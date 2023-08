1565

Quem tem criança em casa sabe que não é fácil manter as paredes sempre limpas . Afinal, o que fazer quando eles vêm correndo do quintal ou do playground com aquelas mãozinhas 'cor de chocolate' e se apoiam na sua parede branquinha? Ou ainda quando decidem fazer da parede um quadro negro e dão asas à imaginação usando canetas, lápis ou giz?

A princípio essas situações parecem desesperadoras, mas esse tipo de sujeira pode ser limpa se você seguir algumas orientações simples. Confira:





Use tintas laváveis





Em primeiro lugar, escolha um tipo de tinta lavável para pintar as paredes. Elas podem ser aplicadas em qualquer ambiente interno ou externo e possuem, geralmente, acabamento acetinado ou com um leve toque de brilho. A principal matéria-prima que influencia na possibilidade de lavagem da parede é a resina e, nas tintas laváveis, esse ingrediente aparece em maior quantidade.

Além disso, dão leve toque de brilho e deixam o filme da tinta mais liso, evitando o acúmulo de sujeira e facilitando a lavabilidade.





Também existem substâncias capazes de repelir líquidos à base de água, como sucos, café e refrigerantes, o que facilita a remoção de manchas causada quando alguém derrama algo sobre a parede ou deixa respingar.





Canetinhas a base de água





Se você tem filhos, preste atenção na composição das canetinhas na hora de comprar o material escolar. As que são feitas com água, ao invés de álcool, acabam sendo mais fáceis de remover da parede caso as crianças resolvam ajudar na "decoração" da casa. Riscos de giz de cera também são mais fáceis de limpar.





Quais produtos usar





Para paredes com tinta comum, que não são laváveis, a dica é usar detergente neutro aplicando com um pano ou esponja macia umedecida, e sem fazer força ao esfregar. Apenas algumas gotas de detergente são suficientes. Depois, deixe a espuma agir por alguns minutinhos.





Nunca use produtos solventes, removedores ou produtos de limpeza multiuso. E nem tente remover toda a sujeira de uma vez só esfregando. Se esfregar você vai retirar a tinta junto com a sujeira, formando aquela mancha mais clara do que o restante da parede, mostrando que ali foi feita uma limpeza. Se depois da limpeza ainda restarem manchas, repita o processo acima.





Tinta lavável e epóxi





Não é porque são laváveis que você vai poder usar qualquer tipo de produto de limpeza. Tintas que podem ser lavadas também vão ser danificadas se você usar solventes, removedores, ácidos, alvejantes, álcool ou esponjas abrasivas para tirar manchas. O modo correto e menos perigoso de limpar neste caso ainda é usar esponja ou pano macio e detergente neutro, a diferença é que, no caso das tintas laváveis, a possibilidade de desbotamento é menor.





As tintas conhecidas como epóxi também têm mais possibilidades de limpeza. Por terem uma resistência muito maior e por serem produtos a base de solvente permitem uma lavabilidade melhor.