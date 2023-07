SIGA NO

Pintar paredes por conta própria ajuda a economizar Freepik



Se você percebeu que as paredes estão sujas, e o ambiente está desconfortável e esteticamente comprometido, é hora de pintar a casa.

Essa iniciativa pode ser feita de uma forma muito simples e econômica, pois você mesmo pode realizar a pintura seguindo algumas dicas que vamos te passar neste artigo.

A primeira coisa a fazer é escolher a tinta indicada para o tipo de ambiente. Ou seja, se você vai pintar a casa internamente, escolha o produto adequado para ambientes internos.

O mesmo deve acontecer quando for pintar áreas externas e também ambientes com maior grau de umidade, tais como banheiros, áreas de serviço e cozinhas.

Prossiga com a leitura desse artigo e fique por dentro de dicas importantes para te ajudar a deixar sua casa muito mais bonita.





Passo a passo para pintar a casa por conta própria





1. Defina quais cômodos serão pintados

Ao optar por realizar a pintura de sua casa, é importante analisar quais cômodos precisam ser renovados.

A partir dessa informação, você terá uma ideia da quantidade de material que precisa ser adquirido para efetuar o serviço.

Para não errar nessa etapa, você pode contar com a ajuda de alguma pessoa experiente para te orientar sobre os materiais corretos e também as proporções.





2. Faça uma lista com todos os produtos que você precisa

Para pintar uma casa, será necessário comprar, além da tinta acrílica específica para cada tipo de ambiente, alguns itens indispensáveis.

Entre eles estão a fita crepe, a massa corrida, rolos para pintar a parede e pincéis de diferentes tamanhos para os acabamentos, uma vasilha própria para transportar a tinta, luvas e avental.

Para potencializar a economia você pode fazer pelo menos três orçamentos em diferentes lojas e comparar os preços.

Mas, atenção, muito mais do que comprar produtos com baixo custo é preciso se preocupar com a qualidade deles.

Em algumas ocasiões, é melhor gastar um pouco mais e adquirir itens de qualidade e que lhe entregue um resultado satisfatório.





3. Coloque a mão na massa

Essa é a etapa em que você de fato vai começar a trabalhar, portanto, é preciso de muita organização e disposição, para iniciar e concluir a pintura da casa por conta própria.

Áreas que não serão pintadas devem ser demarcadas com fita crepe Freepik

Porém, antes de iniciar a pintura propriamente dita, você precisa separar as partes para evitar manchas. A fita crepe será seu grande auxiliar nessa etapa.

Janelas, portas, interruptores e demais áreas que não serão pintadas devem ser demarcadas com fita crepe.

Se tiver pintado a parede pela primeira vez, uma das dicas para perder a pintura em casa e obter um resultado satisfatório é aplicar o selador.

Ele protege a parede e ao mesmo tempo contribui para que a pintura seja mais fácil e o resultado seja muito melhor.

Portanto, lixe a parede para tirar imperfeições e ondulações, se preciso for, faça acertos usando massa corrida. Espere secar e lixe novamente.

No caso de uma segunda pintura, esse tipo de produto é dispensável, sendo assim, você já pode ir diretamente para o próximo.

Prepare a tinta seguindo as orientações do fabricante e escolha a parede pela qual você começará o serviço.

Na hora de aplicar a tinta usando o rolo é importante fazer movimentos de cima para baixo e depois de baixo para cima. Essa ação ajuda a espalhar a tinta de maneira uniforme.





4.Faça desenhos geométricos

Uma das formas de deixar a sua casa muito mais bonita é investir em desenhos geométricos que se destacam nas paredes.

Embora pareça complicado, saiba que é bem fácil de fazer. Basta escolher o desenho de acordo com o seu gosto e usar a fita crepe para fazer os contornos.

Você pode escolher uma cor de tinta diferente, mas que combine com aquela que foi usada nas outras áreas do ambiente. O tom sobre tom é sempre uma boa pedida.

Conclusão

Seguindo essas quatro etapas do passo a passo para pintar a casa por conta própria, certamente, você terá um ambiente limpo, aconchegante e muito mais bonito.

Lembre-se que a organização é fundamental também na etapa final, sendo assim, não se esqueça de limpar toda a área, inclusive o piso, e de retirar a fita crepe. Assim, você terá um acabamento perfeito.