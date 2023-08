1565

Porcelanato amadeirado é resistente à água e durável Freepik



O porcelanato amadeirado é o piso ideal para quem ama a aparência da madeira, mas prioriza a praticidade que o porcelanato traz. Portanto, o piso que imita madeira tem ganhado cada dia mais espaço nos acabamentos de casas e apartamentos.

Isso porque, além de ser bonito, exige menos atenção quanto à manutenção. Por isso, hoje preparamos este artigo para lhe dar dicas de como limpar este revestimento com praticidade. Mas, primeiramente, confira a seguir as suas principais vantagens.





Vantagens do porcelanato amadeirado





Então, por que escolher porcelanato amadeirado na hora de construir ou reformar? Confira alguns argumentos favoráveis a este tipo de acabamento.

Durabilidade

É um dos principais atrativos do piso que imita madeira, principalmente quando comparamos com o piso de madeira natural. Além disso, a umidade não afeta a beleza e a forma deste piso, basta manter os cuidados indicados.

Versatilidade

Por ser um piso que apenas imita madeira, o porcelanato amadeirado pode ser usado em todos os ambientes, secos ou molhados. Então, isso comprova a sua versatilidade.

Aparência

A última vantagem, não menos importante, é a beleza deste piso. Sua aparência de madeira entrega elegância e sensação de aconchego, o que forma uma dupla e tanto.





Opções de acabamento e cores





Não podemos deixar de falar sobre as opções de acabamentos e cores deste piso disponíveis no mercado.

Dentre as opções de acabamento, é possível encontrar três variações:

porcelanato acetinado;

porcelanato polido (brilho);

porcelanato acetinado texturizado (que imita as características da madeira).

Em relação às cores, a variedade é maior. Porém, os tons claros, escuros e cinzas são os que recebem mais destaque.

No entanto, se a sua casa, apartamento ou espaço que deseja instalar o porcelanato amadeirado for pequeno, opte pelos tons mais claros. Afinal, eles costumam trazer sensação de amplitude.

Já os tons médios e escuros do piso que imita madeira são mais indicados para espaços mais amplos, desta forma, não causam sensação de diminuição de espaço. Caso queira usar os tons mais escuros em ambientes menores, opte por inseri-los apenas nos detalhes.

Enquanto isso, os tons de cinza são mais usados em ambientes que têm uma decoração mais moderna e arrojada. Já os tons mais próximos da madeira natural são mais usados em ambientes com uma pegada mais rústica.

Dicas de como limpar o porcelanato amadeirado





Umas das características mais marcantes deste revestimento é a sua resistência à água e sua durabilidade. Isso acontece porque, para ser classificado como porcelanato, o piso precisa ter absorção igual ou menor a 0,5%. Mas esta resistência não significa que o piso não deve ser tratado com cuidado no dia a dia e na rotina de limpeza. Estes detalhes servem para prolongar a vida e a beleza deste piso que imita madeira.

Para as limpezas do dia a dia, não existe mistério. Varra o ambiente com uma vassoura de cerdas macias. Em seguida, separe 5 litros de água em um balde e acrescente uma colher e meia de detergente neutro. Na sequência, molhe um pano nesta solução, retire o excesso de água e passe-o sobre o chão. Depois é só esperar secar.





Tirando manchas





Mesmo com os cuidados diários, é normal que, com o passar do tempo, o porcelanato amadeirado fique com manchas esbranquiçadas ou até mesmo, adquira um tom opaco.

Para restaurar o tom original e acabar com as manchas brancas, use impermeabilizante tonificador. Portanto, aplique com o auxílio de um rolinho de espuma, duas vezes com um intervalo de 1 hora entre as aplicações. Após a segunda demão, espere a secagem por 3 horas.

Para evitar que outras manchas apareçam no seu piso, evite misturar muitos produtos na hora da limpeza. Não deixe que produtos derramados permaneçam no chão por muito tempo, além disso, não use produtos abrasivos ou ásperos demais.

Agora que você já sabe como limpar porcelanato amadeirado, ficou muito mais fácil deixar sua casa limpa e seu piso com aspecto de novo por muito mais tempo.