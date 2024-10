O influenciador digital Hytalo Santos se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais neste domingo (20). O motivo? O também influenciador Renato Ronner afirmou que Hytalo levou uma surra em um baile funk na Penha, bairro da Zona Norte do Rio.

“Hytalo Santos foi a um baile funk no Rio de Janeiro com sua turma e criou uma confusão com os bandidos do baile. Hytalo estava se achando o dono do local com vários deboches e acabou levando uma grande surra, teve os seus celulares quebrados e ainda recebeu uma ameaça de morte. Hytalo e sua turma saíram correndo sem rumo”, escreveu Renato.

A influenciadora Kamillynha, amiga de Hytalo, também teria presenciado toda a confusão e ficou em choque com o que assistiu.



Influenciador quebra silêncio



Hytalo Santos falou sobre a confusão com traficantes do Complexo da Penha. Segundo informações que circulam na internet, ele teria causado uma confusão no baile e acabou levando uma surra.

“Tá tudo bem comigo, eu tô zen. Amo a Penha, amo o baile! Eu sou pé no chão… Não tô igual todo mundo tá achando, não tô no hospital, não tô de UTI, não tô careca e nem fui sequestrado. Muitas fake news! E se tratando de mim, quem me acompanha já sabe, que nada vem leve. Já já apareço, e no baile! Fiquem bem”, escreveu ele.



Quem é Hytalo Santos



O paraibano, natural de Cajazeiras, se apresenta nas redes sociais como milionário. Hytalo é seguido por mais de 37 milhões de pessoas e ganhou fama ao compartilhar vídeos de dança. Atualmente, ele também mostra sua rotina e os mimos de luxo que dá para alguns amigos, como imóveis e carros.