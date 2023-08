SIGA NO

As casas passaram por diversas mudanças nos últimos milênios



O jornal The Atlantic publicou um vídeo com algumas curiosidades sobre como evoluíram as casas no decorrer dos últimos 27 mil anos em diferentes culturas.





Por meio dele, é possível ver como elas foram adaptadas à evolução humana e às necessidades que foram surgindo, além das questões estéticas que se modernizaram com o decorrer do tempo.





Se você quer conhecer um pouco mais sobre esse assunto, prossiga com a leitura deste artigo.





Evolução das casas nos últimos milênios: veja como tudo aconteceu





As residências têm um processo de evolução que depende do clima da região, das necessidades dos moradores, da cultura local, das condições financeiras e das tecnologias disponíveis na época. Confira abaixo alguns tipos de casas dos últimos milênios.





Valas





Os seres humanos começaram a construir suas moradias de acordo com a sua rotina de vida, sendo assim, os primeiros modelos eram construídos em valas.





A cobertura do local era feita com folhas e galhos de plantas , e só durava enquanto estavam em viagem para caçar. Esse hábito era bastante comum por volta do ano 50.000 a.C.





Cabanas





Algumas mudanças surgiram por volta do ano 25.000 a.C. Nessa época, as cabanas começaram a ser utilizadas.

Cabanas surgiram há cerca de 27 mil anos Reprodução/ Youtube The Atlantic

Há registros de que regiões da Polônia, Rússia e Ucrânia foram palco da construção de cabanas feitas até com ossos de animais.





Casas de tijolos de barro





Por volta do ano 8.000 a.C., os moradores da cidade de Jericó, na Cisjordânia, deram início à produção de tijolos de barro.

Tijolos de barro surgiram na Cisjordânia Reprodução/ Youtube The Atlantic

Eles tinham formato retangular, o barro era colocado em formas que ficavam no sol até secarem completamente.





As primeiras casas construídas eram pequenas e geralmente tinham um quarto , despensa e uma cozinha





Com o passar do tempo, por volta dos anos 2.000 a.C., as edificações foram ficando maiores. Algumas tinham dois andares, varanda, escada de acesso e sobrados.





Residências em prédios





No século II a. C., começaram a ser construídos os prédios com mais de dois andares, possibilitando que cada família tivesse seu apartamento de forma independente.

Com a utilização de um material mais resistente para fazer os tijolos, surgiram os prédios Reprodução/ Youtube The Atlantic

Essa iniciativa aconteceu após descobrirem um material mais resistente que o barro e que suportaria mais peso. Os prédios nessa época tinham até 5 andares, todos com acesso por escada.





Somente em 1852 os elevadores foram inventados nos Estados Unidos, a partir de então, muitos prédios passaram a ter cerca de 10 andares.





Condomínios fechados





Esse tipo de moradia também faz parte do processo de como evoluíram as casas ao longo de 27 mil anos e foi inspirado nas construções medievais.





Quem opta por morar em condomínios fechados usufrui de maior segurança e privacidade, pois somente pessoas autorizadas podem entrar no espaço.





Saber como evoluíram as casas nos últimos 27 mil anos nos ajuda a entender os hábitos de nossos antepassados e como eles ainda influenciam nossas moradias.





Além disso, permite acompanhar a evolução do ser humano e como ele usou sua inteligência para construir abrigo para si e sua família à medida que as suas necessidades foram aumentando.





Confira o vídeo completo abaixo: