





Sanca de gesso aberta





Esse modelo possui abertura entre o gesso e o teto. Além disso, é ideal para quem deseja um projeto de iluminação indireta, já que tanto a mangueira quanto a fita de led podem ser instaladas na estrutura.

Sanca de gesso aberta é ideal para iluminação indireta

Sanca de gesso invertida ou flutuante





Esse modelo transmite a sensação de que ela está flutuando, além de direcionar a iluminação para a parede. Ela é muito usada para encobrir instalações de cortinas.





Sanca de gesso personalizada





Também conhecido como rasgo de luz, esse modelo permite a produção de desenhos personalizados no teto de acordo com o gosto do proprietário. É ideal para quem busca uma iluminação intensa e direta.





Qual o custo da sanca de gesso no quarto?





O preço da sanca de gesso no quarto varia de um profissional para outro, além do custo de vida da sua cidade. O site Habitissimo propõe uma tabela de preços na qual o metro linear da sanca fechada é R$ 85, e das sancas aberta e invertida é de R$ 95. Esses valores são de agosto de 2023.





O preço elevado pode motivar muitas pessoas a realizar o serviço por conta própria. No entanto, para um resultado satisfatório, é indispensável a contratação de profissionais especializados e experientes. O manuseio errado do gesso pode gerar mais despesas e inconvenientes do que a contratação de mão de obra para esse fim.





A sanca aberta é um dos modelos mais comuns para quartos, mas nada impede que o seu ambiente seja personalizado de acordo com o seu gosto.





Fazer a iluminação da sanca de acordo com o ambiente e as suas necessidades vai valorizar ainda mais a decoração do seu espaço e deixá-lo muito mais aconchegante e moderno.