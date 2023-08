1565

Cor branca transmite sensação de elegância senivpetro/ Freepik



A fachada da casa é uma espécie de cartão postal do seu imóvel, por isso precisa ser muito bem decorada.





Não importa o estilo do imóvel, há sempre opções para deixá-lo ainda mais elegante e aconchegante.





Continue a leitura desse texto e veja nossas dicas para escolher bem as cores para pintar a fachada da sua casa.





1. Escolha de acordo com a sua personalidade





Tanto a decoração interna como externa deve ser escolhida de acordo com a personalidade do proprietário.





Essa condição é fundamental para que ele se sinta bem ao visualizar seu imóvel. Além disso, vai servir também de direcionamento na hora de escolher as cores.





Embora você mesmo possa fazer isso, caso tenha dúvidas pode contar com a ajuda de um arquiteto ou decorador de ambientes, para direcionar e orientar sobre as melhores opções.





2. Não esqueça a praticidade e conforto





Você pode escolher os mais variados tons e fazer combinações atraentes na hora de pintar a fachada da sua casa.





No entanto, é importante tomar alguns cuidados e avaliar qual a sua rotina diária e como a sua escolha vai impactar a praticidade na hora de manter a fachada limpa





Por exemplo, fachadas pintadas com cores claras sujam com maior facilidade, o que resulta em maiores gastos para mantê-las sempre bonitas.





Sendo assim, essa não é a melhor escolha para residências com crianças e animais domésticos.





Outro detalhe importante em relação à escolha da cor para pintar a fachada da sua casa é sobre tons mais escuros, tais como preto, pois retém maior calor, o que resulta em um ambiente interno mais quente.





Portanto, se você mora em uma região com a temperatura mais elevada, as melhores opções de cores serão sempre as mais claras ou, no máximo, os tons terrosos.





3. Escolha as cores certas





Cada cor causa um tipo de sensação, por isso, na hora de escolher aquelas que vão compor a fachada da sua casa é importante saber o impacto que elas causam.





Veja a seguir algumas informações importantes sobre esse assunto:





Azul





Essa é a cor ideal para quem quer transmitir calma, tranquilidade e conforto, além da sensação de bem-estar.

Azul transmite sensação de bem-estar Freepik

Caso queira algo mais romântico, pode optar por combinar esse tom com o branco , potencializando a sensação de delicadeza.





Combinações com o rosa e o amarelo são ideais para quem deseja sentir alegria e descontração ao olhar para casa.





Amarelo





Se você deseja as sensações de iluminação, calor e receptividade, os tons amarelos são os ideais.

Amarelo traz sensação de aconchego wirestock/ Freepik

Eles combinam bem com madeiras pedras e cores como cinza e preto, que transmitem modernidade.





Verde





Ideal para residências com natureza rica ao redor, o verde traz a sensação de aconchego e receptividade.

Verde dá sensação de receptividade schatalao/ Freepik

Vermelho





Embora seu uso não seja tão comum, não há como negar que o vermelho é uma cor forte e que valoriza bastante a fachada.

Vermelho é incomum para fachadas evening_tao/ Freepik

Você pode escolher tons mais escuros ou mais claros, ou mesmo fazer combinações com branco ou preto.





Cores neutras





O branco transmite a sensação de elegância, enquanto que o preto demonstra luxo, sofisticação e modernidade. Já o cinza traduz equilíbrio e elegância.

Cinza simboliza elegância rawpixel.com/ Freepik

Tons terrosos

Transmitem a sensação de acolhimento e sobriedade. Sua gama de cores é composta por tons secundários de amarelo, bege, caramelo, laranja, musgo, terracota, vermelho e verde.

Tons terrosos trazem sobriedade à casa wirestock/ Freepik

Ao optar por pintar a fachada de casa com tons terrosos, é importante fazer as combinações certas para obter um resultado satisfatório.





Agora que você já conhece as melhores cores para pintar a fachada de casa, escolha aquelas que mais lhe agradam e que vão deixar seu imóvel muito mais bonito.





Lembre-se de comprar materiais de qualidade e contratar profissionais habilitados e experientes para realizar o serviço.