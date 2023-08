SIGA NO

Um dos itens mais comuns utilizados na cozinha também precisa de atenção especial. Estamos falando dos panos de prato. Eles são muito úteis e precisam estar sempre à mão, entretanto ninguém quer usar um pano manchado , encardido ou mofado.

Por isso, é importante manter os panos sempre limpos e livres de bactérias. Então, agora você vai aprender alguns truques de como tirar mancha de pano de prato.





Sejam bordados, desenhados ou com mensagens de incentivo, você não vai querer que nenhum dos seus panos de prato esteja manchado ou encardido, não é mesmo? Pois bem, vamos te ensinar como tirar mancha de pano de prato e dar outras dicas neste artigo.





Tenha um pano para cada tarefa





Enfim, o ideal para evitar que todos os panos da sua cozinha sejam manchados é ter um item para cada tarefa. Separe um pano para secar louças, tenha outro para secar as mãos e, por fim, um pano para utilizar na pia e na limpeza do fogão. Melhor ainda se cada pano for de uma cor diferente, assim evita-se confusão.





Desse modo, panos de prato utilizados para secar as louças e as mãos podem ser utilizados por, pelo menos, duas vezes. Caso estejam apenas molhados, coloque-os para secar e use-os novamente. Não repita o processo por mais de duas vezes para não proliferar bactérias.





Mas e as manchas e encardidos?





Antes de aprender como tirar mancha de pano de prato e como eliminar o encardido , vale lembrar que existem outros pontos a serem ressaltados. Manchas e encardidos são incômodos, mas a proliferação de fungos e bactérias pode ser um problema em se tratando desse tema. Isso porque estes itens estão sempre em contato com umidade e alimentos. Portanto, a higienização correta é essencial.

Dito isto, voltamos às dicas para eliminar manchas e encardidos usando materiais que você tem em casa. Confira a seguir.





Bicarbonato e vinagre





Então, separe 1 litro de água, meio copo de vinagre branco, um quarto de copo de álcool e 1 colher de bicarbonato. Na sequência, misture todos os ingredientes em um recipiente e deixe seus panos manchados de molho nesta solução por algumas horas ou até perceber a remoção das manchas. Para finalizar, é só enxaguar e deixar secar.





Micro-ondas





Pode parecer estranho, mas o micro-ondas pode te auxiliar na limpeza dos panos. Sendo assim, enxágue o pano de prato, passe sabão de coco por todo o pano, coloque dentro de um saco plástico, insira o pano no micro-ondas por 1 minuto e 30 segundos. Para finalizar, enxague e seque.





Limão





Nesta receita caseira, você vai precisar de 1 litro de água, algumas rodelas de limão, detergente líquido e 1 panela funda. O próximo passo é colocar todos os ingredientes na panela, incluindo o pano de prato sujo. Em seguida, deixe ferver por 10 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e deixe o pano esfriar. Lave normalmente e terá seus panos de prato como novos.





E quanto ao mofo?





mofo é outro fator desagradável quando falamos sobre panos de prato. Portanto, quando aquelas manchinhas escuras começam a aparecer nos panos, logo pensamos em descartá-los. Entretanto, utilizando itens da sua dispensa é possível se livrar do mofo. Anote aí algumas dicas.

Água sanitária

Lembre-se que o produto mancha tecidos coloridos, mas se o pano for branco, faça uma mistura usando 1 litro de água sanitária e 1 xícara de açúcar. Deixe os panos de molho e lave em seguida.

Sabão de coco

Esfregue o sabão de coco sobre as manchas, umedeça o pano e coloque dentro de um saco plástico. Deixe esta espécie de estufa úmida e coloque para descansar sob o sol por algumas horas, depois enxágue e deixe secar.

Leite fervido

Ferva um pouco de leite e derrame sobre o pano mofado, deixe agir até que as manchas clareiem. Em seguida, lave normalmente.

Água fervente

Misture em uma panela funda, água com sabão ou com bicarbonato ou ainda com vinagre e deixe ferver por 10 minutos. Pronto!

Concluindo, saber como tirar mofo, mancha de gordura, mancha amarela e ainda como limpar pano de prato encardido é indispensável para levar mais higiene e organização para a sua cozinha.