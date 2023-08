1565

Tevê de LED deve ser limpa com panos de microfibra levemente umedecidos Freepik



A televisão está presente em quase todos os lares brasileiros. Mas muitas pessoas pensam que elas não precisam de manutenção. A maioria, aliás, nem lê o manual de instruções. Contudo, alguns hábitos corriqueiros, além da utilização inadequada, podem estragar o aparelho. Nesse sentido, confira o que pode danificar uma TV de LED e como prolongar a sua vida útil.





Existem muitas tecnologias, marcas, modelos e tamanhos diferentes para a sua TV de LED. Sendo assim, quanto mais avançada, mais cara ela é. Portanto, é importante cuidar corretamente desse eletrodoméstico.





Acima de tudo, a TV LED tem uma tecnologia própria. Enfim, ela possui uma tela LCD que é iluminada por lâmpadas de LED. Como resultado, ela tem tela mais brilhante e cores mais vibrantes. Como complemento, o televisor de LED é bem mais econômico que o dos seus concorrentes. Além disso, é a tecnologia mais usada nas Smart TVs.





Dicas de como instalar e limpar a sua TV de LED





Muita gente fixa o televisor na parede ou no painel da rack. Mas você sabia que os fabricantes orientam que o televisor fique a uma distância mínima de 10 centímetros da parede para permitir a devida circulação? Então, acompanhe mais dicas para manter sua televisão em bom funcionamento.

Limpeza





Use apenas panos de microfibra levemente umedecidos com água na tela e nas partes plásticas. No entanto, se preferir você pode usar um pouco de álcool na tela, nunca no acabamento. Além disso, não se esqueça de passar um pano seco na parte de trás do televisor para evitar que ele fique empoeirado e danifique o aparelho.





Energia





Prefira usar um filtro de linha em vez de conectar o televisor diretamente à tomada. Afinal, isso evita possíveis danos com descargas elétricas.

Circulação





Além de deixar 10 centímetros ou mais de distância da parede, como falado acima, reserve espaços nos dois lados para evitar o superaquecimento do aparelho.





Repouso





Se ninguém estiver assistindo, desligue o aparelho, pois isso poupa o televisor e economiza energia elétrica. Acostume-se, portanto, a programar o desligamento automático.





Modo automático

Enfim, prefira usar as configurações de brilho e contraste no modo automático, já que o uso das configurações no extremo exigem mais do aparelho e reduzem a vida útil.





Regulador de voltagem

Por último, adquira um regulador de voltagem, pois os picos de voltagem podem danificar a tela do televisor, que é bastante sensível.





Veja hábitos que podem danificar uma TV LED





Como foi dito inicialmente, a TV LED é um investimento alto, dependendo do modelo e número de polegadas, por isso ela necessita de cuidados especiais. Por essa razão, veja alguns hábitos a serem evitados:

deixar a TV em local exposto ao sol;

conectar o aparelho a redes wi-fi desconhecidas;

usar detergentes e lustra-móveis durante a limpeza;

limpar o aparelho estando ele ligado;

borrifar água sobre a tela;

deixar crianças tocar ou bater na tela do televisor.





Então, evite prejuízos e mantenha sua televisão sempre limpa , longe dos raios solares e com as configurações de fábrica, sem abusar do brilho ou contraste.

Outro detalhe importante é que se a sua TV é smart, lembre-se que ela merece todos os cuidados que o seu computador ou notebook recebem. Portanto, faça as atualizações recomendadas pelo fabricante.

Em síntese, o que pode danificar uma TV de LED deve ser eliminado do seu dia a dia para que o aparelho dure mais e transmita imagem e áudio perfeitos por mais tempo.