SIGA NO

1565

Parede branca transmite tranquilidade mas suja mais facilmente Freepik



Como é agradável entrar numa casa com paredes brancas e mobílias em tons claros, não é mesmo? Mas a tonalidade tem seus prós e contras. Enfim, qualquer manchinha salta aos olhos. A fim de desvendar os segredos de como limpar a parede branca sem fazer muito esforço nem danificar a pintura, acompanhe este artigo até o final.





Afinal de contas, a limpeza é fundamental. Isso porque paredes brancas emboloradas ou com sujidades aumentam a sensação de desconforto e de desequilíbrio na decoração dos ambientes.





Confira as suas vantagens





Muitas pessoas optam por paredes brancas. Afinal, com elas não tem erro. Isso porque o branco combina com vários estilos de decoração, é básico e clássico.





Veja, portanto, um resumo das suas vantagens:





transmite tranquilidade;

dá amplitude aos cômodos;

aumenta a claridade dos ambientes;

é ideal para quartos;

fica perfeita em áreas molhadas (cozinha, banheiro e lavanderia);

combina com objetos de decoração mais chamativos.

Anote as principais desvantagens

Por outro lado, paredes brancas podem virar uma dor de cabeça, principalmente quando se tem crianças e animais de estimação em casa que deixam suas marcas na pintura.

Confira algumas desvantagens ao escolher essa cor:

suja mais facilmente;

pode deixar o ambiente monótono;

valoriza objetos de decoração, portanto, é bom não exagerar nos itens mais chamativos;

exige manutenção constante.

Veja agora como limpar parede branca

Agora, mãos à obra, ou melhor, às paredes sujas! É só colocar uma playlist bem animada para ouvir e partir para a limpeza. Então, veja soluções simples e que usam produtos que você certamente tem em casa.

Detergente neutro

Primeiramente, esquente dois litros de água. Após amornar, misture um pouco de detergente neutro até fazer uma leve espuma. Então, coloque o produto num borrifador. Se preferir, use o balde. Na sequência, pegue um pano de microfibra ou uma esponja macia, embeba na mistura e esfregue levemente a parede, fazendo movimentos circulares. Finalmente, passe um pano úmido e limpo e deixe secar.

Detergente e bicarbonato

No entanto, se a sujeira for mais antiga, você pode contar com um grande aliado: o bicarbonato de sódio. Portanto, misture um litro de água, um pouco de detergente neutro e uma colher (sopa) de bicarbonato. Então, coloque num borrifador e faça a limpeza, também em movimentos circulares. Para finalizar, seque a parede.

Vinagre branco e água morna

Assim como o bicarbonato, o vinagre branco tem várias utilidades na cozinha. Sendo assim, pegue dois litros de água morna e oito colheres de vinagre branco. Na sequência, coloque a mistura num borrifador e esfregue a parede com uma esponja macia ou um pano de microfibra. Depois é só secar com um pano seco.

O que não usar na limpeza

A fim de não danificar a pigmentação ou causar manchas que só serão eliminadas com uma nova pintura, fique atento ao que não usar na hora da faxina:

buchas de louça coloridas;

esponjas de aço;

álcool puro;

desinfetante;

outros produtos químicos.

Afinal, por mais que a parede branca esteja muito suja não adianta “pegar pesado” com produtos de limpeza.

Em síntese, as paredes claras são coringas em vários estilos de decoração, mas sujam com frequência e devem ser limpas.