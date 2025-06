‘Ninguém quer me ajudar’: influenciadora denuncia estupro em hotel

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora Izabelly Vidal publicou em redes sociais nesse domingo (1º/6) em que pede ajuda após ter sido estuprada em um hotel no Rio de Janeiro. A jovem ganhou notoriedade por acusar o tiktoker Hytalo Santos de aliciar menores de idade. De acordo com Vidal, o homem que a violentou seria assessor do vereador Leniel Borel (PP) e teria se aproximado dela dizendo que ajudaria na denúncia contra o paraibano. Até o momento, Hytalo não comentou o caso.

O que me deixa PUTO é que na vez daquela briga RIDÍCULA da Antonella e Liz Macedo foi parar até no JORNAL!! Agora um bglh seríssimo que chegou ao ponto da mina ser est*prad* quase ninguém da importância mano pqp #justicaporizabellyvidal #justicaporisabellyvidal pic.twitter.com/4lh2DSr6er — Killin’ it da gama (@henttlapa) June 1, 2025

No vídeo publicado em redes sociais, Izabelly grita por socorro na rua. "A prova de que a internet não existe: eu acabei de ser estuprada e estou pedindo ajuda, e ninguém para. Acabei de ser estuprada pelo garoto que estava fingindo que estava ajudando a gente. Eu estou pelada aqui, no meio da rua, ninguém quer me ajudar. Não vou entrar no carro da polícia sozinha", diz.

Horas depois, ela postou uma foto de um exame de corpo de delito realizado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A jovem, que tem mais de 513 mil seguidores, publicou horas depois um exame de corpo de delito. "Absurdo chegar a esse ponto. Não foi o Hytalo Santos não, foi o estado que acoberta e patrocina o grande mercado de pedofilia porque faturam muito com isso", escreveu.

Izabelly é uma influenciadora com mais de 600 mil seguidores em redes sociais. Antes de denunciar o abuso, ela fez diversos stories no Instagram afirmando que estava sendo ameaçada.

"O estado negligenciou e o Hytalo Santos mais uma vez ganhou na força da influência e do dinheiro. Não vou me matar e nem matar ninguém da minha família por causa de uma corrupção que nunca vai acabar", disse.

O vereador Leniel Borel publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que o assessor acusado foi afastado. “Tomei conhecimento de toda a situação envolvendo um dos meus assessores no dia de hoje e reforço: toda denúncia precisa ser tratada com responsabilidade e respeito às vítimas. Lamento profundamente o episódio e reitero que repudio veementemente qualquer forma de violência, intimidação, assédio ou abuso — especialmente contra mulheres, crianças e adolescentes, reafirmando meu compromisso com a proteção de todas as vítimas e com o devido processo legal. Confio na investigação da Polícia Civil e espero que os fatos sejam apurados com seriedade e justiça. Estou acompanhando todo este desdobramento de perto, todas as medidas jurídicas e administrativas cabíveis estão sendo tomadas!,” afirmou.

Caso Hytalo Santos

Em dezembro de 2024, o Ministério Público da Paraíba iniciou uma investigação contra o influenciador, que tem mais de 2 milhões de seguidores em redes sociais. Ele foi denunciado por uma "possível exploração de crianças e adolescentes por meio de danças com conotação sexual".

Na ocasião, o influenciador publicou vídeos se defendendo das acusações, dizendo que todas as ações que realiza com os jovens têm "consentimento das mães e das meninas".

O paraibano de 26 anos de idade costuma publicar vídeos em que aparece dançando com jovens que participam da “Turma do Hytalo”, os quais ele chama de “filhos”, alguns são menores de 18 anos. A discussão sobre o caso reacendeu recentemente, quiando uma das meninas, Kamilinha, uma adolescente de 17 anos, anunciou que estava grávida do irmão de Hytalo Santos. A jovem sofreu um aborto espontâneo.