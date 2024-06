Uma operação conjunta entre o Ministério Público do Paraná e a Polícia Civil resultou na prisão do jornalista Ricardo Lyra Ribeiro, CEO do ‘Jornal Corporativo’ e do site ‘Nação Brasil’, no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (19). A ação faz parte da segunda fase da Operação Carga Fria, que visa desarticular uma quadrilha envolvida com o tráfico de drogas.





De acordo com informações divulgadas pelas autoridades, Ricardo Lyra Ribeiro é acusado de gerenciar as contas bancárias e a contabilidade do grupo criminoso investigado. O jornalista foi localizado e preso na comunidade da Divineia, situada no Andaraí, Zona Norte do Rio de Janeiro. A operação contou com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil fluminense.





Durante a ação, houve um tiroteio em que o traficante conhecido como ‘Gsex’ acabou morto. As circunstâncias exatas do confronto estão sendo investigadas.



Operação Carga Fria

Ricardo Lyra Ribeiro é um jornalista conhecido por ter fundado o ‘Jornal Corporativo’ e recebido o prêmio Dom Quixote de Imprensa, conferido por desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No entanto, as investigações apontam que ele também desempenhava um papel crucial na estrutura financeira de uma organização criminosa que operava entre o Rio de Janeiro e o Paraná.Além da prisão de Ricardo Lyra Ribeiro, as autoridades apreenderam dois veículos de luxo BMW e uma mala contendo uma quantia significativa em dinheiro.





A Operação Carga Fria é uma iniciativa para desmantelar redes de tráfico de drogas que operam em larga escala, conectando estados como Rio de Janeiro e Paraná. Além da prisão do jornalista, outras ações estão em curso para capturar outros membros da organização criminosa e desestruturar suas operações financeiras.





Ricardo Lyra Ribeiro será transferido para o Paraná, onde enfrentará acusações formais relacionadas às suas atividades ilícitas. As autoridades esperam que essa operação tenha impacto significativo na redução do tráfico de drogas e na desarticulação de suas estruturas de apoio financeiro.