Uma mulher vítima de violência doméstica ligou para o número de emergência da Guarda Municipal e fingiu que estava pedindo uma pizza. Essa foi a forma que ela encontrou para denunciar as agressões que estava sofrendo do companheiro. O caso ocorreu no último domingo (16/6), em Paranavaí, no Paraná. O agressor foi preso em flagrante.

Quando a mulher fez a ligação, o agente da Guarda Municipal informou que aquele era um número de emergência. A vítima insistiu que queria uma pizza, então o guarda entendeu que aquilo era um pedido de socorro e uma equipe foi enviada ao endereço informado por ela.

Quando a equipe chegou ao local, o filho da vítima, de 11 anos, estava do lado de fora da casa e disse que a mãe estava sendo agredida. Os agentes entraram na residência e encontraram a mulher ofegante e chorando. Ela relatou que recebeu chutes e socos do agressor.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado a 8ª Delegacia de Polícia de Paranavaí. Lá, os policiais constataram que a vítima tinha medida protetiva contra o agressor, mas ele sempre descumpria.

"Se não fosse o conhecimento do Centro de Comunicação, as equipes não iriam ao local, o indivíduo na teria sido detido, ou até mesmo o pior poderia ter acontecido. Uma equipe bem preparada tem resultados positivos na segurança da população", disse a Guarda Municipal.