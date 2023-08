1565

Fogão de embutir é instalado em algum armário, móvel ou bancada na cozinha Freepik



Para muitas pessoas, cozinhar é uma tarefa fácil e agradável, quase como uma terapia. Mas a limpeza da cozinha nem sempre é prazerosa. E quando se trata de limpar fornos, então, nem se fale. Mas não se preocupe, pois neste artigo vamos ensinar como limpar forno elétrico ou de fogão sem fazer muito esforço.





Contudo, antes das dicas de limpeza, vamos conhecer um pouquinho sobre os tipos de fornos. Confira na sequência.





Principais tipos de fornos





Vamos começar com os fornos elétricos. Afinal, eles têm se tornado cada dia mais populares na cozinha por serem compactos, modernos e com diversas funcionalidades. Estes fornos se subdividem em alguns modelos.





De embutir





É instalado em algum armário, móvel ou bancada na cozinha. Portanto, é moderno e otimiza espaço, já que fica embutido. Sendo assim, é indicado para quem faz receitas para uma família bem numerosa.





De bancada





Ele é parecido com um micro-ondas, fica em cima de alguma bancada ou outro móvel. Embora ele seja um modelo mais acessível, precisa de um espaço exclusivo na cozinha.





Agora, lembremos dos fornos a gás





Ele, por sua vez, é o mais clássico e popular nas cozinhas. Este tipo de forno aquece rapidamente, mantém sabor e consistência dos alimentos e é encontrado facilmente, inclusive separadamente. Como nos casos dos fogões cooktop, você pode optar por um forno separado e a gás.





Como já sabemos um pouco mais sobre os tipos de forno, vamos ao que interessa: a limpeza!





Como limpar forno elétrico?





Antes de tudo, certifique-se de que o forno está desligado e frio. Então, retire as grelhas e/ou prateleiras. Coloque luvas de borracha, separe os produtos e comece a limpar.





Enfim, você vai precisar de: água morna, detergente, álcool ou limpa vidro, papel toalha e uma esponja (dessas que se usa na cozinha).





Inicialmente, molhe a esponja na água morna e retire todo o excesso de água, coloque um pouco de detergente na esponja e esfregue suavemente para não arranhar o forno. Assim que eliminar a sujeira, seque com o papel toalha. Agora é hora de limpar o vidro da porta: use papel toalha, álcool ou limpa vidro. Espalhe o produto e passe o papel toalha. Prontinho!





Entretanto, se você acabou ficando muito tempo sem fazer uma limpeza de rotina no seu forno elétrico, e a sujeira se acumulou, aprenda como limpar forno elétrico com sujeira mais pesada.





Nesse sentido, você vai precisar de: meio copo de bicarbonato e um quarto de água. Desse modo, misture os ingredientes até que formem uma pasta. Em seguida, aplique no interior do forno e deixe agir por algumas horas. Após deixar agir, retire a mistura com pano úmido. Caso queira, pode usar vinagre ao invés de bicarbonato, mas lembre-se: somente na parte interna.





Como limpar forno de fogão a gás?





Agora vamos ensinar como limpar o forno do seu fogão a gás com ingredientes que você tem em casa.





O bicarbonato de sódio e o vinagre já são figurinhas carimbadas na hora da limpeza da casa e servem para limpar o forno do fogão também.





Assim, em um recipiente que possa ir ao forno, misture 200 ml de vinagre, 200 ml de água e 2 colheres de sopa de bicarbonato. Passe um pouco da mistura no forno e o que sobrar deixe dentro do recipiente, colocando-o dentro do forno. Em seguida, ligue o forno e deixe por 40 minutos a 180°, depois desligue e, assim que esfriar, retire os resíduos com uma esponja.





Porém, você pode fazer a mesma solução e usar de outra forma. Então, passe a mesma mistura na parte interna do forno. Em seguida, borrife um pouco de vinagre e deixe agir por uma hora. Depois retire o excesso com um pano levemente úmido.





Contudo, para evitar o acúmulo de gorduras e sujeiras nos fornos e outros utensílios, limpe-os sempre que usá-los ou pelo menos a cada 15 dias.





Em resumo, você terá fornos mais limpos e sem risco de contaminações adotando procedimentos simples de manutenção e limpeza.