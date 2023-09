SIGA NO

Azulejos são importantes nas paredes de ambientes molhados



Se você está reformando ou até mesmo construindo e quer fazer algo diferente do convencional, conheça os tipos de acabamento para parede. Afinal, além da pintura, escolha de móveis e piso, o acabamento é um dos passos mais importantes na obra.





Além disso, a escolha de acabamento de parede permite que você possa trabalhar o estilo do imóvel em uma grande variedade de opções. Ou seja, você pode escolher desde os modelos mais simples até os sofisticados.





Quer saber mais sobre o tema? Acompanhe o conteúdo que separamos!





Quais os tipos de acabamento de parede





Separamos algumas das principais formas de fazer o acabamento de parede. Conheça cada tipo e saiba quais as principais características.





1. Pintura





O tipo de acabamento de parede mais comum na maioria dos imóveis é a pintura . Com ela é possível dar vida, aumentar a sensação de espaço e até mesmo usar texturas especiais com alguns tipos de tintas.





2. Ladrilho hidráulico





O ladrilho hidráulico é muito usado no acabamento de paredes. Além de trazer um toque retrô, oferece um charme a mais no ambiente em que é utilizado.

Ladrilho hidráulico traz toque retrô

Outro ponto importante é que esse é um revestimento feito de forma artesanal e, por isso, tem um preço bem mais elevado que outros.





Desse modo, ele é visto como um revestimento para parede de luxo, e a aplicação requer uma mão de obra altamente profissional. Por outro lado, ele também pode ser usado no piso, não só como acabamento de parede.





3. Gesso 3D





O gesso 3D pode ser combinado com uma iluminação adequada e se tornar uma opção perfeita de acabamento de parede. O efeito luxuoso pode ser feito com diversos tipos de placas 3D que juntas formam sequências incríveis e desenhos interessantes.





4. Azulejo





Com desenhos, sem desenhos, brancos, coloridos ou decorados. Os azulejos são ótimas opções que podem agregar no acabamento de parede de luxo. Esse tipo de acabamento é sempre indicado para ambientes como áreas molhadas para proteger os tijolos de danos causados pela umidade.





5. Pastilhas





Apesar de serem usadas geralmente em piscinas e lavanderias, o uso das pastilhas como uma opção de acabamento de parede pode se estender até as cozinhas, banheiros e muito mais. Na verdade, o único critério na maioria das vezes é a criatividade para decorar.





6. Madeira





Para quem deseja trabalhar o acabamento de parede com um estilo aconchegante e rústico, a madeira ou os demais materiais que imitam ela podem ser opções excelentes.





7. Porcelanato





Um verdadeiro acabamento de luxo para paredes é o porcelanato, que nem sempre é usado só em paredes. Além de ser durável, resiste muito bem ao tempo e deixa o ambiente ainda mais sofisticado e elegante.





Como escolher o tipo ideal de acabamento de parede de luxo?





O ideal é sempre contar com um especialista na área, como um designer de interiores. Afinal, cada ambiente apresenta as suas melhores opções. Por isso, não pense duas vezes e pesquise muito antes de iniciar a parte do acabamento.





Escolher o tipo de tipo de acabamento ideal para o estilo de decoração da sua casa é uma maneira de valorizar ainda mais o seu imóvel.