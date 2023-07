SIGA NO

Casa limpa nos traz sensação de aconchego e conforto. Nada melhor que deixar nosso lar em ordem depois de uma bela faxina. Mas nem sempre todos os cômodos ficam do jeito que gostaríamos. Não é nada agradável limpar o banheiro e notar aquele rejunte manchado.

Quando os azulejos estão encardidos, ficamos com a impressão de que todo o banheiro está sujo. Por isso, neste post, vamos te ensinar como limpar azulejos encardidos. E alguns truques para se livrar das manchas de uma vez por todas.

O que usar para limpar azulejos encardidos





Mas como limpar o rejunte encardido? Quais produtos são mais indicados na hora da faxina? Há produtos caros no mercado, no entanto, você pode usar materiais que já tem em casa. Veja a seguir.





Vinagre e limão





Como já dissemos em outros artigos, o vinagre é um grande aliado na hora da limpeza da casa. Portanto, para limpar azulejos e rejuntes encardidos, não é diferente.

Sendo assim, misture vinagre de álcool e limão (a mesma quantidade de cada um), esfregue sobre os azulejos e rejuntes, com a ajuda de uma esponja macia ou um pano. Deixe agir por 10 ou 15 minutos e enxágue.





Vinagre e detergente





Estes produtos desengorduram e tiram as manchas impregnadas. Então, fique atento a como limpar azulejo de banheiro encardido . Por isso, faça uma mistura com uma parte de vinagre e duas de água morna, depois, acrescente uma colher de sopa de detergente neutro. Misture devagar, sem fazer espuma. Esfregue a mistura sobre o rejunte e azulejos encardidos e enxágue em seguida.





Vinagre e bicarbonato de sódio





Faça uma pasta com um copo de vinagre e um copo de bicarbonato, misturando lentamente. Espalhe essa mistura sobre os locais encardidos do banheiro, deixe agir por 10 minutos e enxágue após este período.

O azulejo que mais evidencia sujeira é o branco. As receitas acima limpam, desencardem e desengorduram os azulejos e rejuntes e vão te ajudar na hora de saber como limpar o rejunte branco encardido. Estas misturas podem ser utilizadas para limpar os azulejos e rejuntes da cozinha também.

Entretanto, se o seu problema é o limo que ficou impregnado no seu banheiro, vamos te ensinar como tirar limo dos azulejos do banheiro com uma receita caseira e simples.





Como limpar azulejo de banheiro usando uma receita de tira limo caseiro





Então, comece agora mesmo separando os ingredientes:

350 ml de água;

350 ml de água sanitária;

4 colheres de sopa de bicarbonato de sódio.





Na sequência, misture os ingredientes e, de preferência, coloque-os em um borrifador para facilitar o trabalho. Espalhe sobre os azulejos e deixe agir por 10 minutos, esfregue após o período de descanso e enxágue em seguida. Não se esqueça de usar luvas de borracha para proteger suas mãos.

Sendo assim, para evitar que os azulejos e rejuntes fiquem encardidos, é importante manter uma rotina de limpeza do banheiro.

Uma forma simples de eliminar sujeiras que ainda estão superficiais nos rejuntes e azulejos é utilizar apenas água morna. Isso mesmo, simplesmente água morna. Utilize a água e, com a ajuda de uma escova de dentes usada de cerdas duras, esfregue os pontos onde há sujeira. Enfim, se a sujeira for superficial, estes simples passos resolverão o problema na limpeza do banheiro.

Além disso, essa dica de como limpar rejuntes e azulejos evita que sujeiras superficiais se tornem encardidos e manchas.

Em suma, escolha a receita que mais se adapta à sujeira do seu banheiro e mande os encardidos embora de uma vez por todas.