Não são apenas os móveis e os itens de decoração que provam o estilo e garantem bem-estar na sua casa ou apartamento. Isso porque as paredes têm um papel fundamental na decoração. Sendo assim, confira neste conteúdo como escolher entre papel de parede ou pintura.

É bom lembrar que as paredes sempre ganharam destaque nas residências. No passado, até havia os famosos afrescos, que eram pinturas de cenas do cotidiano nas paredes e tetos. Com o tempo, os revestimentos, papéis de parede e tintas diferenciadas viraram tendência.

Tudo isso para deixar o ambiente mais agradável. Afinal de contas, dependendo da cor, textura e estilo, o ambiente pode ficar mais aconchegante ou passar mais energia.

Portanto, se você está construindo ou reformando, ou simplesmente quer dar uma repaginada na sua casa ou apartamento, saiba como escolher entre papel de parede ou tinta.





Papel de parede: elegância e romantismo

Na maioria das vezes, o papel de parede dá um ar de requinte e romantismo à sala, quarto, home office ou biblioteca, não é mesmo? Então, confira uma lista das vantagens e desvantagens desse tipo de acabamento.

Vantagens





alta durabilidade;

fácil aplicação e manutenção;

ampla gama de opções;

não deixa cheiro;

não causa alergia;

dá um ar mais clássico para o ambiente.

Desvantagens

restrições para uso em ambientes úmidos, como o banheiro;

é aplicada por metro quadrado, o que pode pesar no orçamento;

um rasgo ou risco pode ser irreversível;

estampas podem não se encaixar na hora da instalação.

Pintura: economia e praticidade

A parede pintada é a mais comum nos imóveis, pois exige um investimento menor, na maioria das vezes, e facilita a manutenção. Então, veja agora as suas principais vantagens e desvantagens.

Vantagens

pode ser substituída facilmente por outra cor;

há muitas opções de tinta que secam rápido e não têm cheiro;

resistente às condições climáticas;

conta com técnicas que podem resultar em diferentes texturas;

pode ser aplicada em vários tipos de superfícies (como azulejos);

pode ajudar a combater micro-organismos, como ácaros.

Desvantagens

faz mais bagunça na hora da aplicação;

dependendo do tipo, demora para secar e exala cheiro;

pode exigir a contratação de mão de obra;

desgasta mais facilmente, ainda mais com criança em casa;

deixa as manchas mais evidentes.





Importante lembrar: confira os tipos de papéis de parede





E, então, caso você opte por papéis de parede é bom saber que existem pelo menos 3 tipos diferentes. Confira a seguir:





Papel





É o mais comum, sendo produzido com uma base de tecido que o torna menos resistente. Nesse sentido, é importante tomar cuidado na hora da limpeza, para não molhá-lo.





TNT





O TNT (Tecido Não Tecido) é formado por uma base de tecido e uma camada de vinil, sendo mais resistente que o anterior em relação à luz solar e umidade.





Vinil





Esse material é feito com uma base de papel e uma de vinil, sendo muito resistente e capaz de reunir vários tipos de estampas para deixar seu imóvel ainda mais bonito.





Para concluir, sua casa ou apartamento podem ganhar um toque especial com papel de parede ou pintura, basta para isso usar boas referências e pesquisas de fornecedores na sua cidade.