Sanca de gesso auxilia a esconder imperfeições e embutir iluminação



Sanca de gesso agrega sofisticação e valor estético a qualquer ambiente. Optando pelo modelo ideal, você pode harmonizar e personalizar seu espaço de forma única. Mas, com tantas opções disponíveis, a escolha pode ser desafiadora.





Neste artigo, trouxemos dicas de como escolher o modelo de sanca de gesso mais adequado para cada ambiente de sua casa, destacando aspectos essenciais, como o estilo do espaço, o tipo de iluminação desejada e a compatibilidade com a decoração existente.





O que é sanca de gesso





Sanca de gesso é uma “moldura” colocada onde a parede e o teto se encontram. Feita de gesso, tem vários formatos diferentes e, por auxiliar na camuflagem de algumas imperfeições e fios, é conhecida como um truque de decoração usado para dar um up no visual do ambiente.





Para que serve a sanca de gesso





O uso da sanca de gesso vai além do estilo. Ela serve para esconder aquelas imperfeições chatas, e para embutir a iluminação, criando um efeito de luz muito interessante no ambiente e trazendo aconchego.





Tipos principais de sancas de gesso e iluminação





Existem, basicamente, três tipos principais de sancas de gesso que podem ser escolhidas para sua casa. Cada tipo tem um visual e uma utilidade diferente. Veja abaixo cada um deles.





1. Sanca de gesso aberta





O tipo mais comum. Ela tem um vão (ou seja, é "aberta") entre a parede e o teto, que é ótimo para colocar iluminação indireta, como a mangueira ou fita de led. Quando as luzes estão acesas, parece que a iluminação está saindo diretamente da parede, deixando o ambiente elegante.

Sanca de gesso aberta é ótima para colocar iluminação indireta Freepik

2. Sanca de gesso fechada





Esta sanca não tem o vão aberto. Em vez disso, é uma faixa contínua de gesso que corre ao redor do teto. Tem um visual limpo, e é ótima para instalar luzes embutidas e spots de luz, criando um efeito de iluminação direta. O ponto negativo é a impossibilidade de instalação de uma iluminação indireta.





3. Sanca de gesso invertida





Este modelo é basicamente o oposto da sanca aberta. Ao invés de o vão estar na parte de cima, ele está na parte de baixo, perto da parede. Isso dá um efeito de luz mais direcionado para a parede.





Além desses, há também o modelo de "sanca livre", onde a moldura é distante da parede, criando um espaço vazio que também pode ser usado para iluminação.





O modelo ideal de sanca para cada ambiente





A escolha do modelo perfeito de sanca de gesso depende de vários fatores. Abaixo veremos alguns deles e dicas para te ajudar nessa decisão:





Estilo da decoração





Se o seu estilo é mais moderno, as sancas com design mais limpo, como a sanca fechada ou a sanca livre, podem ser uma boa escolha. Se o seu estilo é mais clássico, uma sanca com mais detalhes pode ser ideal.





Propósito do ambiente





A sanca deve complementar a função do ambiente. Em uma sala de jantar ou de estar, onde você pode querer uma iluminação mais aconchegante, a sanca aberta com iluminação indireta pode ser uma boa opção. Já em um escritório ou cozinha, onde a iluminação direta pode ser mais útil, a sanca fechada com spots de luz pode ser mais adequada.





Tamanho do ambiente





Em espaços pequenos, uma sanca simples pode fazer o ambiente parecer maior. Em espaços grandes, uma sanca ornamentada pode tornar o ambiente mais acolhedor.





A escolha do modelo ideal de sanca de gesso deve levar em conta tanto a estética quanto a funcionalidade. Se você está em dúvida, converse com um profissional de decoração ou design de interiores para te ajudar a tomar a melhor decisão para o seu espaço.





Valores das sancas de gesso





O valor das sancas de gesso pode variar muito dependendo de várias condições, como o tipo de sanca, a complexidade do design, a área a ser coberta, e a região onde você mora. Também é importante considerar que, além do material em si, você também terá os custos de mão de obra para a instalação.





Em 2023, o custo do gesso pode variar entre R$ 85 a R$ 95 (o metro linear). E o custo médio da instalação do metro linear, a mão de obra, é de R$ 110. Porém, a melhor forma de obter uma estimativa precisa é consultar fornecedores locais ou profissionais da área.





Independentemente do tipo que você escolher, todas as sancas podem dar um toque especial à decoração da sua casa.