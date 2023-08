SIGA NO

casa onde Xuxa Meneghel passou seus primeiros anos de vida é sucesso até hoje. Construída por volta de 1957, a residência foi comprada em 2002 pela prefeitura de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul.





Após um processo de restauração, a casa passou a abrigar um museu que homenageia a Rainha dos Baixinhos, e conserva arquitetura e decoração originais.





Onde fica a primeira casa de Xuxa





A primeira residência da apresentadora está localizada em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. A cidade tem cerca de 75 mil habitantes e, curiosamente, é considerada o “Berço Nacional da Soja”.





A casa é um patrimônio cultural para a cidade e preserva sua arquitetura original, o que deixa mais aconchegante para aqueles que querem conhecer um lado mais íntimo da história de vida da Rainha dos Baixinhos.





Recentemente, a casa esteve na capa de muitos noticiários. Afinal, Xuxa retornou à sua humilde residência em 2022, depois de décadas de sucesso, para gravar cenas do seu documentário biográfico que foi lançado em homenagem aos seus 60 anos.





O que tem na primeira casa da Xuxa

A casa da Xuxa é pequena e simples. A fachada, preservada desde a época da construção, tem duas janelas e é pintada de azul e branco. O piso é de lajota e um pequeno jardim enfeita a entrada. Após a aquisição da prefeitura, foi construído, em frente, um calçadão com duas pequenas naves.

Dentro da casa, vários itens são originais da época, como a televisão de tubo , quadros antigos com fotos da família, o piso de madeira e o teto com forro de PVC. O imóvel reúne, ainda, um acervo de roupas icônicas da apresentadora usadas em seus programas e filmes.

Quem é Xuxa Meneghel?

Maria da Graça Xuxa Meneghel nasceu em 17 de março de 1963, em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. A gaúcha iniciou sua carreira como modelo aos 16 anos, e, aos 20, ganhou seu primeiro programa, Clube da Criança, na extinta Rede Manchete. Xuxa chamou atenção rapidamente, e, aos 23 anos, em 1986, estreou o Xou da Xuxa na TV Globo. O programa marcou gerações e deu à apresentadora o título de Rainha dos Baixinhos.





Sua carreira não parou na televisão e ela ainda fez filmes e gravou álbuns infantis. No total, foram 35 álbuns de estúdio e 23 álbuns de vídeo, com mais de 50 milhões de cópias vendidas. Seu disco Xou da Xuxa 3, de 1988, tem, inclusive, o título de álbum infantil mais lucrativo de todos os tempos do Guinness World Records. Como atriz, seu filme Lua de Cristal, de 1990, vendeu 4,1 milhões de ingressos e é um dos filmes brasileiros mais assistidos.





Seu sucesso é tanto que, no início da década de 1990, apresentou programas no Brasil, Estados Unidos, Espanha e Argentina simultaneamente, e já chegou a reunir 100 milhões de telespectadores diariamente.





Em 2015, a apresentadora estreou na RecordTV com um programa de entretenimento para o público adulto. Já em 2021, Xuxa retornou ao Grupo Globo e, em julho de 2023, lançou sua série Xuxa, o Documentário, na GloboPlay. Sua fortuna é estimada em US$ 160 milhões, cerca de R$ 775 milhões.