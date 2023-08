1565

Ilha na cozinha permite que as pessoas circulem com mais liberdade pelo ambiente Freepik



Antes de explicarmos as vantagens e desvantagens deste tipo de cozinha, vamos falar mais sobre o assunto. Afinal, o que é isso? Em suma, vemos que a cozinha com ilha, é uma tendência da arquitetura que vem ganhando cada dia mais espaço. Este tipo de cozinha possibilita que as pessoas circulem com mais liberdade pelo ambiente, além de trazer proximidade.





Portanto, cozinhas com ilhas são cozinhas onde existe uma bancada no meio do cômodo. Esta bancada, por consequência, pode ter diversas funções. Enfim, ela funciona para guardar objetos e utensílios, auxiliar no preparo das refeições e ainda pode ser usada como mesa.





Além disso, a ilha pode ser feita de madeira ou de pedra, funcionando como apoio para o cooktop e também para o exaustor. A escolha, porém, fica ao seu critério, pois tudo depende do seu e do espaço disponível na sua cozinha.

Confira as vantagens de optar pela cozinha com ilha





Praticidade





Você decide o que fazer com este espaço extra. Pode instalar fogão embutido, cooktop ou pia. Ou ainda utilizá-la apenas como um espaço a mais para guardar utensílios.





Ambiente mais higiênico





Como a mobilidade dentro da cozinha fica maior, também é mais fácil de limpar e organizar.





Espaço de arrumação adicional





Dependendo de como você escolher sua bancada, pode utilizá-la como um local de armazenamento. O que facilita na organização do ambiente.





Design despojado





Cozinhas com ilhas são mais modernas e despojadas, mesmo as mais clássicas. Isso ajuda a dar um toque de requinte à decoração, principalmente se for em granito, além de todas as outras vantagens.





Superfície para refeições informais





Com a agitação do dia a dia, nem sempre sobra tempo para arrumar a mesa e fazer uma refeição. Entretanto, com uma cozinha com ilha, você terá uma mesa sempre por perto e assim, um local para fazer refeições com praticidade.





Confira as desvantagens de optar pela cozinha com ilha





Incorporação de eletrodomésticos





Na cozinha com ilha você pode querer adicionar diversos itens à bancada, por exemplo: pia, torneira, fogão. Porém, quanto mais eletrodomésticos forem colocados, maior deve ser o planejamento. Afinal, tubulação, eletricidade e encanamento precisam chegar até a ilha.





Planejamento





Como dito acima, uma cozinha com ilha precisa de planejamento. Assim, a ideia é tornar o ambiente mais funcional e ganhar espaço. Então, os móveis planejados são mais indicados, porém, são um pouco mais caros.





Orçamento





Vale pensar bem no que você vai querer na sua ilha, pois quanto mais objetos e funções você adicionar, mais caro ficará. O projeto precisa ser feito cuidadosamente por um profissional.





Dica extra





Se você se convenceu em ter uma cozinha com ilha, temos uma dica bônus para você! Aplique a regra dos 10%.





Mas o que é regra dos 10%? É uma forma de orientação de espaço para que a cozinha com ilha não perca sua principal função, a praticidade. A regra define que a ilha não deve ocupar mais do que 10% do total de metros quadrados da cozinha.





Concluindo, a cozinha com ilha deixará o ambiente mais charmoso, porém, é preciso analisar a sua necessidade e o seu orçamento.