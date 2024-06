Após dois anos do desaparecimento, vestígios da advogada Alessandra Dellatorre foram encontrados no município de São Leopoldo (RS). A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul em coletiva de imprensa nesta terça-feira (18/6) após laudo doInstituto-Geral de Perícias (IGP). A perícia ocorreu após uma ossada humana ser localizada no18º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército, no limite entre São Leopoldo e Sapucaia do Sul, por militares que limpavam o local.