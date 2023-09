SIGA NO

Fazer banheiro pequeno planejado o torna mais funcional



Fazer um banheiro planejado parece ser difícil, mas pode ser mais fácil do que pensamos. Mas para isso é importante entender ao menos como decorar e como fazer o planejamento de um cômodo molhado como esses.





Afinal, os móveis planejados são opções ideais para manter o ambiente versátil e prático, aproveitando o pouco espaço. Além disso, é possível montar uma boa decoração e fazer com que o seu banheiro fuja do convencional.





Quer saber mais sobre o assunto? Preparamos um conteúdo especial!





Vantagens de um banheiro planejado





Planejar um ambiente é algo que vai além de decorar, por ser necessário escolher móveis, materiais, iluminação e pensar na praticidade de aproveitamento do espaço. Afinal, tudo isso faz parte da composição de um ambiente planejado.





Uma das maiores vantagens é que um ambiente planejado pode fazer com que os banheiros pequenos se tornem funcionais. Ou seja, pode garantir que ele tenha tudo que você precisa para atender todas as suas necessidades.





Como planejar banheiro pequeno





Para iniciar um projeto de banheiro planejado é necessário saber quais móveis vão compor a decoração e, principalmente, qual o tamanho deles, já que devem ser compatíveis com as medidas do espaço.





Os principais móveis para o banheiro planejado são:









Por mais que o espaço do seu banheiro seja reduzido, esses são os elementos fundamentais e, por isso, devem ser planejados para que atendam as dimensões do espaço disponível. Para planejar o seu banheiro, separamos algumas ideias fantásticas.





4 ideias de banheiro planejado





Separamos algumas das ideias que estão em alta quando o assunto é banheiro planejado. Acompanhe cada uma e se inspire para montar o seu banheiro conforme as suas necessidades e as medidas do cômodo.





Banheiro branco





Um dos principais modelos de banheiro planejado cuja aparência é associada à elegância é o banheiro branco . Além da facilidade para limpar, por ser possível identificar sujeira com maior facilidade, ele aproveita muito bem a iluminação natural.





Uma dica para um banheiro branco planejado é usar detalhes com cores , como plantas, podendo ser apenas algum vaso de folhas em evidência ou várias flores.





Banheiro planejado em porcelanato





O banheiro planejado com porcelanato é um verdadeiro charme. As peças podem ser pedidas sob medida específica para bancada, piso ou parede. Uma dica é combinar porcelanato com madeira para agregar valor e sofisticação ao banheiro.

Porcelanato pode ser combinado com madeira e criar decoração sofisticada

Banheiro preto





O banheiro preto nunca sai de moda entre os banheiros planejados. A escolha de móveis pretos planejados para um cômodo como esse pode trazer resultados fantásticos. Lembre-se de tomar cuidado para não exagerar no preto e perder a iluminação natural.

Banheiro minimalista





O minimalismo vem de poucos detalhes ou detalhes mínimos que não chamam atenção. Além disso, um banheiro planejado minimalista é um verdadeiro charme. Sem contar que traz um ar moderno e clean para o imóvel.





Ter um banheiro planejado é ideal para suprir as necessidades rotineiras da família e deixar sua casa muito mais funcional.